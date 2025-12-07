میلی صفحه خبر لوگو بالا
کایا کالاس: هنوز متحد واشنگتن هستیم

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به‌رغم انتقادهای تند رئیس‌جمهور آمریکا از بروکسل، خواستار اتحاد و مقابله با روسیه، ایران و چین شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه انتقاد‌های تند آمریکا در قالب سند راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ علیه این بلوک را کم‌اهمیت جلوه داد و خواستار اتحاد فراآتلانتیک برای حل مشکلات جهانی شد.

کالاس در مصاحبه با شبکه یورونیوز در حاشیه «دوحه فروم» اعلام کرد که ایالات متحده با وجود انتقادعای بی‌سابقه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور این کشور از بروکسل همچنان بزرگ‌ترین متحد اروپاست.

در این گزارش جنجالی آمده که اروپا به دلیل مهاجرت، سانسور و سیاست‌های فراملی در مسیر «محو تمدنی» قرار دارد.

در این سند همچنین آمده که آمریکا با «احزاب میهن‌پرست اروپایی» همکاری خواهد کرد تا عظمت قاره را بازگرداند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «بیایید روی چیز‌هایی تمرکز کنیم که می‌توانیم با هم انجام دهیم. از این راهبرد امنیتی می‌توان این را برداشت کرد که ما هنوز با آمریکا متحد هستیم. البته همیشه در همه چیز با هم توافق نداریم.»

کالاس ضمن اتهام‌زنی به ایران مدعی شد: «بیایید روی چالش‌های جهانی واقعی تمرکز کنیم؛ مثل اقدامات اجبار اقتصادی از سوی چین که هر دو با آن مواجه هستیم، یا تهدید‌هایی که از طرف بازیگران مخرب مانند روسیه، چین و ایران می‌آید.»

در جدیدترین چالش میان واشنگتن و بروکسل، کمیسیون اروپا پلتفرم شبکه اجتماعی ایکس متعلق به «ایلان ماسک» را به دلیل نقض قوانین شفافیت اتحادیه اروپا، ۱۲۰ میلیون یورو جریمه کرد.

ایلان ماسک در واکنش گفت که اتحادیه اروپا باید منحل شود و «به کشور‌های جداگانه بازگردد». «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا نیز این جریمه را «افتضاح» خواند.

این حواشی با مذاکرات جاری تحت رهبری آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین پیچیده‌تر شده است. اروپایی‌ها تلاش می‌کنند پس از به حاشیه رانده شدن اولیه در مذاکرات مستقیم واشنگتن–مسکو، دوباره به میز مذاکره بازگردند.

روز دوشنبه، «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه و «کر استارمر» نخست‌وزیر انگلیس به همراه «ولودیمر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین در لندن دیدار خواهند کرد تا گفت‌و‌گو‌های بیشتری در خصوص جنگ در اوکراین برگزار کنند.

کایاکالاس اتحادیه اروپا بروکسل دونالد ترامپ روسیه
