به گزارش تابناک به نقل از اطلاعات؛ در همین حال اما مهاراجههای وطنی، نفت فروش و حواله فروش و فیلتر شکن فروش و وام فروش و متنفذ بانکی و تلنبار کنندگان اجناس، صرافیهای یورو و دلار و طلا و صاحبان داراییهای بسیار، بر روی استخوانهای سوخته و شکسته فقیران ایران، خوش خوش میخندند و به طرفۀالعین دوبرابر و سه برابر ثروتمندتر میشوند.زهی بخت، زهی بخت!
رسول ما جناب مصطفی صلیاللهعلیهوآلهوسلم فرمود: کَادَ الْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْرا زودا که فقر به کفر رسد، و امیر المومنین علی علیهالسلام فرمود: چون از دری فقر وارد شود از در دیگر ایمان خارج میشود.
مگر این کلمات عظیم و جلیل، بنیاد و حکمت وهدف جمهوری اسلامی نبوده است؟ پس از پنجاه سال اگر آن را مردم مطالبه کنند، پاسخ رئیس دولت و مدعی چیست؟
فقر، ام المصائب است. و تکرار هزاربارهی این مسئله از سوی مسئولان و روزنامهنگاران و وزرا و اقتصاددانان و نظامیان و روحانیون و خطبا و منبریان و سیما و صدا و صاحب نظران و همگان، از چه رو و خطاب به چه نهاد و که و برای چیست؟
مخاطب کیست و چه کسی قرار است فقر را در کشوری که پنجمین سرانه ثروت جهان را دارد، از میان ببرد یا نسبت به عواقب آن پاسخگو باشد؟
مخاطب کیست؟ آنها هم که مخاطب ما هستند همین حرفها را خطاب به مردم میزنند. رئیس جمهور بارها همینها را گفته و ایضاً وزرا و بقیه که به تأسی از ایشان میگویند و نیز نمایندگان مجلس که شور و حرارتی هم در گفتن میورزند ماشاءالله!
اگر ارادهای در کار نباشد و یا کسانی همه چیز را وارون سازی کنند تا دفع الوقت شود و همه زمان را از دست دهیم، همه بازنده خواهیم بود. در ایران، منطقه و در جهان. کسی به ایران ما، مردم ما و فقرای ما رحم نمیکند. کسی منتظر ما نخواهد ماند و دلش برای ما تنگ نخواهد شد.