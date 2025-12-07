میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آیت‌الله جنتی درگذشت عبداللهی را تسلیت گفت

دبیر شورای نگهبان در پیامی درگذشت روحانی مجاهد و انقلابی حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالجواد عبداللهی را تسلیت گفت.
کد خبر: ۱۳۴۴۳۹۹
| |
5089 بازدید
آیت‌الله جنتی درگذشت عبداللهی را تسلیت گفت

به گزارش تابناک به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در پیامی درگذشت روحانی مجاهد و انقلابی حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالجواد عبداللهی از یاران صدیق امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت عالم وارسته، روحانی مجاهد و انقلابی حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالجواد عبداللهی از یاران صدیق امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) موجب تأثر و تألم گردید.

ایشان از پیشگامان و شخصیت‌های برجسته نهضت انقلاب اسلامی در استان اصفهان بود که در کنار تواضع بی‌نظیر و مثال‌زدنی، سراسر عمر شریف خود را با اخلاص وقف دفاع از ارزش‌های اسلامی و خدمت بی‌وقفه به نظام و مردم شریف نمود.

این فقید سعید که مفتخر به تقدیم فرزند شهید به اسلام بود، دارای سوابق و کارنامه‌ای درخشان و جامع در سنگر‌های مهمی از جمله خدمت در قوه قضاییه، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، دادگاه انقلاب، امامت جمعه سپاهان شهر، دبیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان، ریاست و عضویت مؤثر در هیأت‌های نظارت بر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری استان اصفهان بود.

اینجانب این ضایعه مؤلمه را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، حوزه‌های علمیه، مردم شریف و قدرشناس استان اصفهان و به‌ویژه خانواده محترم و بیت معظم ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال برای آن روحانی فقید، علو درجات، غفران واسعه الهی و حشر با شهدا و اولیاء الهی، و برای بازماندگان معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.

احمد جنتی

دبیر شورای نگهبان

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آیت الله جنتی پیام تسلیت شورای نگهبان عبدالجواد عبداللهی امام راحل
جنجال‌های بی پایان رامین رضاییان در استقلال؛ از اخراج توسط ساپینتو تا تکذیب!
سود انباشته کم شد، پاداش مدیران بالا رفت/ هیأت‌مدیره بورس کالا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان پاداش گرفت؟!
توزیع میلیاردها «دلار سفید» با طعم تلخ گرانی در سفره مردم/ رانت ارزی یا حمایت معیشتی؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تکذیب شایعه ابتلای آیت الله جنتی به کرونا
تصاویر آیت الله جنتی در جلسه مجلس و شورای نگهبان
ابقای آیت‌الله جنتی در دبیری شورای نگهبان
آیت‌الله‌جنتی: دنیا باید از جمهوری‌اسلامی ایران الگو بگیرد
آیت‌الله جنتی:برای رفع مشکلات اقتصادی دعا کنیم
آیت الله جنتی: به مدیران فعلی هیچ امیدی ندارم
نامه ۱۰۰ نماینده مجلس به آیت الله جنتی
قول آیت الله جنتی درباره نحوه بررسی صلاحیت ها
نامه جمعی از نمایندگان به دبیر شورای نگهبان
صدور حکم سه تن از فقهای شورای نگهبان / عضویت آیت الله جنتی تمدید شد
دشمن به دنبال تغییر اولویت‌های جریان دانشجویی
آیت‌الله جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان ابقا شد
آیت الله جنتی در صحت و سلامت کامل قرار دارد
کدخدایی: حال عمومی آیت الله جنتی خوب است
جلسه امروز شورای نگهبان
عضو شورای نگهبان عزادار فوت همسرش شد
«آیت‌الله جنتی» چگونه تأیید صلاحیت می‌شود؟/روحانی: اجاره بها ۳۰ درصد افزایش یافته که عددی امیدوارکننده است
جنتی: زمینه برپایی راهپیمایی اربعین فراهم شود
نامه نماینده اصولگرا به آیت الله جنتی
پرونده سینا کمالخانی در شورای نگهبان
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
آخرین اخبار
عواقب فریاد زدن بر سر کودکان
دو حقیقتی که لازم نیست در یک ازدواج موفق، فاش شوند
این نشانه ها یعنی فیبر زیاد می‌خورید!
پمپاژ افسردگی در فضای مجازی
برخی مدارس ساوه روز دوشنبه تعطیل شد
هشدار سیل: آسمان در غرب ایران به زمین می‌آید!
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
ماجرای گروگانگیری و ربایش یک کشتی در خلیج فارس
عکس: دورهمی بازیگر پایتخت با سه بازیگر جذاب سینمای ایران
جراره: صف طولانی استیضاح وزرا محصول تعلل هیئت‌رئیسه/ اصلاح کابینه باید پیش‌دستانه انجام شود
ساعات کار ادارات در زمستان ۱۴۰۴ تغییر کرد
حمله بی‌سابقه ایلان ماسک به اتحادیه اروپا
وقتی بازجوی ایرانی یوزی خود را به اسیر عراقی داد/ ماجرای کمیته اعدامی‌ها و نگاه دختران موصل به ارتش
تصویب آیین‌نامه جبران قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
تصاویر جنجالی ماراتن کیش
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
پیام تبریک پوتین به رئیس جمهور جدید سوریه
جشن تولد بهاره رهنما در 51 سالگی!
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
تعیین تکلیف تعطیلی مدارس تهران/ابتدایی تعطیل شد
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۰۸ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۷ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۲۷ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۰۵ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۸۸ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۷۳ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005djr
tabnak.ir/005djr