میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بلاتکلیفی ۳۰۰ استاد جوان در دانشگاه‌ها به دلیل عدم صدور کد استخدامی

بیش از ۳۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی جوان (پیمانکاری به رسمی-آزمایشی) که طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پس از طی کامل مراحل جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و صدور ابلاغ رسمی جذب توسط دانشگاه‌های سراسر کشور، همچنان در وضعیت «بلاتکلیف» به سر می‌برند.
کد خبر: ۱۳۴۴۴۴۱
| |
2292 بازدید
|
۳

بلاتکلیفی ۳۰۰ استاد جوان در دانشگاه‌ها به دلیل عدم صدور کد استخدامی

بر اساس پیام ارسالی جمعی از  استادان جوان به تحریریه تابناک، مشکل اصلی در مرحله نهایی یعنی صدور «کد استخدامی» توسط سازمان اداری و استخدامی کشور رخ داده است. این سازمان به دلیل آنچه «ابهامات قانونی و بودجه‌ای» عنوان می‌کند، از صدور کد برای این افراد خودداری کرده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، سازمان حسابرسی کشور نیز به دانشگاه‌ها اعلام کرده تا زمان دریافت کد استخدامی، اجازه انعقاد قرارداد پیمانکاری یا پرداخت حقوق و مزایا را ندارند. نتیجه این بن‌بست اداری:بیش از ۱۸ تا ۲۴ ماه محرومیت کامل از حقوق و بیمهعدم امکان استفاده از تسهیلات بانکی، وام مسکن و سایر حقوق استخدامیبلاتکلیفی شغلی و خانوادگی شدیدتصمیم تعدادی از این نخبگان جوان (دارای مدرک دکتری از دانشگاه‌های برتر داخل و خارج کشور) به مهاجرت قطعی.

یکی از این استادان در پیام خود نوشته:«ما پس از سال‌ها رقابت سخت جذب هیئت علمی، اکنون نه حقوق داریم، نه بیمه، نه حتی قرارداد موقت. برخی همکاران ما با حقوق صفر مجبور به تدریس در چند دانشگاه آزاد یا کار دوم شده‌اند و تعدادی نیز پرونده مهاجرت خود را فعال کرده‌اند.»

بلاتکلیفی ۳۰۰ استاد جوان در دانشگاه‌ها به دلیل عدم صدور کد استخدامی

در جستجوی کد

جذب این افراد در چارچوب مجوزهای استخدایی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وزارت علوم انجام شده و تمام مراحل (فراخوان، بررسی صلاحیت علمی و عمومی، گزینش، تأیید وزارت علوم و ابلاغ دانشگاه) به طور کامل طی شده است. تنها مرحله باقی‌مانده، تخصیص «کد استخدامی» از سوی سازمان اداری و استخدامی است که به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای یا تفسیر متفاوت از قوانین، متوقف مانده.پیگیری‌های قبلیتاکنون مکاتبات متعددی از سوی دانشگاه‌ها، وزارت علوم و نمایندگان مجلس انجام شده، اما هنوز راه‌حل عملی ارائه نشده است.

 در برخی استان‌ها (مانند دانشگاه‌های تهران، شیراز، اصفهان و تبریز) تعداد قابل توجهی از این افراد بلاتکلیف هستند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استخدامی وزارت علوم سازمان اداری استخدامی
جنجال‌های بی پایان رامین رضاییان در استقلال؛ از اخراج توسط ساپینتو تا تکذیب!
سود انباشته کم شد، پاداش مدیران بالا رفت/ هیأت‌مدیره بورس کالا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان پاداش گرفت؟!
توزیع میلیاردها «دلار سفید» با طعم تلخ گرانی در سفره مردم/ رانت ارزی یا حمایت معیشتی؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
5
16
پاسخ
این خوان اوله حالا حالا ها باید بدوید
توصیه می کنم همون پرونده مهاجرت را پی گیری کنید هم سریع تر هم کمتر با اعصاب و روان تان بازی می شود
استاد دانشگاه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
3
13
پاسخ
آقیان دکتر سیمایی، دکتر امید، دکتر مقاری؛ اگر نمیتوانید کاری کنید، لطفا استعفا دهید و به تربیت نوه هایتان بپردازید. هیات رییسه دانشگاه تهران دچار کبرسنی شده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
20
5
پاسخ
البته اگه بررسی بشه بسیاری از این اساتید جوان با سهمیه های مختلف مدرک گرفتند و با رانتهای مختلف شدند استاد دانشگاه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
آخرین اخبار
عواقب فریاد زدن بر سر کودکان
دو حقیقتی که لازم نیست در یک ازدواج موفق، فاش شوند
این نشانه ها یعنی فیبر زیاد می‌خورید!
پمپاژ افسردگی در فضای مجازی
برخی مدارس ساوه روز دوشنبه تعطیل شد
هشدار سیل: آسمان در غرب ایران به زمین می‌آید!
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
ماجرای گروگانگیری و ربایش یک کشتی در خلیج فارس
عکس: دورهمی بازیگر پایتخت با سه بازیگر جذاب سینمای ایران
جراره: صف طولانی استیضاح وزرا محصول تعلل هیئت‌رئیسه/ اصلاح کابینه باید پیش‌دستانه انجام شود
ساعات کار ادارات در زمستان ۱۴۰۴ تغییر کرد
حمله بی‌سابقه ایلان ماسک به اتحادیه اروپا
وقتی بازجوی ایرانی یوزی خود را به اسیر عراقی داد/ ماجرای کمیته اعدامی‌ها و نگاه دختران موصل به ارتش
تصویب آیین‌نامه جبران قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
تصاویر جنجالی ماراتن کیش
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
پیام تبریک پوتین به رئیس جمهور جدید سوریه
جشن تولد بهاره رهنما در 51 سالگی!
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
تعیین تکلیف تعطیلی مدارس تهران/ابتدایی تعطیل شد
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۰۸ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۷ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۲۷ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۰۵ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۸۸ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۷۳ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dkX
tabnak.ir/005dkX