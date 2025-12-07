رئیس جمهور با بیان اینکه همه ما در ایجاد مشکلاتی که امروز در جامعه شاهد آن هستیم مقصریم، تاکید کرد: ضروری است که همه به میدان بیایند تا مشکلات را حل کنیم، باید به مردم پاسخگو باشیم.

«مسعود پزشکیان» امروز یکشنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ در آیین روز دانشجو که در محل دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد، با بیان اینکه باید با منطق و بدون توهین کردن به دیگران سخن بگوییم، گفت: به یکدیگر تهمت و طعنه نزنیم، انگ نچسبانیم و یکدیگر را خراب نکنیم، چرا که اگر چنین کنیم ظالم هستیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، پزشکیان خطاب به دانشجویان اظهار داشت: همه می‌دانیم که در انتخابات ۵۰ درصد مردم پای صندوق رای نیامدند و آن ۵۰ درصد دیگر نیز با اکراه در انتخابات شرکت کردند و این اتفاق یک پیام روشن داشت، اینکه اگر ایران را می‌خواهیم و کشورمان را می‌خواهیم بدانیم همه کسانی که آمدند و نیامدند، برای ایرانمان هستند. همانطور که رهبر انقلاب فرمودند همه پای ایران ایستاده‌اند، ما نباید دیگران را اجنبی و خودمان را خودی فرض کنیم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه همه باید به میدان بیایند تا مشکلات را حل کنیم، تاکید کرد: همه ما در ایجاد مشکلات امروز مقصر هستیم، چپ یا راست، با تفاوت یا بی‌تفاوت ما هستیم و بودیم که باید پاسخگو باشیم. ناترازی ها در حوزه های مختلف برق، آب، پول، محیط زیست و فرهنگی تازه به وجود نیامده است، ناترازی فرهنگی مدت‌هاست که ادامه دارد، یک حرف می‌زنیم و طور دیگری رفتار می‌کنیم.

وفاق و همدلی راه حل مشکلات کشور

پزشکیان راه حل مشکلات کشور را وفاق و همدلی دانست و تصریح کرد: باید تفاوت‌ها را بپذیریم، انگ نچسبانیم، مسخره نکنیم. اینکه بگوییم دیگران اجنبی هستند و ما خوب هستیم، درست نیست. آنهایی که پای صندوق رای نیامدند بد نبودند، حتما گلایه‌هایی داشتند و ما نتوانستیم به روشنی پاسخ آنها را بدهیم اما اگر می‌خواهیم ایرانمان راحفظ کنیم باید این گلایه‌ها را بشنویم و پاسخگو باشیم.

رئیس جمهور در پاسخ به اعتراضات مطرح شده از سوی برخی دانشجویان، گفت: باید تحمل کنید، من صبر کردم و شما صحبت کردید، حالا شما صبر کنید، حتی اگر حرف‌های مرا نمی‌پذیرید. باید یکدیگر را تحمل کنیم، با هم گفتگو کنیم و به یکدیگر توهین نکنیم.

پزشکیان افزود: اطمینان دارم تمام دانشجویانی که امروز پشت این تریبون حاضر شدند و سخنان خود را مطرح کردند، به فکر اصلاح مملکت هستند اما هر یک از زاویه دید و نگاه خود مساله را بیان می‌کنند. ما نیز تلاش می‌کنیم دیدگاه‌های مختلف را در حد امکان اجرایی کنیم اما مشکلات به سادگی قابل حل نیست.

اجرای عدالت در دادن سهم مردم از بیت المال

رئیس‌جمهور با اشاره به صحبت یکی از دانشجویان که گفته بود «شما قول دادید بنزین را گران نکنید!»، اظهار داشت: من قول دادم که عدالت را اجرا کنم؛ در حال حاضر ۴ میلیارد دلار بنزین با نرخ ۶۰ هزار تومان وارد می‌کنیم و با نرخ یک هزار و ۵۰۰ تومان می‌فروشیم، این درحالی است که نمی‌توانیم معیشت اکثریتی که امکان بهره‌برداری از این امکان (بنزین) را ندارند تامین کنیم.

پزشکیان تاکید کرد: آیا این درست است که با محدودیت ها برای تامین ارز، همچنان مبالغ هنگفتی را صرف تامین بنزین کنیم درحالی که ارز کافی برای تامین کالاهای اساسی نداریم؟ ارز و بنزین باید به تمام کسانی که در این مملکت زندگی می‌کنند، به صورت برابر اختصاص پیدا کند نه اینکه یک عده که بیشتر مصرف می‌کنند، بیشتر بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به مصوبه دولت درخصوص اصلاح قیمت بنزین، خاطر نشان کرد: سال‌های گذشته برای کالاهای اساسی ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار هزینه می‌شد؛ الان ما فقط ۸ میلیارد دلار تا پایان سال در اختیار داریم.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه اهل تسلیم شدن نیستیم، اظهار داشت: باید مقاومت کنیم، تسلیم نخواهیم شد اما باید راه درست را برویم، راه نیز از مسیر علما، متخصصان و افراد باتجربه می‌گذرد. اما برای یافتن راه‌حل، نخست باید مشکل را درست بشناسیم، سپس در مداخله‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به یک زبان و نگاه مشترک برسیم و در ادامه کمک کنیم تا روند اصلاحات ادامه یابد؛ هرچند ممکن است برای برخی سخت باشد.

پزشکیان گفت: با برنامه ریزی های انجام شده بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال فقط ۲ درصد رشد خواهد داشت، در حالی که تورم ما ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ درصد است، تا جایی که ممکن بوده از خودمان شروع کرده‌ایم و سعی کرده‌ایم با صرفه جویی هزینه‌ها را کاهش دهیم.

عامل اصلی تورم ، دولت، مجلس و بانک ها

وی با تاکید بر اینکه عامل اصلی تورم دولت، مجلس و بانک‌ها هستند، گفت: منابع ما محدود است اما توقعات ما نامحدود است؛ من خودم نماینده مجلس بودم اما نمایندگان قانون تصویب می‌کنند در حالی که پولی برای اجرای آن وجود ندارد و لذا پول بدون پشتوانه چاپ می‌شود و تورم ایجاد و فشار زیادی به فقرا، کارمندان و حقوق‌بگیران وارد می‌شود، یعنی ما با تعهداتی که پشتوانه مالی ندارد، عملاً از جیب همین مردم برمی‌داریم.

رئیس‌جمهور افزود: هفت هزار همت یعنی هفت میلیون میلیارد تومان پروژه نیمه‌ تمام در کشور داریم؛ پروژه‌هایی که کلنگ خورده‌اند اما نیمه‌کاره رها شده‌اند. با این حجم پروژه روی زمین مانده، باز هم می‌خواهیم پروژه جدید امضا کنیم؟ ما اعلام و تاکید کرده‌ایم که پروژه جدید نمی‌پذیریم و وعده غیرواقعی به مردم نمی‌دهیم.

پزشکیان ادامه داد: نباید به مردم وعده بیجا و غلط بدهیم، پروژه‌ها باید اولویت‌بندی و انجام شوند، اگر انجام ندادیم ما را محاکمه کنید.

رئیس‌جمهور در ادامه با ابراز تاسف نسبت به اجرا نشدن برخی دستورات ۲۰ سال پیش رهبر انقلاب، اظهار داشت: موضوع فرونشست زمین در بخش های مختلف کشور از جمله تهران، کرج و قزوین بسیار جدی است، باران هم نمی‌بارد و روشن است که اگر بارندگی نداشته باشیم تهران برای تامین آب با مشکل جدی روبرو خواهد شد و در این راه تنها مسیر و راهکار، صرفه‌جویی در مصرف و جلوگیری از توسعه نامتناسب و بدون برنامه است.

وی ادامه داد: یک هزار همت از بودجه سال آینده به پرداخت حقوق بازنشستگان اختصاص دارد چرا که از ابتدا درست مدیریت نشده و صندوق‌های بازنشستگی کارایی لازم را نداشته اند. سوال اینجاست که آیا این دولت مقصر است؟ یا دولت قبل؟ یا مجلس؟ پاسخ این است که یک روند اشتباه در طول سالها شکل گرفته است و همه به گونه ای اقدام کرده ایم که صندوق‌های بازنشستگی قدرت پرداخت یک چهلم حقوق بازنشستگان را نیز ندارند و دولت باید آن را پرداخت کند.

رئیس دولت چهاردهم اظهار داشت: باید نزدیک به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی گذشته را پرداخت کنیم. یک میلیون میلیارد تومان نیز باید در بخش یارانه پرداخت شود.

جز خدا و مردم امیدی به هیچکس ندارم

پزشکیان با اشاره به اظهارات و انتقاداتی که طی روزهای گذشته درخصوص مذاکره با آمریکا مطرح شده است، تاکید کرد: جز خدا و مردم کشورم به هیچکس امیدی ندارم. اینکه فکر کنیم کسی در بیرون از این سرزمین می‌خواهد به ما کمک کند، خیالی باطل است. باور و اعتقاد من این است که تنها باید به خدا و سپس به مردم خودمان تکیه کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در سفرهای داخلی و خارجی -چه شرق و چه غرب- به این باور رسیدم که تنها باید به مردم عزیز کشور و خودمان تکیه کنیم و راه نجات از این مسیر می‌گذرد. ایران خانه ماست و همه ما متعلق به این خانه هستیم. همان‌گونه که نسبت به فرزندان و بستگان خود احساس مسئولیت می‌کنیم، موظفیم با تمام مردم ایران نیز با همان نگاه رفتار کنیم؛ نه بر اساس امر و نهی، نه با این تصور که باید دستور بدهیم و دیگران اطاعت کنند.

موضوع حجاب با دستور و تحکم حل نمی شود

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه مساله حجاب مساله ساده‌ای نیست، گفت: حجاب با دستور و تحکم حل نمی‌شود و باید با اقناع عمل کنیم، همانطور که رهبر انقلاب تأکید دارند، این مسئله نیازمند کارِ اقناعی و فرهنگی است. همه مردم ایران همانند فرزندان من هستند، نمی‌توان با دعوا، تحکم و اجبار در هیچ موضوعی به نتیجه رسید بلکه باید مردم را قانع کرد و این اقناع، نیازمند کار، صبر، گفت‌وگو و تلاش جدی است.

پزشکیان تاکید کرد: در خانواده من حتی یک نفر هم بی‌حجاب یا غیرچادری نیست؛ اما معنایش این نیست که اگر کسی چادر ندارد، من باید با او برخوردی نامناسب داشته باشم. عزت، پاکدامنی، صداقت و راستی ارزش‌هایی انسانی‌اند و همه انسان‌ها ذاتاً به این فضایل تمایل دارند، این‌طور نیست که اگر ظاهر کسی مطابق سلیقه من نبود، درباره او سخنانی دور از انصاف بگویم.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود، اظهار داشت: وضعیت فعلی بنزین نه‌تنها عادلانه نیست، بلکه به ضرر محرومان است و روزگار آنها را سخت‌تر می‌کند، اعتقاد من این است که اگر یارانه‌ای وجود دارد، باید به همه مردم برسد. اگر می‌خواهیم عدالت را برقرار کنیم، باید پای اصلاحش بایستیم.

رئیس دولت چهاردهم در بخش دیگری از سخنان خود با درخواست از اساتید دانشگاه و کارشناسان برای کمک به دولت در اصلاح فرآیند امور، بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ مردم به خیابان آمدند و برخی به مقام معظم رهبری بی‌احترامی کردند اما در سال ۱۴۰۴ همین مردم به خیابان آمدند و «جانمان فدای رهبر» گفتند، این یعنی تغییر رفتار ایجاد شده است. کسی که حاضر است برای من جان بدهد، ممکن است نظرش با من متفاوت باشد. آیا چون عقیده‌اش متفاوت است باید به او انگ بزنیم؟ بگوییم بیگانه است؟

پزشکیان با تاکید بر اینکه باید همدیگر را اقناع کنیم، گفت: باید در فضایی برادرانه، با وحدت و انسجام، کشور را به جلو ببریم و این نگاه برازنده دانشگاه است. ان‌شاءالله با کمک مردم و دانشگاهیان مشکلات را حل خواهیم کرد. در مسئله آب، محیط زیست و موضوعات مهم دیگر، اکنون بسیاری از اساتید دانشگاه و نخبگان کشور درگیرند و برای آنها راه‌حل ارائه می‌دهند.

برای اجرای عدالت در کشور برنامه داریم

وی با بیان اینکه ۴۷ سال ادعا کردیم به دنبال پیاده‌سازی عدالت در جامعه هستیم، گفت: هرکس هم آمده همین را گفته. اما نتیجه چه شد؟ ما برای برقراری عدالت برنامه داریم؛ قدم اول این است که الان در همه روستاهایی که مدرسه ندارند، با کمک مردم مدرسه می‌سازیم.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: هر فرد، گروه و دانشگاهی که ادعا دارد می‌تواند اقتصاد، صنعت یا کشاورزی را سامان بدهد، ما میدان را برایش باز می‌کنیم که این کار را انجام دهند. مشکل ما نبود اختیار نیست، میدان عمل است.

پزشکیان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دولت چهاردهم برای توسعه انرژی‌های خورشیدی، گفت: تاکنون بیش از۳ هزار مگاوات پنل خورشیدی نصب شده و بیش از ۴ هزار مگاوات را نوسازی کرده‌ایم. از سوی دیگر، نیروگاه‌های سیکل ترکیبی را وارد مدار کرده‌ایم و قرارداد ۸۰ هزار مگاوات پنل خورشیدی بسته شده و مراحل اجرای این کار در جریان است.

جوانان سرمایه اصلی کشور هستند

رئیس دولت چهاردهم با تاکید بر اینکه سرمایه اصلی کشور، دانش‌آموزان، جوانان و دانشجویان هستند، گفت: باید کار گروهی را از ابتدا به بچه‌هایمان آموزش دهیم. ما یاد نگرفته ایم کار گروهی انجام دهیم، رفتارها به گونه ای است که یا من را می پذیرید یا اگر نپذیرید شما ضد انقلاب هستید! به جای اینکه هم‌افزایی داشته باشیم، مدام یکدیگر را نقد می‌کنیم.

رئیس دولت چهاردهم با اشاره دوباره به موضوع هزینه بالای واردات بنزین تاکید کرد: تمام درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت بنزین (که مبلغ زیادی هم نیست) به صورت مستقیم به کالابرگ اختصاص می‌یابد، وقتی چهار میلیارد دلار را برای واردات بنزین خرج می‌کنیم، تورم ایجاد می‌شود؛ زیرا پول نداریم و مجبور می‌شویم پول چاپ کنیم.

وی با دعوت از همه کارشناسان اقتصادی برای ورود به میدان برای حل مسائل و مشکلات، ادامه داد: یک عزیزی می‌گوید «فلانی را وزیر اقتصاد گذاشتید، تکلیفش مشخص بود». آن فردی که تکلیفش این‌طور نیست، کیست؟ معرفی کنید. کسی که معرفی و قبول شده، چه گلی تا حالا به سر مردم زده؟ حالا می‌گویند « این نه، یکی دیگر». آن یکی کجاست؟ چرا وارد میدان نمی‌شود؟

پزشکیان با تاکید بر اینکه باید از افراد برجسته در حوزه فرهنگ، اقتصاد و صنعت استفاده کنیم، افزود: امروز همه فقط حرف می زنند و نصیحت می‌کنند. آن کسی که باید کمک کند اگر به میدان بیاید ما دستش را می بویسم. نه اینکه فقط بگوید «این کار را بکن، آن کار را نکن». کنار ایستاده‌اند و فقط می‌پرسند چرا این کار را کردید؟

با شعار دادن مشکلی حل نمی شود

رئیس دولت چهاردهم خاطر نشان کرد: با نسخه نوشتن و شعار دادن مشکلی حل نمی‌شود، باید پروژه محور عمل کنیم. همه در تبلیغات انتخاباتی می‌گویند یک‌شبه مشکلات را حل می‌کنیم اما همه می‌دانیم که این موضوع شدنی نیست و تا حالا هم هیچ‌کس نتوانسته یک شبه همه مشکلات را حل کند.

هرجوانی که بتواند مملکت را آباد کند بسیجی است



پزشکیان در ادامه علت پیروزی ایران در جنگ تحمیلی را حضور و همراهی مردم دانست و گفت: اگر مردم نبودند امکان نداشت به پیروزی دست پیدا کنیم، وقتی از بسیج هم سخن می‌گوییم مقصود بسیج کلاسیک نبود، حضرت امام فرمودند ۲۰ میلیون بسیجی داریم، در ۳۰ میلیون جمعیت ۲۰ میلیون بسیجی بدین معناست که هر کس که می‌تواند اسلحه به دست بگیرد و به میدان بیاید، بسیجی است. این که عده‌ای فکر کنند خودشان بسیجی هستند و بقیه بسیجی نیستند، موجب جدایی و تفرقه می‌شود. هر جوانی که بتواند بایستد مملکت را آباد کند، بسیجی است.

رئیس جمهور در خصوص طرح جوانی جمعیت نیز، اظهار داشت: در این خصوص مجلس قانونی مصوب کرده است، اما شیب جمعیت همچنان به پایین است،‌ این بدان معناست که راهی که رفته ایم کارساز نبوده است و البته امیدواریم که بتوانیم مشکلات را در این عرصه حل کنیم.

پزشکیان با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تقویت موضوع محله‌محوری و استفاده از ظرفیت مردم و مساجد برای اداره امور و حل مشکلات مردم، بیان کرد: این‌هایی که مدام از اقدامات و عملکرد جهادی سخن می گویند، بدانند که خودِ من وقتی جوان بودم همراه با فرزندانم کارگری می‌کردیم، خانه بهداشت ساختیم، مسائل بهداشت و سلامت را در همان مناطق محروم سامان دادیم.

وی تصریح کرد: بسیاری از کارهایی که در حوزه سلامت و بهداشت امروز درباره‌ آن صحبت می‌شود مثل پوشش همگانی بیمه، پزشک خانواده، سطح‌بندی خدمات و نظام ارجاع، از همان زمان مسئولیتم در وزارت بهداشت اجرایی شد.

فیلترینگ مشکل بزرگ کشور

رئیس دولت چهاردهم در بخش پایانی سخنان خود درمورد موضوع فیلترینگ خاطر نشان کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات امروز کشور، مسئله فیلترینگ است اما نحوه حل کردن آن نیز مساله‌ای جدی است. اینکه من فقط «دستور» بدهم که فیلترینگ حل شود کافی نیست؛ اگر قرار بود با دستور حل شود، همان روز اول دستور می‌دادیم و حل می‌شد. اما دستور داده‌ایم اینترنت‌هایی که سفید است را هم سیاه ‌کنند تا نشان دهند اگر سیاهی ادامه پیدا کند چه بلایی سر مردم می‌آید.