فوت سالمند گیلانی بر اثر آنفلوانزا

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از فوت یک بیمار سالمند ۸۱ ساله طی هفته گذشته بر اثر ابتلا به آنفلوانزا خبر داد.

عکس آرشیوی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی سلیمانی با اعلام این خبر اظهار کرد: متأسفانه در هفته گذشته یک بیمار سالمند ۸۱ ساله در استان که مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای بود، به دلیل ابتلاء به آنفلوانزا فوت شد.

وی با تأکید بر لزوم رعایت توصیه‌های بهداشتی، گفت: شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون، پرهیز از حضور در اماکن شلوغ و عدم در آغوش گرفتن در دیدارهای روزانه، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از شیوع بیماری‌های تنفسی است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به آمار بستری بیماران تنفسی در استان، تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۹۰ نفر به دلیل ابتلاء به بیماری‌های حاد تنفسی در بیمارستان‌های گیلان تحت مراقبت قرار دارند.