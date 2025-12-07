بر اساس پیام ارسالی جمعی از استادان جوان به تحریریه تابناک، مشکل اصلی در مرحله نهایی یعنی صدور «کد استخدامی» توسط سازمان اداری و استخدامی کشور رخ داده است. این سازمان به دلیل آنچه «ابهامات قانونی و بودجهای» عنوان میکند، از صدور کد برای این افراد خودداری کرده است.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، سازمان حسابرسی کشور نیز به دانشگاهها اعلام کرده تا زمان دریافت کد استخدامی، اجازه انعقاد قرارداد پیمانکاری یا پرداخت حقوق و مزایا را ندارند. نتیجه این بنبست اداری:بیش از ۱۸ تا ۲۴ ماه محرومیت کامل از حقوق و بیمهعدم امکان استفاده از تسهیلات بانکی، وام مسکن و سایر حقوق استخدامیبلاتکلیفی شغلی و خانوادگی شدیدتصمیم تعدادی از این نخبگان جوان (دارای مدرک دکتری از دانشگاههای برتر داخل و خارج کشور) به مهاجرت قطعی.
یکی از این استادان در پیام خود نوشته:«ما پس از سالها رقابت سخت جذب هیئت علمی، اکنون نه حقوق داریم، نه بیمه، نه حتی قرارداد موقت. برخی همکاران ما با حقوق صفر مجبور به تدریس در چند دانشگاه آزاد یا کار دوم شدهاند و تعدادی نیز پرونده مهاجرت خود را فعال کردهاند.»
در جستجوی کد
جذب این افراد در چارچوب مجوزهای استخدایی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وزارت علوم انجام شده و تمام مراحل (فراخوان، بررسی صلاحیت علمی و عمومی، گزینش، تأیید وزارت علوم و ابلاغ دانشگاه) به طور کامل طی شده است. تنها مرحله باقیمانده، تخصیص «کد استخدامی» از سوی سازمان اداری و استخدامی است که به دلیل محدودیتهای بودجهای یا تفسیر متفاوت از قوانین، متوقف مانده.پیگیریهای قبلیتاکنون مکاتبات متعددی از سوی دانشگاهها، وزارت علوم و نمایندگان مجلس انجام شده، اما هنوز راهحل عملی ارائه نشده است.
در برخی استانها (مانند دانشگاههای تهران، شیراز، اصفهان و تبریز) تعداد قابل توجهی از این افراد بلاتکلیف هستند.