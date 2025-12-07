دکتر شاهرخ رامین نماینده دماوند و فیروزکوه و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، چشم‌پزشک است، بر همین اساس از وی از ماجراهایی همچون زیرمیزی گرفتن پزشکان تا ماجرای بیمارستان نگاه و نیز معیشت و دستمزد سال آینده سئوال کردیم.

رامین از تابناک در ماجرای انتشار خبر نابینا شدن بیماران در چشم‌پزشکی نگاه گلایه داشت، ما شنیدیم و پاسخ هم دادیم؛ قضاوت بر عهده شما مخاطبان.

او که شخصیت صمیمی و باوقار دارد، مدام تاکید می‌کند که ما با کمک همین مردم و پول آنها درس خواندیم تا پزشک و نماینده شدیم. در عین حال می‌گوید: من مثل پدری هستم که شرمنده ۸۴میلیون بچه خود است. در ادامه گزیده مصاحبه با دکتر شاهرخ رامین را می خوانید. فیلم کامل گفتگو را هم ببینید:

آقای دکتر شما در واقع چشم پزشک هستید، این موضوع چه تاثیری در نظارت بر امور دارد؟ قطعا ریزبین تر از سایر نمایندگان می توانید باشید، چون احساس می‌کنم معنای حرکت مردمک ها را خیلی خوب بلد هستید...

رامین: امیدوارم که تاثیر داشته باشد، البته که ما به دلیل طبیب بودنمان _نه الزاماً چشم پزشک بودن_ با همه طبقات اجتماعی بدون گزینش و بدون سانسور خیلی سریع ارتباط برقرار می‌کنیم چون جزئی از آن ها هستیم و با دعای مردم بزرگ شده ایم و از پول مردم درس خوانده و به همین دلیل خود را متعهد به مردم میدانیم و مردم هم این موضوع را حس می کنند.

بحث طبیب بودن را مطرح کردید و این موضوع بسیار ارزشمند است؛ چند روز پیش خبری منتشر شد که بالاخره یکی از معاونین وزارت بهداشت که در واقع رشوه یا به اصطلاح زیرمیزی دریافت می کرد برکنار شد، نظر شما به عنوان یک پزشک و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس جریان زیر میزی ها چیست؟ و چه باید کرد؟

من فکر می‌کنم که بیش از آن که بخواهیم قوانین را سختگیرانه کرده و باعث شکسته شدن شان پزشک و پزشکی در اذهان مردم شویم، باید تلاش کنیم تا اخلاق را در جامعه پزشکی تقویت کنیم؛ بسیاری از همکاران من هم لباس‌های من پیشنهاد می‌کنند برای اینکه این مشکل برطرف شود باید درآمد پزشک با هزینه‌های آن ها همخوانی داشته باشد؛ سیاست اقتصادی مملکت باید به سمتی برود که پزشکان تامین باشند؛ من فکر می‌کنم که از نوعی این حرف درست است اما همه مردم از یک از یک امکانات حداقلی بهره مند باشند؛ پزشکان یکی از گروه‌های مردم هستند اما این نکته مهم است که پزشک‌ها بیشتر از بقیه رشته‌ها باید درس خوانده و سال‌های بیشتری را باید زحمت کشیده و از برخی از امکانات محروم می شوند؛ از لحاظ اقتصادی نیز یک پزشک از فاصله بین 20 سالگی تا 38 سالگی که درسش تمام شود بسیار متضرر می شود؛ زمانی بحث قیمت و زمانی بحث ارزش کار یک طبیب است، ارزش خدمت پزشکی در یک شرایط بحرانی اصلا قابل مقایسه با پول نیست و ارزش خدمتی یک طبیب به مردم می‌کند را در مرحله اول نباید وارد مباحث مالی کرد.

در واقع حرف ما همین است که چرا با برخی از کارهای اشتباه ارزش طبیب بودن را زیر سوال می برند...

این موضوع را باید به توافق برسیم که پزشکان همه شاگرد اول های مدرسه‌ شان هستند که رتبه بالای کنکور را داشتند و ...

غیر از سهمیه‌ای‌ها

حتی سهمیه ای ها هم بین هم تیپ‌های خودشان متمایز بودند؛ همچنین پزشکان در طول دوران تحصیلشان بیش از بقیه درس خوانده اند یعنی درس خواندن طبیب هم نسبت به بقیه با سختی و طول مدت زمان بیشتری همراه بوده است؛ اما از آن طرف ارزش خدمتی هم که ارائه می‌کند اصلاً با هیچ کاری دیگری قابل مقایسه نیست، در چنین شرایطی ارزش کار پزشکی بیشتر یک کار معنوی شده و قیمت گذاری برای آن و مادی کردنش ظلم به جامعه پزشکی است؛ واقعیت این است که در واقع زندگی همه مردم چه پزشک چه غیر پزشک باید تامین شود، پس به یه راه حل بهتر می رسیم که همه این قوانین و سخت گیری ها تا وقتی که جامعه پزشکی به یک حدی از اعتقاد و اخلاق آشناتر نشود نمی توان ان موضوع را حل کرد؛ من راه حل را در این می‌ دانم که در آموزش و گزینش اطبا بیشتر دقت کنیم و به آن ها و تمام دانش آموزان این را یاد دهیم که خود را جزئی از مردم بدانند. در مدارسمان در کنار درسی که به بچه‌هایمان می دهیم غیرت به مردم و دغدغه‌مندی نسبت به دردهای مردم و غیرت به خاک و مملکت را آموزش دهیم.

وقتی لیست نظرات مراجعه کنندگانتان را نگاه میکردم از عمل‌هایی که انجام داده بودید به خصوص عمل های آب مروارید و همچنین از برخوردتان با بیماران بسیار راضی بودند؛ اما در داستان بیمارستان نگاه که شما در آن جا نیز طبابت می‌‌کنید و گویا سهامدار هم هستید، از کسانی بودید که یه مقدار سکوت کردید‌ ۷۰ روز بعد، پس از اینکه تابناک خبری در این خصوص منتشر کرد متهم شد که سیستم سلامت را تخریب کرده است؛ در این داستان موضع و تحلیل شما چه بود؟

به همان دلیلی که آن روز من سکوت کردم اجازه بدید امروز هم سکوت کنم. البته هر چند که در همان روزها تابناک بنده را بی بهره نگذاشت و عکس و اسم بنده را پخش کردید.

ما نوشتیم شما هم از اطبای آن بیمارستان هستید. مگر غیر از این بود؟

نه. هستم.

ما غیر از این چیزی از شما ننوشتیم.

من کمترین زمان را در بیمارستان نگاه میگذرانم، ما متوجه هستیم که خطای پزشکی جزئی از پزشکی هست و این نکته بسیار مهم است که طبیب همراه با مریضش مریض می شود و همراه با او درد و بیخوابی می کشد اما این را باید بدانیم که اگر قرار بود تمام درمان ها جواب دهد که نام طبیب را خدا می گذاشتند؛ نکته قابل ذکر این است که در اتاق عمل به ویژه اتاق عمل های چشم پزشکی آن هم در ایران نظارت بر استانداردها بسیار سختگیرانه است و در صورت سرایت عفونت پزشک مقصر نیست.

ما اتفاقا با پرداختن به این موضوع، ضمن مطالبه حق نابیناشدگان، دنبال حفظ شان پزشکان متعهد هم بودیم. بارها هم نوشتیم که بابت همه خدماتتان ممنونیم، اما قبول کنید اینجا خطایی رخ داده.

در هر حال انشاالله در آینده شرایط به نحو مطلوب‌تری برود، هم از جانب ما و البته هم از جانب شما و همکاران شما.... حالا با توجه به اینکه شما در کمیسیون اجتماعی هم عضویت دارید...

یک چیزی را بگویم که در آن بیمارستان، هم مردم و هم پزشکان با هم رابطه بسیار خوبی دارند. روزانه حدود ۱۵۰ عمل انجام می‌شود؛ یعنی هم مردم پزشکان خود را دوست دارند و هم پزشکان از بیماران خود لطمه نمی‌بینند.

انشالله که همینطوره و امیدواریم حداقل بعد از محکومیت، دیه بیماران را زودتر پرداخت کنند.

شما در کمیسیون اجتماعی هم عضویت دارید شرایط مردم را چگونه می بینید و جایی از شما نقل شده که گفتید دولت در بحث کالا برگ زرنگی کرده است؛ در این خصوص توضیح دهید که داستان به کجا خواهد رسید و کالابرگ به چه صورتی ادامه پیدا خواهد کرد؟

از مجلس گذشته دولت و مجلس مجموعاً به این نتیجه رسیده بودند که دلار ۴۲۰۰ تومانی منطقی نیست و باعث رانت ایجاد می شود، در مجلس فعلی دلار ۲۸ و۵۰۰ جایگزین دلار۴۲۰۰ شد، برای اینکه یک قدم از رانتی که اتفاق می‌افتاد جلوگیری شود این موضوع باید مدیریت می شد و ما وقتی مجبورشدیم به افزایش قیمت دلار تن دهیم باید این تفاوت را مستقیم درجیب مردم گذاشته و مردم اختیار زندگیشان رو داشته باشند و خودشان مایحتاج اصلی زندگیشان که شامل غذای خانواده شان ازسبد استانداردی که تغذیه ایران تعریف کرده است را فراهم کنند.

نماینده‌های مردم ایران نگران هستند که این طرح به درستی اجرا نشود چون قرار بر این بود که ماهی یک کالا برگ به ازای دلار ۲۸ و پانصدی به حساب مردم واریز کنیم و مردم به صورت الکترونیک بتوانند 11 قلم را دریافت کنند؛ من هفته گذشته در کمیسیون محل کمیسیون تلفیق مجلس در جمع تعداد زیادی از همکارانم در مجلس گزارشی را خواندم از مرکز تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه اگر این ارز حذف کنیم و همان عرض مبادله‌ای را بدهیم مرغ کیلویی ۲۱۱ تومان می شود مثلا در حال حاضر مرغ کیلویی ۱۵۰ تومان است مرغ فقط ۲۵ درصد کمتر از چیزیی است که ما انتظار داریم در حالی که که همه چیزی که باید برای تولید مرغ استفاده بکنیم دلاری و بسیاری از آن ها با قیمت داخلی تامین شده پس مرغ باید خیلی کمتر از این قیمت تولید شود؛ دراین جا سوال پیش می آید که این هزینه کجا گم می شود؟ و در حال حاضر که الان ماه نهم سال هستیم فقط ۴ نوبت کالا برگ داده شده است، پس ما حق داریم که از دولت ابراز دلخوری کنیم.

شما آقای وزیر نیرو رو وزیر دانا خطاب کردید، این خطاب صرفا برای موضوع آب فیروزکوه بود یا نه واقعاً ایشان را یک وزیر دانا می دانید؟

بله ایشان آدم دانایی است. اینکه بگوییم چون باران نیامده حتما سوء مدیریت ایشان بوده اشتباه است؛ ایشان با تمام دانایی زمانی که در مورد تعیین سهم آب برای هر کدام از حوزه های آبی حوزه انتخابی من و سایر حوزه های انتخابیه صحبت می‌ شد یک جمله‌ای گفتند که آن چیزی که ملاک ما برای تقسیم آب هست نه برای من نه برای مملکت است، بلکه یک منطق برای همه دنیاست و منطق ایجاب می‌کند که به صورت طبیعی سهم اکوسیستم را از سهم محیط زیست محترم بشماریم. اجازه دهیم تا پرندگان چرندگان و گیاهان به صورت طبیعی از این آب استفاده کنند؛ ما باید اجازه دهیم از بالاترین کوهساران فیروزکوه آب با پای خودش از این مسیر عبور کند وتا به انتها برسد و ما حق نداریم که این مسیر را دستکاری کنیم. باید اجازه بدیم که این آب به اندازه کافی درذخایر آب های زیرزمینی وارد شود؛ اگر ملاک من برای دانا بودن یک فرد فقط همین یک جمله باشد همچنان من از دانایی ایشان دفاع می‌کنم و معتقدم که اگر باران نمی بارد و سدهای ما آب ندارند _که برق تولید کنند و سهم برق آبی ما از مجموع توان تولید برق ما کم می شود و کل مصرف ما در تابستان گذشته ۸۰ هزار مگاوات و توان تولید ما ۵۰ هزار مگاوات ۵۶ هزار مگاوات بوده است و۱۰ هزار مگاوات تولید برق برق آبی ما بوده که آن هم حذف شده است_ یک مرتبه وزیری که آمده حالا من ایشان را نابخرد و نادان خطاب کنم تا رسانه ها خوشحال بشوند؛ این را نمی گویم.

برای سال آینده افزایش حقوق کارگران را با توجه به تورم بسیار زیاد چند درصد پیش بینی می کنید؟

ایده آل ما حذف شدن یارانه هاست و چیزی که در حال حاضر می بینیم این است که دولت آقای پزشکیان بر این است که این اتفاق بیفتد و اگر یارانه ها حذف شود حقوق ۱۴ تومان ما هم بشود ۱۴۰ میلیون تومان؛ حقوق کارگر ۱۳ میلیون مجرد و ۱۶ میلیون متاهل باید ۱۴۰ میلیون و ۱۶۰ میلیون تومان شود، همه چیز با دنیا تراز بشود و اینجوری نباشد که من فکر می‌کنم اگر من با حقوق ۱۴ تومان در یک شهر اروپایی کار کنم ۱۴۰ تومن حقوق می‌گیرم غافل از اینکه در آنجا خودم را در شرایطی ببینم که که با این ۱۴۰ تومان نمیتوانم زندگی کنم؛

با اروپا مقایسه لازم نیست. شرایط پدران و مادران را ببینیم که در هر حال شرمنده خانواده هستند...

در حال حاضر من هم به عوان پدر 84 میلیون انسان در مجلس فکر و نگران معیشت مردم هستم. حقوقها باید ۱۰ برابر شود.

در اقتصاد بعضی از قیمت ها بعضی از ارزش های که در برخی کالا می گذاریم آن کالاهایی که قابل صادرات کردن هستند زودتر گران می شوند و آن هایی که غیر قابل صادرات هستند دیرتر گران می شوند اما الان همه آن ها گران شده اند.

و در نهایت خط سفید دارید؟

می توانستم بگیرم اما نخواستم و نگرفتم.

گفت‌وگو: مهدی محمدی کلاسر