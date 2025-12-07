میلی صفحه خبر لوگو بالا
پرواز جنجالی؛ اخراج پناهجویان ایرانی از آمریکا

ایرانیان بازگردانده شده سپس از قاهره به کویت پرواز خواهند کرد و از آنجا به ایران فرستاده می‌شوند.
کد خبر: ۱۳۴۴۴۱۵
| |
2590 بازدید
|
۳
پرواز جنجالی؛ اخراج پناهجویان ایرانی از آمریکا

انتظار می‌رود دولت ترامپ امروز یکشنبه ده‌ها مهاجر ایرانی را به تهران بفرستد. این دومین پرواز حامل مهاجران ایرانی اخراج‌شده از آمریکا است که در پی توافقی نادر میان تهران و واشنگتن عازم ایران می‌شود.

به گزارش تابناک؛ بنابر این گزارش، این اقدام در چارچوب کارزار گسترده دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا برای اخراج مهاجران فاقد مدارک اقامتی انجام می‌‌شود.

دولت ایالات متحده در ۴۸ ساعت آینده پنجاه و چند نفر از ایرانیان «فاقد مدرک» اقامت در آمریکا را به ایران باز می‌گرداند. مقام‌های مطلع آمریکایی گفته‌اند این افراد به «بازداشتگاه» پلیس مهاجرت و گمرک آمریکا، (آیس)، در شهر «فلورانس»، ایالت آریزونا «منتقل» شده‌اند و قرار است امروز به همراه شهروندان چند کشور دیگر با پروازی به مصر فرستاده شوند.

 ایرانیان بازگردانده شده سپس از قاهره به کویت پرواز خواهند کرد و از آنجا به ایران فرستاده می‌شوند.

در هفته‌های گذشته یک مقام ارشد دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن برای دیدار با ایرانیان بازداشتی به چندین زندان آیس رفته بود.

آرپینه مسیحی، یکی از این بازداشتی‌ها است. همسر او گفته است این مقام دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی به خانم مسیحی گفته است برای کسانی که «داوطلبانه» خواستار بازگشت به ایران هستند، «گذرنامه و مدارک سفر» صادر خواهد شد.

به گفته منابع مطلع بعضی از بازگردانده‌شدگان به صورت «داوطلبانه» به ایران برمی‌گردند، ولی دولت آمریکا چند نفری که خواستار بازگشت نیستند را هم ممکن است «به اجبار» سوار هواپیما کند.

پلیس مهاجرت آمریکا در پاسخ به سوالی بدون تکذیب این گزارش، از تایید آن به خاطر «حفظ امنیت پرواز و سرنشینان آن» خودداری کرد.

این بار دوم است که دولت دونالد ترامپ پس از هماهنگی با مقام‌های دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن، اقدام به بازگرداندن پناهجویان و مهاجران فاقد مدارک اقامتی می‌کند.

نخستین بار اواخر سپتامبر گذشته وزارت خارجه ایران از بازگردانده شدن ۱۲۰ مهاجر فاقد مدرک از آمریکا خبر داده بود.

تخمین زده می‌شود بیش از دو هزار ایرانی در زندان‌های اداره مهاجرت آمریکا منتظر تعیین تکلیف پرونده‌هایشان هستند.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
67
پاسخ
دولت آمریکا آقازاده ها و وابستگان به مسئولین رو برگردونه
سهیل بشردوست
|
Germany
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
7
17
پاسخ
بسیار متاسفم، با هزار امید و زحمت رسیده بودند و شاید برخی تمام حاصل زندگیشون رو فروخته بودن برای خرج سفر ?
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
3
3
پاسخ
اکثر اینا وقتی رسیدن خودکشی میکنن. من دیدم ویدئوهایی که گذاشتن رو.
