به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش بینی سازمان هواشناسی اظهار کرد: نقشههای پیشبینی هواشناس نشان میدهد، روزهای آینده، روزهای پر بارشی برای نیمه غربی است.
وی ادامه داد: سامانه بارشی امروز یکشنبه استانهای شمال غرب، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، شمال ایلام و زنجان را در برمیگیرد.
وی افزود: فردا دوشنبه فعالیت سامانه بارشی گسترده شده و استانهای دیگری از جمله لرستان، همدان، قزوین، شمال البرز و شمال تهران را در بر میگیرد. روز سهشنبه نیز بارشهایی در استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، زنجان، قزوین، البرز، شمال تهران، همدان، مرکزی، لرستان، خوزستان ایلام، کرمانشاه، کردستان، غرب اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد روی میدهد.