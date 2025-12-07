تعطیلی دو روزه تمام مدارس استان گلستان

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، با توجه به اعلام دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر روند رو به رشد ابتلا به آنفلوآنزا در استان بر اساس مصوبه شورای هماهنگی مدیریت بحران، با هدف گسست در زنجیره انتقال این بیماری، مهدکودک‌ها، پیش‌دبستانی و همه مدارس در همه مقاطع در ۱۴ شهرستان گلستان، روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه ۱۷ و ۱۸ آذر مجازی و غیرحضوری خواهد بود.

با توجه به افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا، رعایت نکات بهداشتی، تهویه مناسب محیط و رسیدگی به علائم اولیه بیماری ضروری است.

گفتنی است مادران شاغل دارای فرزند مهد کودکی، پیش دبستانی و دبستانی در روز‌های دوشنبه و سه شنبه به‌صورت دورکاری فعالیت می‌کنند.