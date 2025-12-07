میلی صفحه خبر لوگو بالا
آپدیت بزرگ اندروید ۱۶ با سه ویژگی کاربردی

گوگل انتشار دومین آپدیت فصلی اندروید ۱۶ (QPR 2) را آغاز کرده و دستگاه شما ممکن است به‌زودی آن را دریافت کند.
کد خبر: ۱۳۴۴۳۵۵
| |
298 بازدید
آپدیت بزرگ اندروید ۱۶ با سه ویژگی کاربردی

گوگل انتشار دومین آپدیت فصلی اندروید ۱۶ (QPR 2) را آغاز کرده و دستگاه شما ممکن است به‌زودی آن را دریافت کند. این به‌روزرسانی با چند ویژگی جدید عرضه می‌شود که احتمالا عملکرد، سهولت استفاده و موارد دیگر را بهبود می‌بخشد. در ادامه این مطلب به معرفی سه مورد از این ویژگی‌ها خواهیم پرداخت.

افزودن ویجت به لاک‌اسکرین

به گزارش تابناک؛ نسخه جدید اندروید ۱۶ به شما این امکان را می‌دهد تا ویجت‌هایی را به لاک‌اسکرین گوشی اضافه کنید که با کشیدن انگشت به سمت چپ صفحه ظاهر می‌شوند. شما می‌توانید با رفتن به مسیر Settings > Display & touch > Lock screen > Widgets on lock screen این ویژگی را در دستگاه خود فعال نمائید. بدین ترتیب، قادر خواهید بود به راحتی به برنامه‌هایی مانند تقویم، دوربین و غیره در لاک‌اسکرین دسترسی داشته باشید.

مرتب کردن و خلاصه‌سازی اعلانات

اعلانات گوشی بیشتر اوقات کاربران را کلافه می‌کنند. آپدیت QPR2 اندروید ۱۶ قرار است قابلیت‌های هوش مصنوعی را برای کنترل اعلانات آزاردهنده در دسترس شما قرار دهد. در این به‌روزرسانی، اعلانات مانند پیام‌های طولانی در چت گروهی خلاصه شده و موارد مهم‌تر در اولویت قرار می‌گیرند. گوگل در این‌باره اعلام کرد: “قابلیت Notification organizer به‌طور خودکار اعلان‌های کم‌اهمیت‌تر شما مانند تبلیغات، اخبار و هشدارهای اجتماعی را دسته‌بندی و بی‌صدا می‌کند تا تمرکز روی موارد مهم‌تر برایتان آسان‌تر شود. این ویژگی به‌صورت مرحله‌ای در حال انتشار است و در هفته‌های آتی در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.

امکانات بیشتر برای نظارت والدین

آپدیت QPR2 اندروید ۱۶ دارای گزینه “Parental Controls” در بخش تنظیمات است که به والدین اجازه می‌دهد از یک مکان واحد دستگاه‌های فرزندان خود را کنترل کنند. بدین ترتیب، پدر و مادرها می‌توانند از راه دور محدودیت‌های زمانی برای استفاده از صفحه‌نمایش، برنامه‌ها و زمان قفل شدن دستگاه تعیین کنند.

 

برچسب ها
ویجت های جدید ویندوز11 تابلو اعلانات نظارت آپدیت اندروید
نقش‌آفرینی دانشجویان ضدشاه در آذر ۵۶؛ از زد و خورد با اوباش تا محاصره سفارت‌ در ایتالیا و دانمارک
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است
مدارس کدام استان‌ها فردا یک شنبه ۱6 آذر تعطیل است؟
