آقای پزشکیان در جریان مناظرات انتخاباتی، برنامه خود برای گران‌سازی بنزین را تکذیب و گفته بود دولت من بدون توافق و رضایت مردم قیمت حامل‌ها را افزایش نخواهد داد.

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ حال ایشان پاسخ بدهد که در میانه‌ تورم افسارگسیخته و گرانی‌های روزانه اقلام ضروری مردم، تصمیم به گران‌سازی بنزین را با کدام توافق و رضایت مردم می‌خواهد انجام بدهد؟

این روزنامه روز 9 آذر نوشته بود: با ترک فعل دولت 11و12 در توقف قیمت سوخت، کشور از ۶ میلیارد دلار درآمد صادرات بنزین و همین میزان هزینه واردات (مجموعا ۱۲ میلیارد دلار)، یعنی کشور را از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری، رونق تولید و اشتغال، فعالیت‌های عمرانی، و بهبود معیشت مردم شود، محروم کرد! این، فقط یکی از خسارت‌های مدیران بی‌کفایت در اعتماد به دشمن است