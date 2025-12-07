میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فحاشی استادیومی خداداد روی آنتن زنده

ماجرای حرف‌های رکیک خداداد عزیزی در ویژه‌برنامه قرعه‌کشی جام‌ جهانی ۲۰۲۶ فقط یک لغزش زبانی نبود؛ اینکه یک فوتبالیست پیشکسوت و برنامه‌سازان تلویزیون هنوز نمی‌دانند در پخش زنده برنامه‌ای که مخاطبان پیر و جوان دارد باید چه خط‌قرمزهایی را رعایت کرد، ریشه در نبود شناخت کافی نسبت به استانداردهای اولیه این دست برنامه‌ها دارد.
کد خبر: ۱۳۴۴۴۰۶
| |
4902 بازدید
|
۱۸

خداداد همان فحش‌های کنار زمین را روی آنتن گفت

واقعیت این است که هیچ‌کدام از ایرانی‌ها، دل خوشی از ترامپ و لفاظی‌هایش ندارند اما کسی هم توقع ندارد که در یک برنامه زنده تلویزیونی که به‌دلیل بخشنامه ساترا در انحصار صدا و سیما بود با کلمات رکیکی روبه‌رو شوند که مناسب جمع خانوادگی نیست.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ مرز میان نقد و توهین، دقیقا همان نقطه‌ای است که مسئولیت‌پذیری رسانه‌ای را معنا می‌کند. وقتی خانواده‌ها - از کودک گرفته تا بزرگ‌ترها -پای برنامه‌ای زنده نشسته‌اند، رعایت ادب و کنترل کلام نه‌تنها توقع سنگینی نیست، بلکه آن را باید به‌عنوان کمترین انتظار از یک چهره شناخته‌شده، مطرح کرد.

این سبک و سیاق حرف زدن نخستین اتفاق نبود و آخرین هم نخواهد بود چرا که مدت‌هاست تعدادی از مجریان و مهمانان برنامه‌های پرطرفدار اینترنتی و تلویزیون به راحتی از این خط قرمزها عبور کرده و در مسیر عادی‌سازی‌ خشونت کلامی و فحاشی گام برداشته‌اند.

تنها نکته‌ای که در این مسئله کفه ترازو را به سمت صداوسیما سنگین‌تر می‌کند، مربوط به ماهیت برنامه‌های تلویزیونی است؛ اینکه برخلاف برنامه‌های پخش شده در پلتفرم‌ها، خانواده‌ها با این گمان تلویزیون را روشن می‌کنند که این برنامه‌ها قابلیت پخش در جمع خانوادگی را دارند. هیچ فردی در پستوی ذهن خود هم نمی‌توانست پیش‌بینی کند که قرار است خداداد عزیزی همان جنس حرف‌هایی که احتمالا کنار زمین حواله دیگران می‌کند، در پخش زنده صداوسیما هم تکرار کند.

احترام به مخاطب، خط قرمزی است که نباید زیر پا گذاشته شود؛ نه به‌نام شوخی، نه به‌نام هیجان و نه حتی به‌نام اعتراض به سیاستمداری که از او خوش‌مان نمی‌آید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
خداداد عزیزی مخاطب فحش الفاظ رکیک برنامه زنده خبر فوری
جنجال‌های بی پایان رامین رضاییان در استقلال؛ از اخراج توسط ساپینتو تا تکذیب!
سود انباشته کم شد، پاداش مدیران بالا رفت/ هیأت‌مدیره بورس کالا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان پاداش گرفت؟!
توزیع میلیاردها «دلار سفید» با طعم تلخ گرانی در سفره مردم/ رانت ارزی یا حمایت معیشتی؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نمای زمینی و هوایی از زشتی فوتبال ایران؛ کج و معوج مثل خطوط زمین، زبان سروش رفیعی و خداداد!
مجازات به‌کار بردن الفاظ رکیک در اماکن عمومی
حضور جنجالی خداداد؛ الفاظ رکیک در آنتن زنده!
بورژوازی برای تفریح و تفنن در تئاتر پول می‌دهد نه تماشای مسائل اجتماعی
خداداد عزیزی محروم شده است؟
دستگیری مخاطب جوگیر سریال پایتخت در اتوبان
خداداد عزیزی تراکتوری شد
واکنش فدراسیون کشتی پس از درگیری یوسفی و دبیر
واکنش خداداد عزیزی به حکم کمیته انضباطی
شرط ویژه برای مهمان‌شدن در برنامه زنده!
بازداشت پدر سو استفاده گر از کودک در اینستاگرام
چه برنامه‌های تلویزیونی دیگر زنده پخش نمی‌شود؟
زدوخورد در برنامه زنده بر سر استالین
ترامپ با بکار بردن الفاظ رکیک ایران را تهدید کرد!
خداداد عزیزی: دوست ندارند تراکتور قهرمان شود
محرومیت عجیب برای خلیل‌زاده و کسر یک امتیاز از چادرملو
با آنلاین سمپلینگ، مشتری ایده‌آل خود را هدف بگیرید!
عدم پاسخگویی بانک مرکزی به مخاطب تابناک
يكي از اختراعات خوب بشر فحش بود!
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
بی‌فرهنگی در ورزشگاه، سایه شومی بر حضور زنان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
6
53
پاسخ
آدم بی ادب تو خونه با خانواده چجوری صحبت می کنه ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
5
52
پاسخ
تلویزیون استادیوم نیست شاید خداداد از بچگی با الفاظ زشت اشنا شده باشد ولی بسیاری از خانواده ها هنوز به ادب و متانت پایبند هستند. فحش خداداد را ترامپ نشنید بلکه میلیون ها بیننده ایرانی شنیدند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
8
48
پاسخ
خداداد مثال بارز مشت نمونه خروار فوتبال ایران است. منتها سال های سال است که در باد گلی که به استرالیا زد خوابیده. وگرنه 90 درصد کنار زمین فوتبال و رختکن های فوتبال ما همین است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
معلومه تو عمرت فوتبال ندیدی ، بزرگترین افتخار عزیزی اولین بازیکن ایرانی سال آسیا 1996 و افتخاری برای ایران بود
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
5
46
پاسخ
از خداداد انتظار بیشتری داری؟
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
یک ایرانی اصیل این کار را هرگز انجام نمی‌داد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
5
43
پاسخ
متاسفانه صدا سيما تهي شده از افراد صاحبنظر و نخبه٬ يادم در ده هاي پيش لحظه شماري مي كرديم براي سريال و يا بازي هاي تيم ملي ٬ پرسپوليس و استقلال و .. ولي الان ماهي يك بار تلوزيون را روشن نمي كنيم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
2
44
پاسخ
ان کلمات زشت را ایران شنید نه ترامپ
حرمت کلام ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
9
5
پاسخ
احسنت .حفظ السان من ال انسان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
40
13
پاسخ
تا دیروز که بقول شما هیچکس تلویزیون نگاه نمیکرد، چی شد حالا که مثلاً یه نقطه ضعف گیر آوردید الان دیگه تمام خانواده ها و پیر و جوان پای تلویزیون نشستن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
3
14
پاسخ
ناشناس ۸:۵۰ قرعه کشی جام جهانی را استثنائاً خیلی ها دیدند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
5
20
پاسخ
خوشبختانه ما برنامه را از تلویزیون میلی ندیدیم..
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
دیگه خودم و فرزندانم محاله تلویزیون صدا و سیما را نگاه کنیم دیگه فقط ماهواره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
یک کلمه ای که از دهن خداداد پرید خیلی هم واضح نبوددر جمع 5 نفری فقط من متوجه شدم 4 نفر دیگر اصلا نشیندند . اینقدر این اشتباه غیر عمدی را بزرگ نکنید
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
آخرین اخبار
عواقب فریاد زدن بر سر کودکان
دو حقیقتی که لازم نیست در یک ازدواج موفق، فاش شوند
این نشانه ها یعنی فیبر زیاد می‌خورید!
پمپاژ افسردگی در فضای مجازی
برخی مدارس ساوه روز دوشنبه تعطیل شد
هشدار سیل: آسمان در غرب ایران به زمین می‌آید!
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
ماجرای گروگانگیری و ربایش یک کشتی در خلیج فارس
عکس: دورهمی بازیگر پایتخت با سه بازیگر جذاب سینمای ایران
جراره: صف طولانی استیضاح وزرا محصول تعلل هیئت‌رئیسه/ اصلاح کابینه باید پیش‌دستانه انجام شود
ساعات کار ادارات در زمستان ۱۴۰۴ تغییر کرد
حمله بی‌سابقه ایلان ماسک به اتحادیه اروپا
وقتی بازجوی ایرانی یوزی خود را به اسیر عراقی داد/ ماجرای کمیته اعدامی‌ها و نگاه دختران موصل به ارتش
تصویب آیین‌نامه جبران قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
تصاویر جنجالی ماراتن کیش
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
پیام تبریک پوتین به رئیس جمهور جدید سوریه
جشن تولد بهاره رهنما در 51 سالگی!
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
تعیین تکلیف تعطیلی مدارس تهران/ابتدایی تعطیل شد
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۰۸ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۷ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۲۷ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۰۵ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۸۸ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۷۳ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005djy
tabnak.ir/005djy