مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از غیرحضوری شدن تمامی مدارس و کلاس‌های دانشگاه‌های استان در روز یکشنبه ۱۶ آذر با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در پی برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه و با توجه به شرایط بهداشتی موجود، تصمیماتی در خصوص نحوه فعالیت مراکز آموزشی استان اتخاذ شد که بر اساس آن، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس و بخش آموزشی دانشگاه‌ها در روز یکشنبه تعطیل خواهند بود.

علیرضا حیدری مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به مصوبات این جلسه اظهار کرد: با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان و در راستای قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، بخش آموزشی دانشگاه‌ها و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان کرمانشاه در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر در روز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ تعطیل بوده و فعالیت آموزشی آن‌ها به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

وی افزود: با توجه به تعطیلی مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی در این روز، مادران شاغل دارای فرزند در این دو مقطع می‌توانند از ظرفیت دورکاری استفاده کنند و فعالیت‌های شغلی خود را به‌صورت غیرحضوری انجام دهند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تصریح کرد: همچنین مادران شاغلی که دارای فرزند در مقطع ابتدایی هستند، در صورت موافقت مدیر مربوطه، این امکان را خواهند داشت که در روز یکشنبه به‌صورت دورکاری فعالیت کنند تا زمینه مراقبت بهتر از فرزندان و کاهش مخاطرات احتمالی فراهم شود.

حیدری با اشاره به نحوه فعالیت دانشگاه‌ها گفت: تعطیلی دانشگاه‌ها صرفاً شامل کلاس‌های درس بوده و فعالیت‌های اداری و ستادی دانشگاه‌ها طبق روال عادی برقرار است و کارکنان این بخش‌ها موظف به حضور در محل کار خواهند بود.

وی در پایان با تأکید بر لزوم همکاری خانواده‌ها و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: رعایت توصیه‌های بهداشتی و همکاری همه‌جانبه شهروندان نقش مهمی در کنترل و کاهش شیوع بیماری‌ها دارد و تصمیمات اتخاذشده در ستاد مدیریت بحران با محوریت حفظ سلامت عمومی انجام شده است.