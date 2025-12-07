میلی صفحه خبر لوگو بالا
کتاب درسی مدارس استرالیا درباره عبرت از داستان ایران/ منظور رئیس دانشگاه شریف این درس بود +تصویر

عبرت آموزی از داستان خشک شدن دریاچه ارومیه در ایران یکی از عناوین کتاب جغرافیای کلاس‌ چهارمی‌های استرالیاست.
کد خبر: ۱۳۴۴۴۱۹
| |
17235 بازدید
|
۳۵

کتاب درسی مدارس استرالیا درباره عبرت از داستان ایران/ منظور رئیس دانشگاه شریف این درس بود +تصویر

دکتر مسعود تجریشی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، روز گذشته در مصاحبه ای اعلام کرد که در کتاب درسی جغرافیای دانش‌آموزان سال چهارم ابتدایی استرالیا (Year 4)، خشک‌شدن دریاچه ارومیه به‌عنوان نمونه‌ای بارز از پیامدهای منفی مدیریت نادرست و انتقال بی‌رویه آب به‌عنوان یک «عبرت جهانی» آورده شده است.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، دکتر تجریشی  اظهار داشت: «اینکه فاجعه دریاچه ارومیه اکنون در کتب درسی یک کشور پیشرفته برای کودکان ۹–۱۰ ساله به‌عنوان درس عبرت تدریس می‌شود، زنگ خطری جدی برای همه ماست.»

کتاب درسی مدارس استرالیا درباره عبرت از داستان ایران/ منظور رئیس دانشگاه شریف این درس بود +تصویر

داستان این درس چیست؟
این موضوع برای اولین بار نیست که در ایران مطرح می شود. محتوای دقیق این بخش از کتاب درسی استرالیا برای نخستین‌بار در سال ۱۳۹۵ در رسانه‌های ایرانی منتشر و بازتاب گسترده‌ای داشت.

در درس مربوطه با عنوان فرعی «مرگ دریاچه ارومیه در ایران» آمده است:
«بزرگ‌ترین دریاچه خاورمیانه و یکی از بزرگ‌ترین دریاچه‌های نمک جهان در حال خشک شدن است. از سال ۲۰۰۵ تاکنون -یعنی حدود ۲۰۱۴-بیش از ۶۵ درصد مساحت آن از بین رفته است... دلیل اصلی، ترکیبی از خشکسالی طولانی‌مدت و برداشت بی‌رویه و اغلب غیرقانونی آب برای کشاورزی است.»

در این درس آمده است: 
"چه اتفاقی می‌افتد وقتی ما آب را منحرف می‌کنیم. خیلی از دریاچه‌های بزرگ جهان در حال کوچک شدن هستند و رودخانه‌های بزرگ از جمله کولورادو، ریوگراند، اینداس، گنگ، نیل و مارِی در طول ماه‌ها و حتی سال مقادیر زیادی آب از دریا می‌گیرند. یک سوم از رودخانه‌ها و دریاچه‌های جهان در حال خشک شدن هستند. و چاه‌های آب ۳میلیارد نفر متاثر شده‌اند. استفاده بی‌رویه و انحراف آب مقصران اصلی هستند.
چرا آب منحرف می‌شود؟
به دلیل توزیع نامتناسب آب و جمعیت، نیاز به انتقال آب ایجاد می‌شود و انتقال آب در ابعاد بزرگ اغلب نیاز به لوله‌کشی یا پمپاژ آب از حوضه‌ای به حوضه دیگر دارد.... انتقال می‌تواند کمبود آب را در مناطق دیگر جبران کند و فرصتی برای توسعه کشاورزی یا تامین انرژی برقابی فراهم کند. اما انتقال آب اغلب پایدارترین روش بهره‌وری از آب نیست.
مرگ دریاچه ارومیه در ایران
کتاب درسی مدارس استرالیا درباره عبرت از داستان ایران/ منظور رئیس دانشگاه شریف این درس بود +تصویر
بزرگ‌ترین دریاچه خاورمیانه و یکی از بزرگ‌ترین دریاچه‌های نمک در جهان خشک می‌شود. از سال ۲۰۰۵ تاکنون بیش از ۶۵ درصد مساحت دریاچه ارومیه از دست رفته و اراضی نمکی وسیعی را به جا گذاشته است (عکس ۱، الف و ب را ببینید). این دریاچه در سال ۱۹۷۱ در کنوانسیون رامسر به عنوان یک تالاب مهم در سطح بین‌المللی اعلام شده است و در سال ۱۹۷۶ اعلام شد که یونسکو آن را تحت حمایت ذخیره بیوسفر قرار داده است.
دریاچه و تالاب‌های اطراف آن، زیستگاه فصلی و منبع مهم غذایی پرنده‌های مهاجری است که از آرتمیاها تغذیه می‌کنند. به غیر از پلانکتون‌ها، آرتمیاها تنها جاندارانی هستند که در این آب می‌توانند زندگی کنند. دریاچه ارومیه، یک پایانه آب است: رودخانه‌های دائمی و فصلی که به دریاچه می‌ریزند با خود، نمک طبیعی می‌آورند. به دلیل اقلیم گرم و خشک، تبخیر بالا منجر به تشکیل بلورهای نمکی در ساحل می‌شوند. 
دلیل پایین رفتن سطح دریاچه، ترکیبی از خشکسالی درازمدت و انحراف روزافزون آب برای کشاورزی بوده است. مردم اغلب به طور غیرقانونی از آب بهره می‌برند بدون آن که هزینه آن را پرداخت کنند یا بیش از آن چه اجازه دارند برداشت می‌کنند."
 
نیاز به درسی تازه تر
این درس همراه با تصاویر ماهواره‌ای مقایسه‌ای و توضیح تأثیر خشک‌شدن دریاچه بر اکوسیستم و پرندگان مهاجر به دانش‌آموزان استرالیایی ارائه می‌شود.
اظهارات اخیر دکتر مسعود تجریشی بار دیگر این موضوع قدیمی را در رسانه ها بازتاب داده است. این در حالی است که احتمالا استرالیایی ها باید در تدارک کتاب جدیدی مبتنی بر حال و روز دریاچه ارومیه و نیز نقش انواع ستادها و دبیرخانه ها در این داستان باشند.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۳۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
3
183
پاسخ
بر ای همین هم هست که ما به مسئولانمون افتخار میکنیم.
پاسخ ها
ناصر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
چیزای عبرت آموز بهتر از اینم داریم . این که چیزی نیست .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
یواش یواش آلودگی هوا واقتصاد و معیشت و.... ایران هم در کتب درسی دیگران خواهد آمد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
کاش فقط دریاچه خشک میشد!!
حاج بهروز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
128
پاسخ
چرا همیشه همه مسئولین خود معترض هستند؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
!!!چون ما کم کاری میکنیم
ناشناس
|
-
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
2
56
پاسخ
ایران چرا اون که همیشه الگو برای همه!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
4
120
پاسخ
بچه های کلاس چهارم اونا با این درسها سطح سواد آگاهیشون از مدیرهای دکتر ما بیشتره.
ما چی به بچه هامون یاد میدیم اونا چی یاد میدن ؟
پاسخ ها
ناشناس
| - |
۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
عزیزی میگفت در کانادا به بچه ۱۰ ساله درباره محیط زیست و گرمایش جهانی تو مدرسه درس میدن...اونوقت تو مثلا از دکتر فلانی بپرس دلیل الودگی تهران چیه..میگه اجاق اشپزی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
بچه های اونا یه مشت گاگولن که نصف بچه های ما هم اطلاعات ندارند. سیستم آموزشی ما با همه ضعف هاش بهتر از سیستم آموزشی استرالیا و آمریکا عمل می کنه. با اطلاع میگم. خود تحقیر نباشیم
نوید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
مشتی مدرسه نرفتی؟ مطالب کتاب اجتماعی کلاس چهارم ما صد برابر تخصصی تر از اینا بود، البته هیچ جای دنیا مثل ایران پدر بچه رو تو مدرسه در نمیارن
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
81
پاسخ
درایران کسی درس نخواهد گرفت به خودتان زحمت ندهید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
3
60
پاسخ
درباره مدیریت ایرانی هم در کتب دبیرستان مطالب زیادی آوردن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
4
82
پاسخ
بازهم در دنیا اول شدیم
خادمی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
72
37
پاسخ
نتیجه دولت های 36 ساله اصلاح طلبان در کشور
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
اصلاح میشود : نتیجه دولت های 47 ساله اصلاح طلبان و اصولگرایان در کشور
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
فقط سه سال دولت قبل به اندازه ی کل این ۳۶سال،خسارت داشت،ورود افغانی ها و...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
37
پاسخ
به نظرم سرعت عمل مسئولان در خشکاندن دریاچه ارومیه ضعیف بوده ، چرا انقدر طول کشیده ؟ اینها عادت دارن همه پروژه های ملی رو طول میدن ، اون از اتوبان تهران شمال ، این هم از دریاچه ارومیه .
کوروش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
38
17
پاسخ
نتیجه عملکرد اصلاح طلبان
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
باشه تو خوبی. مردم خیلی وقته اصلاح طلب و اصولگرا براشون فرقی نمیکنه. و البته خلایق هر چه لایق
میلیمتر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
اسمت هر چی هست کوروش نیست
چرا وقتی میدونی کوروش چه گنجینه ی انسانیه ارزشمندیه و پشت نامش قایم میشی بازم به خاطر منافعت علیه کشورش و مردمش حرکت میکنی؟ چرا اینقدر ضرر میزنید به ایران؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
خیر، نتیجه‌ی درک نادرست امثال شماست که هرگز درک نکردید هنگام برنامه‌ریزی برای مسائل کلان نظیر سند چشم‌انداز و غیره چه نهادی مسئول است.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
به نظرم فقط اصلاح طلبان شایسته اند. الباقی در رنكینگ شتاب مثبت اصلا قرار نگرفتند.حداقل اسم خوبی انتخاب كردند. آنچه اصلاح نشودنابود میشود
