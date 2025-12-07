میلی صفحه خبر لوگو بالا
توهین زشت رائفی پور به زنان در فضای مجازی

اظهارات تازه علی‌اکبر رائفی‌پور که در آن زنان را در قالب مفاهیم «عرضه و تقاضا» توصیف کرده، موجی از واکنش‌های تند در شبکه‌های اجتماعی و محافل سیاسی ـ اجتماعی برانگیخته است؛ گفتاری که منتقدان آن را «زشت، زن‌ستیزانه و توهین‌آمیز» توصیف می‌کنند.
توهین زشت رائفی پور به زنان در فضای مجازی

به گزارش تابناک؛ علی‌اکبر رائفی‌پور، چهره جنجالی اصولگرا با نگاهی زن‌ستیزانه نوشت: «زن‌ها آنقدر سهل‌الوصول شده‌اند که مردان دیگر برای دسترسی به آنها نیازی به تلاش ندارند».

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۹
در انتظار بررسی: ۱۸
انتشار یافته: ۴۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
153
122
پاسخ
خیلی هم زشت نبود حرفشون از جهاتی هم قابل توجه هست و واقعیت دارد
پاسخ ها
آگاه
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
نگفتند همه زنها اینطور هستند که توهین به زنان به حساب بیاد. همه میدونند متاسفانه زنانی وجود دارند که مصداق این مطلب هستند و به وضوح در جامعه و فضای مجازی دیده میشوند.
مصطفی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
این واقعیت را میتوان با ادبیات بهتری گفت چون چیزی که عیان چه حاجت به بیان است حقیقت تلخ است اما....
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
باید دید علت چی بوده
بنده و بالای 90 درصد رفقا چندین سال پیش دوست داشتیم زن بگیریم ولی نتونستیم
وقتی سن ازدواج رفت بالا و هزاران بلکه چند میلیون مجرد قطعی پیدا شد دیگه خیلی چیزا طبیعیه که اتفاق بیفته
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
مغزتون خرابه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
111
111
پاسخ
مگه دروغ گفته؟
مهدي
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
98
95
پاسخ
حقيقت تلخ هست فقط بيان وضع موجود رو كرده و به كسي بي احترامي نكرده توهين اون زني به خودش كرده كه با اين وضع خودش رو در معرض ديد عموم قرار ميده
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
80
110
پاسخ
بلی بعضی حرفا زشت و تلخ هست ولی واقعیت...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
4 نظر که در ساعت 9:16 توسط یک نفر ثبت شده با یک مضمون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
46
118
پاسخ
ذهن مریض که به زنها فقط یک نگاه دارد؟
تو همین شرایط هم عموم خانم های بی حجاب هم بی حیا نیستند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
عزیزم نگفته همه. واقعیت کف خیابون ها همین حرف رائفی پور رو نشون میده
بهروز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
50
27
پاسخ
البته از سر ته مصاحبه زدید برای تخریبش که این قابل درکه کلا مصاحبه رو بگذارید اخلاق حرفه ای داشته باشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
54
74
پاسخ
کجاش توهینه؟

من که از رائفی پور خوشم نمیاد (که هیچ، بدم میاد). اما گفتن واقعیت شده توهین؟ در اصل خانمها دارن به خودشون توهین میکنن. یه سر به سالن های زیبایی و ... بزنید تا متوجه بشین.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
شما تو سالن زیبایی خانمها رفتین؟؟؟؟ پس مشکل از شماست که جایی که نباید برید رفتید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
احتیاجی به سالن زیبایی نیست در جاهای عمومی و ساده مثل بازار و میادین میوه و تره بار که معمولاً جای عرضه مد و لباس نیست تشریف ببرید و شاهد این مسابقه عرضه عمومی باشید
MAHDI
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
59
63
پاسخ
کاملا درست گفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
28
71
پاسخ
از کوزه همان تراود که در اوست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
37
65
پاسخ
مراجعه فوری به روان درمانگر...
