شکارچی زنان ‌به اعدام محکوم شد

او در ماشین به من تجاوز کرد و من به زور خودم را نجات دادم

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ اواسط سال ۹۸ زن جوانی با مراجعه به پلیس شکایت خود را از مردی ناشناس به اتهام تجاوز مطرح کرد. این زن گفت: «در سایت دیوار درخواست کار داده بودم. شخصی به من پیام داد و گفت می‌خواهد خانه‌اش را تمیز کنم. من گفتم اگر زنی در خانه نباشد نمی‌آیم. گفت همسر و مادرش در خانه هستند. فردای آن روز پسری جوان با ماشین دنبالم آمد. او در ماشین به من تجاوز کرد و من به زور خودم را نجات دادم.»

در حالی که ماموران دنبال سرنخی از متهم بودند، شکایت دیگری به پلیس داده شد. زن جوان گفت: «من کنار خیابان منتظر ماشین بودم. هرچه ایستادم تاکسی نیامد. من هم سوار ماشینی شدم که راننده آن پسر بسیار جوانی بود. با خودم گفتم این پسر خیلی جوان است، پس احتمال اینکه آدم بدی باشد وجود ندارد.

بعد از اینکه سوار شدم در ماشین به من حمله کرد. به او التماس کردم و گفتم این کار را نکن هرچه پول و طلا دارم برای تو، اما اصلا توجهی نکرد. حتی در همان حین مادرم تماس گرفت. گوشی را برداشتم و درخواست کمک کردم. مادرم صدای جیغ‌هایم را شنید. من از این مرد شکایت دارم.»

در حالی که تحقیقات در این زمینه ادامه داشت، پلیس سرنخی از مرد جوان به دست آورد و برای بازداشت او اقدام کرد. متهم به نام نیما وقتی پلیس را دید، سعی کرد فرار کند و حتی با ماشین یکی از ماموران را زیر گرفت؛ با این حال او بازداشت شد. نیما به تجاوز اعتراف نکرد و در گفته‌هایی عجیب مدعی شد دو زن خودشان خواهان رابطه با او بودند.

نیما گفت: من شاکی اول را از روی سایت دیوار پیدا کردم. به او پیشنهاد رابطه دادم و او هم قبول کرد. وقتی در ماشین با هم رابطه برقرار کردیم او پول بیشتری خواست و من هم به او گفتم این مبلغ را نمی‌توانم بدهم. ما سر این موضوع با هم درگیر شدیم و حالا هم او برای انتقام از من چنین حرفی زده است. متهم درباره شاکی دوم گفت: «او به عنوان مسافر سوار ماشین من شد. به او پیشنهاد رابطه دادم. قبول نکرد بعد که اصرار کردم، قبول کرد ولی به‌زور به او تعرض نکردم.»

پرونده به شعبه ۳ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسیدگی به این پرونده زن جوان که به‌شدت تحت تاثیر حادثه بود، گفت: «به خاطر خلوتی مسیر محل کار تا خانه هر روز همسر یا پدرم دنبال من می‌آمدند. آن روز آنها نبودند و، چون تاکسی هم نبود، وقتی مرد جوان جلوی پایم ترمز کرد، سوار شدم. راننده به من تجاوز کرد و صدای ضجه‌های مرا حتی مادرم هم شنید.»

با توجه به اینکه شاکی دیگر در دادگاه حاضر نشده بود، در ادامه جلسه متهم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: «اتهام را قبول ندارم. من به‌زور به این زنان تجاوز نکردم.» به این ترتیب قضات وارد شور شدند و پسر جوان را به جرم دو فقره تجاوز به اعدام محکوم کردند. رأی صادره در دیوان عالی کشور تایید شد و نام نیما در لیست اعدامیان قرار گرفته بود که او توبه‌نامه‌ای نوشت.

روز گذشته شعبه ۳ دادگاه کیفری استان تهران بررسی این توبه‌نامه را در دستور کار قرار داد. وکیل نیما گفت: «ما اعلام گذشت و پس گرفتن شکایت شکات را داریم. ضمن اینکه موکل من توبه کرده و کار‌هایی در زندان انجام داده که نشان می‌دهد آدم صالحی شده است.»

نیما گفت: «من توبه کردم. زمانی که آن کار‌ها را کردم ۱۸ساله بودم و عقلم نمی‌رسید. حتی آنقدر عقلم نمی‌رسید که با ماشین مادرم این کار را نکنم و فکر می‌کردم جرمی مرتکب نشده‌ام. حالا توبه کرده‌ام و دیگر آن کار‌ها را نمی‌کنم.» قضات دادگاه بعد از مشورت بنا بر درخواست یکی از شاکیان متهم را به اعدام محکوم کردند. حکم صادر شده مورد اعتراض قرار گرفت و پرونده در شعبه هم‌عرض مورد رسیدگی قرار گرفت، اما بار دیگر رأی اعدام صادر شد.