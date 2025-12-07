میلی صفحه خبر لوگو بالا
نخبگان را محدود وبه حقوق نجومی اعتراض نکنید!

سقف‌گذاری دستوری بر حقوق‌ها در ایران، عملا مانع جذب افراد متخصص در حوزه‌های کلیدی شده است.
کد خبر: ۱۳۴۴۴۱۱
| |
1085 بازدید
|
۴

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ مجلس باید این سقف‌ها را به ‌طور کامل حذف کند؛ زیرا اقتصاد و مدیریت منابع انسانی با دستور و محدودیت مصنوعی اداره نمی‌شود.

تجربه نشان داده است که تعیین سقف حقوق- به‌خصوص در بخش‌های تخصصی مثل پزشکی، فناوری اطلاعات، و مدیریت مالی- به خروج نیروهای برتر، گسترش مهاجرت، و تضعیف کارآمدی دولت منجر شده است.

همچنین تمرکز افراطی و غیرتحلیلی بر مفهوم «حقوق‌های نجومی» طی سال‌های اخیر، بیش از آنکه نشانه مبارزه با فساد باشد، بازتابی از برداشت نادرست از اقتصاد و حکمرانی بوده است. این رویکرد باعث شد پرداخت‌های منطقی، قانونی و تخصص‌محور نیز زیر سوال برود و تصمیم‌گیری‌های پوپولیستی جایگزین تحلیل اقتصادی شود. نتیجه روشن است: دولت از کارآمدی می‌افتد وقتی نمی‌تواند متخصص جذب کند. 

 

برچسب ها
نخبگان حقوق نجومی فرار نخبگان دانشجو حقوق کارمند حقوق و دستمزد خبر فوری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
4
16
پاسخ
کسی نگفت به نخبه های واقعی دستمزد بالا ندید به بقیه هم بدید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
42
پاسخ
مشکل اینجاست که حقوق نجومی داره میره تو جیب کوتوله ها نه نخبه ها.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
4
14
پاسخ
نخبه کیلو چنده
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
2
9
پاسخ
آثار مدیریت نخبه ها کاملا مشخصه . دلار 125 هزار تومن و سکه 127 میلیون
