کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده دسترسی به مسکن بیش از هر زمان دیگری سخت و دشوار شود. در چنین شرایطی، بسیاری از مستاجران و خریداران به دنبال واحدهایی هستند که با بودجههای محدود همخوانی داشته باشد. بنابراین، پرسش بسیاری از متقاضیان این است که با بودجه سه میلیارد تومانی در کجای تهران میتوان خانه خرید؟ واقعیت آن است که اغلب خانه های ۳ میلیاردی، متراژهای کم و امکانات محدودی دارند؛ بسیاری از این واحدها فاقد آسانسور یا پارکینگ هستند و معمولا نیز در مناطق جنوبی پایتخت یافت میشوند.
به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، قیمت خانه طی سالهای اخیر رشد بسیاری داشته و از دسترس آحاد جامعه خارج شده است. بسیاری از مستاجران نه تنها قادر به خرید خانه نیستند، بلکه توان پرداخت اجارهبها را نیز ندارند این وضعیت باعث شده تا قدرت خرید مسکن قشر ضعیف جامعه به چالش کشیده شود.
با این حال، همچنان برخی از مردم با در اختیار داشتن بودجهای محدود، امید به خرید خانه دارند و پرسش بسیاری از آنها این است که با بودجه حدود سه میلیارد تومان، در کدام مناطق تهران میتوان خانه خرید؟
خرید خانه با بودجه ۳ میلیارد تومانی امکانپذیر است؟
بررسیها نشان میدهد که هنوز هم میتوان با سه میلیارد تومان در تهران خانه خرید. با این حال، باید توجه داشت که این خانهها عموما یا در بافت فرسوده قرار دارند و یا دارای امکانات محدودی هستند.
بسیاری از این واحدها فاقد آسانسور هستند و در برخی از آنها نیز پارکینگ و انباری وجود ندارد. همچنین متراژ خانه های ۳ میلیاردی نیز معمولا کوچک بوده و میانگین آن حدود ۴۵ متر مربع برآورد میشود.
برای مثال، یک واحد ۴۵ متری یکخوابه با سال ساخت ۱۳۹۲ در منطقه خانیآباد واقع در خیابان عاطفهپور، با رقم سه میلیارد تومان پیشنهاد شده است. این واحد در طبقه دوم از یک آپارتمان سه طبقه قرار دارد و از امکاناتی نظیر آسانسور، پارکنیگ و انباری هم برخوردار است.
در آگهی دیگری یک واحد ۴۵ متری یکخوابه، ساخت سال ۱۳۸۰ مربوط به محله جیجون و در نزدیکی خیابان آقا مکارچیان پیشنهاد شده است؛ این واحد در طبقه اول از یک ساختمان چهار طبقه قرار دارد و فاقد آسانسور، پارکینگ و انباری است.
در یک آگهی دیگر، یک واحد ۴۷ متری یکخوابه، با سال ساخت ۱۳۸۴ در محله قیام و در محدوده خیابان ادیبالممالک به فروش میرسد که در طبقه اول از یک آپارتمان چهار طبقه قرار گرفته است. این واحد نیز آسانسور و پارکینگ ندارد.
در یک آگهی منتشر شده دیگر، یک واحد ۵۸ متری تکخوابه، ساخت سال ۱۳۸۸ مربوط به شهرک ولیعصر و در خیابان مختاری، با رقم سه میلیارد تومان قیمتگذاری شده است. این واحد در طبقه دوم از طبقه چهارم قرار دارد و فاقد آسانسور و دارای پارکینگ و انباری است.
همچنین، یک واحد ۴۳ متری یکخوابه، ساخت سال ۱۳۸۶ در محله یافتآباد و در محدوده خیابان عیوضی آگهی شده است. این واحد در طبقه دوم قرار دارد و دارای آسانسور و انباری است.