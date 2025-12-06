میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مدارس و دانشگاه‌های کرمانشاه یکشنبه تعطیل شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از غیرحضوری شدن تمامی مدارس و کلاس‌های دانشگاه‌های استان در روز یکشنبه ۱۶ آذر با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۴۳۶۶
| |
402 بازدید
مدارس و دانشگاه‌های کرمانشاه یکشنبه تعطیل شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در پی برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه و با توجه به شرایط بهداشتی موجود، تصمیماتی در خصوص نحوه فعالیت مراکز آموزشی استان اتخاذ شد که بر اساس آن، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس و بخش آموزشی دانشگاه‌ها در روز یکشنبه تعطیل خواهند بود.

علیرضا حیدری مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به مصوبات این جلسه اظهار کرد: با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان و در راستای قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، بخش آموزشی دانشگاه‌ها و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان کرمانشاه در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر در روز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ تعطیل بوده و فعالیت آموزشی آن‌ها به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

وی افزود: با توجه به تعطیلی مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی در این روز، مادران شاغل دارای فرزند در این دو مقطع می‌توانند از ظرفیت دورکاری استفاده کنند و فعالیت‌های شغلی خود را به‌صورت غیرحضوری انجام دهند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تصریح کرد: همچنین مادران شاغلی که دارای فرزند در مقطع ابتدایی هستند، در صورت موافقت مدیر مربوطه، این امکان را خواهند داشت که در روز یکشنبه به‌صورت دورکاری فعالیت کنند تا زمینه مراقبت بهتر از فرزندان و کاهش مخاطرات احتمالی فراهم شود.

حیدری با اشاره به نحوه فعالیت دانشگاه‌ها گفت: تعطیلی دانشگاه‌ها صرفاً شامل کلاس‌های درس بوده و فعالیت‌های اداری و ستادی دانشگاه‌ها طبق روال عادی برقرار است و کارکنان این بخش‌ها موظف به حضور در محل کار خواهند بود.

وی در پایان با تأکید بر لزوم همکاری خانواده‌ها و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: رعایت توصیه‌های بهداشتی و همکاری همه‌جانبه شهروندان نقش مهمی در کنترل و کاهش شیوع بیماری‌ها دارد و تصمیمات اتخاذشده در ستاد مدیریت بحران با محوریت حفظ سلامت عمومی انجام شده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کرمانشاه آنفلوآنزا مدارس تعطیلی دانشگاه ها آموزش غیر حضوری تعطیلی مدارس
نقش‌آفرینی دانشجویان ضدشاه در آذر ۵۶؛ از زد و خورد با اوباش تا محاصره سفارت‌ در ایتالیا و دانمارک
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است
مدارس کدام استان‌ها فردا یک شنبه ۱6 آذر تعطیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تعطیلی برخی مدارس در استان مرکزی
فوت سالمند گیلانی بر اثر آنفلوانزا
جزئیات تعطیلی یکشنبه ۱۶ آذرماه در آذربایجان غربی
آنفلوآنزا کلیه مدارس لرستان را تعطیل کرد
مدارس مازندران هم تعطیل شد
مدارس قزوین ۱۵ آذرماه مجازی شدند
مدارس استان مرکزی فردا غیرحضوری شد
مدارس کدام استانها فردا 15 آذر تعطیل است؟
هشدار قرمز در گلستان به صدا درآمد!
آیا آنفلوآنزا به یک بحران تبدیل می‌شود؟
اینفوگرافیک | ۲۰ راه برای پیشگیری از آنفلوانزا
مدارس هرمزگان نیز غیرحضوری شد
تعیین تکلیف تعطیلی مدارس تهران/ابتدایی تعطیل شد
مدارس کدام استان‌ها فردا یک شنبه ۱6 آذر تعطیل است؟
شمار جانباختگان آنفلوانزا در استان یزد
مدارس و دانشگاه‌های اصفهان غیر حضوری شد
مدارس این استان هم یکشنبه غیرحضوری است
مدارس ایلام هم غیر حضوری شد
آخرین وضعیت مدارس ودانشگاه‌های چهارمحال‌وبختیاری
مدارس البرز شنبه ۱۵ آذر غیرحضوری شد
مدارس گلستان شنبه و یکشنبه غیرحضوری شد
وضعیت فعالیت مدارس آذربایجان شرقی در روز یکشنبه
تعطیلی دو روزه مدارس و دانشگاه‌های کرمانشاه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
پوشش خبرساز ژیلا صادقی در یک مراسم
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۸۱ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۱۵۴ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۱۸ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۳ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۴ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!/ وفاق فعلی یک زدوبند سیاسی است/ بساط دولتی‌بودن اقتصاد برچیده شود/ ایران تحریم شدنی نیست، اگر...  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005djK
tabnak.ir/005djK