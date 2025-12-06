براساس برنامه‌ریزی فیفا و اعلام زمان و مکان دیدارهای جام جهانی ۲۰۲۶، مشخص شد که تیم ملی ایران قرار نیست از خاک آمریکا خارج شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا جمعه شب در مرکز "جان اف کندی" واشنگتن دی سی برگزار و تیم‌ملی فوتبال ایران در گروه G با تیم‌های بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه شد.

۲۴ ساعت پس از قرعه‌کشی زمان و مکان دقیق بازی‌های جام جهانی ۲۹۲۶ توسط فیفا مشخص و اعلام شد که برای تیم‌ملی ایران بدین شکل است:

۲۵ خرداد: ایران - نیوزیلند

ساعت ۲۱ به وقت محلی

ورزشگاه سوفی، لس‌آنجلس آمریکا

۳۱ خرداد: ایران - بلژیک

ساعت ۱۵ به وقت محلی

ورزشگاه سوفی، لس آنجلس آمریکا

۵ تیر: ایران - مصر

ساعت ۲۳ به وقت محلی

ورزشگاه لومن فیلد، سیاتل آمریکا

ساعت بازی‌های تیم ملی در جام جهانی به وقت تهران به شرح زیراست:

ایران - نیوزیلند/ ساعت ۴:۳۰

ایران - بلژیک/ ساعت ۲۲:۳۰

ایران - مصر/ ساعت ۶:۳۰