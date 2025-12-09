میلی صفحه خبر لوگو بالا
بیگدلی در گفتگو با تابناک:

بانک مرکزی شرایط وام اشتغال مددجویان را تسهیل کند

نماینده مردم تاکستان در مجلس گفت: بانک مرکزی به جای سخت‌تر کردن شرایط پرداخت وام اشتغال، با تسهیل‌گری در این زمینه و تمرکز بر تأمین مالی هدفمند وام اشتغال مددجویان، می‌تواند تأثیرات اجتماعی و اقتصادی مثبتی را رقم بزند.
بانک مرکزی شرایط وام اشتغال مددجویان را تسهیل کند

عباس بیگدلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک با تأکید بر اولویت حیاتی توانمندسازی مالی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، اظهار کرد: تمامی منابع تسهیلاتی بودجه به سمت ایجاد درآمد پایدار برای این قشر هدایت شود و از انحراف این منابع جلوگیری به عمل آید.

وی افزود: وظیفه اساسی ما در تخصیص منابع بانکی، ایجاد تضمین برای درآمد پایدار خانواده‌ها است، نه صرفاً تزریق مقطعی منابع مالی. منابع تسهیلاتی در نظر گرفته شده در بودجه کشور باید به صورت همزمان و با دقت برای دو محور اصلی تعریف شوند؛ نخست، تسریع در روند محرومیت‌زدایی و دوم، تعریف طرح‌های اشتغال‌زایی مؤثر برای تمامی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سایر نهادهای حمایتی که این موضوع با واسطه‌گری نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) رقم خورده است.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شاهدیم که در عمل، منابع تسهیلاتی شبکه بانکی در غیاب نظارت بانک مرکزی به جای حمایت از تولیدکنندگان کوچک، به رانت برای ذی‌نفعان خاص تبدیل شده است. به عنوان مثال، در طرح‌های کلیدی مانند توسعه انرژی خورشیدی، منافع حاصل از خرید و نصب تجهیزات و پنل‌های خورشیدی، به جای اینکه مستقیماً به توانمندسازی خانواده مددجو کمک کند، به سمت شرکت‌ها و واسطه‌هایی سرازیر می‌شود که دارای ارتباطات ویژه‌ای هستند. وام اشتغال بستر مهم و کلیدی در سهامدار کردن مردم در نیروگاه‌های خورشیدی است و می‌تواند منجر به تحقق اهداف پرداخت این وام نظیر تقویت تولید، حمایت از اقشار ضعیف جامعه و همچنین هدایت منابع بانکی به سمت تولید به جای ایجاد رانت برای ذی‌نفعان خاص خواهد شد.

بانک مرکزی شرایط وام اشتغال مددجویان را تسهیل کند

بیگدلی تأکید کرد: بانک مرکزی به جای سخت‌تر کردن شرایط پرداخت وام اشتغال، با تسهیل‌گری در این زمینه و تمرکز بر تأمین مالی هدفمند وام اشتغال مددجویان، می‌تواند تأثیرات اجتماعی و اقتصادی مثبتی را رقم بزند.

وی تاکید کرد: این رویکرد نه تنها مستقیماً ضریب جینی و فاصله طبقاتی را کاهش می‌دهد، بلکه با دادن منبع درآمد به دهک‌های پایین، بخشی از فشار تورمی از سفره‌های آنان برداشته می‌شود و نه تنها تولید برق خورشیدی رشد خواهد کرد؛ بلکه هدایت اعتبارات بانکی نیز رقم خواهد خورد.

نماینده مردم تاکستان در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در این میان، طرح‌های مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر بسیار کارآمد هستند. به طور خاص، پنل‌های خورشیدی به عنوان یکی از بهترین طرح‌های اشتغال‌زایی در کمیته امداد محسوب می‌شوند، زیرا درآمدی مستمر و وابسته به شرایط محیطی فراهم می‌آورند و از نوسانات بازار دورتر هستند؛ این باید الگوی اصلی قرار گیرد.

محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
1
پاسخ
چرا حقوق و مزایای کارکنان بانک مرکزی شفاف نمیشود؟
مگه قرار نبود همه چی شفاف بشه
