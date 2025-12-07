میلی صفحه خبر لوگو بالا
دولت‌ومجلس بجای مقابله باگرانی فقط حرف می‌زنند

قیمت یک شانه تخم مرغ که از مهمترین اقلام تأمین پروتئین مردم طبقه متوسط روبه پایین و کارگران ایران است، از تیرماه که حدود نود هزار تومان بوده به دویست و پنجاه شصت هزار تومان صعود کرده و این یعنی نزدیک به سه برابر شده است. ماست و شیر هم به دوبرابر می‌رسد و بقیه اقلام پایه غذایی هم حداقل پنجاه درصد در طی پنج ماه رشد قیمت را تجربه می‌کند.
دولت‌ومجلس بجای مقابله باگرانی فقط حرف می‌زنند

به گزارش تابناک به نقل از اطلاعات؛ در همین حال اما مهاراجه‌های وطنی، نفت فروش و حواله فروش و فیلتر شکن فروش و وام فروش‌ و متنفذ بانکی و تلنبار کنندگان اجناس، صرافی‌های یورو و دلار و طلا و صاحبان دارایی‌های بسیار، بر روی استخوان‌های سوخته و شکسته فقیران ایران، خوش خوش می‌خندند و به طرفۀ‌العین دوبرابر و سه برابر ثروتمندتر می‌شوند.زهی بخت، زهی بخت!

رسول ما جناب مصطفی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود: کَادَ الْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْرا زودا که فقر به کفر رسد، و امیر المومنین علی علیه‌السلام فرمود: چون از دری فقر وارد شود از در دیگر ایمان خارج می‌شود.
مگر این کلمات عظیم و جلیل، بنیاد و حکمت وهدف جمهوری اسلامی نبوده است؟ پس از پنجاه سال اگر آن را مردم مطالبه کنند، پاسخ رئیس دولت و مدعی چیست؟

فقر، ام المصائب است. و تکرار هزارباره‌ی این مسئله از سوی مسئولان و روزنامه‌نگاران و وزرا و اقتصاددانان و نظامیان و روحانیون و خطبا و منبریان و سیما و صدا و صاحب نظران و همگان، از چه رو و خطاب به چه نهاد و که و برای چیست؟ 

مخاطب کیست و چه کسی قرار است فقر را در کشوری که پنجمین سرانه ثروت جهان را دارد، از میان ببرد یا نسبت به عواقب آن پاسخگو باشد؟ 

مخاطب کیست؟ آنها هم که مخاطب ما هستند همین حرفها را خطاب به مردم می‌زنند. رئیس جمهور بارها همینها را گفته و ایضاً وزرا و بقیه که به تأسی از ایشان می‌گویند و نیز نمایندگان مجلس که شور و حرارتی هم در گفتن می‌ورزند ماشاءالله!

اگر اراده‌ای در کار نباشد و یا کسانی همه چیز را وارون سازی کنند تا دفع الوقت شود و همه زمان را از دست دهیم، همه بازنده خواهیم بود. در ایران، منطقه و در جهان. کسی به ایران ما، مردم ما و فقرای ما رحم نمی‌کند. کسی منتظر ما نخواهد ماند و دلش برای ما تنگ نخواهد شد.

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
19
پاسخ
آقای رئیس جمهور که موقع انتخابات شعار میداد ارز رو دولت گرون میکنه چرا صداش در نمیاد .واقعیت اینه که دولتها با گرون کردن دلار و طلا و حراج سکه با قیمت بالا وبالا بردن تورم کسری بودجه شون رو جبران میکنند غافل ازاینکه سال بعد کسری بودجه بیشتر میشه چون بیشترین استفاده کننده ارز خود دولت هست .آقای رئیس جمهور محترم با مردم صادق باشید و اینقدر دست درجیبشان نکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
20
پاسخ
دست خودشونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
20
پاسخ
آقای پزشکیان گفته بود اگر نتواند معیشت مردم را بهبود ببخشد کنار می رود. آیا تورم بیش از ۲۰۰ درصدی مواد غذایی اصلی در یکسال دلیل کافی برای ناتوانی پزشکیان و دولت اش نیست. لابد باید قیمت ها ده برابر شود تا ایشان به ناکارآمدی وزرایش و خودش اعتراف گند.
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
12
پاسخ
خدا رو شکر که یه حرفی میزنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
16
پاسخ
مقصر خودمان هستبم
که آذدم های حراف را انتخاب کردیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
شما انتخابی ندارید
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
10
پاسخ
فعلا با تصمیمات فعلی مسیر به سمت گران شدن است پزشکیان فقط راننده ای است که در مسیر تعیین شده حرکت می کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
10
پاسخ
مشکلات اقتصادی کشور با تغییر دولت ها برطرف نمی شود.
مشکلات اقتصادی کشور نتیجه دکترین سیاست خارجی ، مدیریت داخلی و سیاست های کلان اقتصادی کشور است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
13
پاسخ
50 ساله هر کسی انتخاب میشه میگیم فقط حرف میزنن خوب یکی بگه ما باید چکار کنیم
