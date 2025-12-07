میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مناطق پررونق خانه‌های ۳ میلیاردی در تهران

واقعیت آن است که اغلب خانه های ۳ میلیاردی، متراژهای کم و امکانات محدودی دارند؛ بسیاری از این واحدها فاقد آسانسور یا پارکینگ هستند و معمولا نیز در مناطق جنوبی پایتخت یافت می‌شوند.
کد خبر: ۱۳۴۴۴۵۶
| |
2226 بازدید
|
۲

مناطق پررونق خانه‌های ۳ میلیاردی در تهران

کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده دسترسی به مسکن بیش از هر زمان دیگری سخت و دشوار شود. در چنین شرایطی، بسیاری از مستاجران و خریداران به دنبال واحدهایی هستند که با بودجه‌های محدود هم‌خوانی داشته باشد. بنابراین، پرسش بسیاری از متقاضیان این است که با بودجه سه میلیارد تومانی در کجای تهران می‌توان خانه خرید؟ واقعیت آن است که اغلب خانه های ۳ میلیاردی، متراژهای کم و امکانات محدودی دارند؛ بسیاری از این واحدها فاقد آسانسور یا پارکینگ هستند و معمولا نیز در مناطق جنوبی پایتخت یافت می‌شوند.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، قیمت خانه طی سال‌های اخیر رشد بسیاری داشته و از دسترس آحاد جامعه خارج شده است. بسیاری از مستاجران نه تنها قادر به خرید خانه نیستند، بلکه توان پرداخت اجاره‌بها را نیز ندارند این وضعیت باعث شده تا قدرت خرید مسکن قشر ضعیف جامعه به چالش کشیده شود.

با این حال، همچنان برخی از مردم با در اختیار داشتن بودجه‌ای محدود، امید به خرید خانه دارند و پرسش بسیاری از آنها این است که با بودجه حدود سه میلیارد تومان، در کدام مناطق تهران می‌توان خانه خرید؟

خرید خانه با بودجه ۳ میلیارد تومانی امکان‌پذیر است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که هنوز هم می‌توان با سه میلیارد تومان در تهران خانه خرید. با این حال، باید توجه داشت که این خانه‌‌ها عموما یا در بافت فرسوده قرار دارند و یا دارای امکانات محدودی هستند.

بسیاری از این واحدها فاقد آسانسور هستند و در برخی از آنها نیز پارکینگ و انباری وجود ندارد. همچنین متراژ خانه های ۳ میلیاردی نیز معمولا کوچک بوده و میانگین آن حدود ۴۵ متر مربع برآورد می‌شود.
 برای مثال، یک واحد ۴۵ متری یک‌خوابه با سال ساخت ۱۳۹۲ در منطقه خانی‌آباد واقع در خیابان عاطفه‌پور، با رقم سه میلیارد تومان پیشنهاد شده است. این واحد در طبقه دوم از یک آپارتمان سه طبقه قرار دارد و از امکاناتی نظیر آسانسور، پارکنیگ و انباری هم برخوردار است.

مناطق پررونق خانه‌های ۳ میلیاردی در تهران

در آگهی دیگری یک واحد ۴۵ متری یک‌خوابه، ساخت سال ۱۳۸۰ مربوط به محله جیجون و در نزدیکی خیابان آقا مکارچیان پیشنهاد شده است؛‌ این واحد در طبقه اول از یک ساختمان چهار طبقه قرار دارد و فاقد آسانسور، پارکینگ و انباری است.

در یک آگهی دیگر، یک واحد ۴۷ متری یک‌خوابه، با سال ساخت ۱۳۸۴ در محله قیام و در محدوده خیابان ادیب‌الممالک به فروش می‌رسد که در طبقه اول از یک آپارتمان چهار طبقه قرار گرفته است. این واحد نیز آسانسور و پارکینگ ندارد.

در یک آگهی منتشر شده دیگر، یک واحد ۵۸ متری تک‌خوابه، ساخت سال ۱۳۸۸ مربوط به شهرک ولیعصر و در خیابان مختاری، با رقم سه میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است. این واحد در طبقه دوم از طبقه چهارم قرار دارد و فاقد آسانسور و دارای پارکینگ و انباری است.

همچنین، یک واحد ۴۳ متری یک‌خوابه، ساخت سال ۱۳۸۶ در محله یافت‌‌آباد و در محدوده خیابان عیوضی آگهی شده است. این واحد در طبقه دوم قرار دارد و دارای آسانسور و انباری است.
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
خانه خانه ارزان قیمت خانه جیحون خاک سفید قیمت آپارتمان تهران
جنجال‌های بی پایان رامین رضاییان در استقلال؛ از اخراج توسط ساپینتو تا تکذیب!
سود انباشته کم شد، پاداش مدیران بالا رفت/ هیأت‌مدیره بورس کالا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان پاداش گرفت؟!
توزیع میلیاردها «دلار سفید» با طعم تلخ گرانی در سفره مردم/ رانت ارزی یا حمایت معیشتی؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت خانه در تهران از اروپا بیشتر شده است!
قیمت جدید فروش آپارتمان در شهر تهران
قیمت خانه‌ها در منطقه ۲۲ سر به فلک کشید
قیمت خانه در انگلیس رکورد زد!
مقایسه قیمت خانه های لوکس در ایران و آمریکا
ارزان‌ترین واحدی که می‌توان در تهران خرید+ جدول
ساکنان تهران دنبال این خانه‌ها هستند+ جدول
نرخ جدید اجاره آپارتمان در تهران امروز 11 آبان
مستأجران هرگز صاحب خانه نمی‌شوند!
قیمت یک خانه در تهران چند برابر آمریکاست؟
خانه‌های بالای ۵ میلیارد در کجای تهران هستند؟
قیمت جدید آپارتمان در مناطق مختلف تهران
خانه ۱۵ میلیون دلاری در تهران!
خانه در اطراف تهران ارزان شد
خانه‌دار شدن زوج‌های جوان با یک میلیارد در تهران؟
اينجا سفيد است از ترس و افيون
تصاویری متفاوت از خانه‌های لاکچری و زیبای تهران
ارزان‌ترین خانه‌های تهران کجاست؟
آیا در تهران خانه ارزانی وجود دارد؟
خانه کلنگی در تهران متری چند؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
8
پاسخ
قیمت رو کاغذه اینا ، میری تو یک محله میبینی 90 درصدشون افغانی هستن ، کل ساختمون افغانی ، با فرهنگ 200 سال قبل ، ترجیح میدی تو ماشین بخوابی تا خونه رو بخری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
8
پاسخ
عوضش بعضی از مسئولین قبلی تو ولنجک خونه دارن!!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
آخرین اخبار
عواقب فریاد زدن بر سر کودکان
دو حقیقتی که لازم نیست در یک ازدواج موفق، فاش شوند
این نشانه ها یعنی فیبر زیاد می‌خورید!
پمپاژ افسردگی در فضای مجازی
برخی مدارس ساوه روز دوشنبه تعطیل شد
هشدار سیل: آسمان در غرب ایران به زمین می‌آید!
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
ماجرای گروگانگیری و ربایش یک کشتی در خلیج فارس
عکس: دورهمی بازیگر پایتخت با سه بازیگر جذاب سینمای ایران
جراره: صف طولانی استیضاح وزرا محصول تعلل هیئت‌رئیسه/ اصلاح کابینه باید پیش‌دستانه انجام شود
ساعات کار ادارات در زمستان ۱۴۰۴ تغییر کرد
حمله بی‌سابقه ایلان ماسک به اتحادیه اروپا
وقتی بازجوی ایرانی یوزی خود را به اسیر عراقی داد/ ماجرای کمیته اعدامی‌ها و نگاه دختران موصل به ارتش
تصویب آیین‌نامه جبران قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
تصاویر جنجالی ماراتن کیش
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
پیام تبریک پوتین به رئیس جمهور جدید سوریه
جشن تولد بهاره رهنما در 51 سالگی!
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
تعیین تکلیف تعطیلی مدارس تهران/ابتدایی تعطیل شد
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۰۸ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۷ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۲۷ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۰۵ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۸۸ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۷۳ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dkm
tabnak.ir/005dkm