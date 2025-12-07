میلی صفحه خبر لوگو بالا
آقای رئیس‌جمهور مگر قول ندادید بنزین گران نشود؟!

آقای پزشکیان در جریان مناظرات انتخاباتی، برنامه خود برای گران‌سازی بنزین را تکذیب و گفته بود دولت من بدون توافق و رضایت مردم قیمت حامل‌ها را افزایش نخواهد داد.
آقای رئیس‌جمهور مگر قول ندادید بنزین گران نشود؟!

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ حال ایشان پاسخ بدهد که در میانه‌ تورم افسارگسیخته و گرانی‌های روزانه اقلام ضروری مردم، تصمیم به گران‌سازی بنزین را با کدام توافق و رضایت مردم می‌خواهد انجام بدهد؟

این روزنامه روز 9 آذر نوشته بود: با ترک فعل دولت 11و12 در توقف قیمت سوخت، کشور از ۶ میلیارد دلار درآمد صادرات بنزین و همین میزان هزینه واردات (مجموعا ۱۲ میلیارد دلار)، یعنی کشور را از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری، رونق تولید و اشتغال، فعالیت‌های عمرانی، و بهبود معیشت مردم شود، محروم کرد! این، فقط یکی از خسارت‌های مدیران بی‌کفایت در اعتماد به دشمن است

