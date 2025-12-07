عراقچی راهی باکو شد

به گزارش تابناک؛ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه امروز (یکشنبه) ۱۶ آذرماه به منظور دیدار و گفت‌و‌گو با مقام‌های عالیرتبه جمهوری آذربایجان، در راس هیاتی دیپلماتیک عازم باکو شد. وزیر امور خارجه در این سفر با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان و برخی دیگر از مقام‌های ارشد این کشور دیدار و راجع به روابط دوجانبه ایران و جمهوری آذربایجان و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی و تبادل نظر خواهد کرد.

این نخستین سفر رسمی دوجانبه عراقچی به باکو بعد از تصدی وزارت امور خارجه است. وزیر امور خارجه پیش از این در دو سفر مسعود پزشکیان به جمهوری آذربایجان او را همراهی کرده است. بقائی امرثز در نشست هغتگی با خبرنگاران هم با بیان اینکه رابطه ما با آذربایجان رابطه بسیار مهمی است، اظهار داشت: ما دو کشور همسایه، هم‌کیش، هم‌فرهنگ و دارای مشترکات تاریخی بسیار عمیق هستیم و لذا تلاش ما این است که از قبلِ این رفت‌وآمد‌ها و این سفر‌های دیپلماتیک، بتوانیم روابط را گسترش بدهیم و به تقویت تفاهم و صلح و ثبات در منطقه قفقاز که برای ما هم بسیار مهم است، کمک کنیم.