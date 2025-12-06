به گزارش تابناک، سرهنگ عبادی در گفتوگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: تردد در محور کندوان در حال حاضر کاملاً روان است و هیچگونه محدودیت ترافیکی نداریم.
وی با اشاره به برنامهریزی برای ادامه عملیات عمرانی در این محور افزود: انسداد جاده کندوان از فردا ساعت ۷ صبح آغاز میشود و این انسداد در راستای اجرای طرحهای ایمنسازی مسیر انجام خواهد شد.
رئیس پلیسراه مازندران با یادآوری اینکه انسداد مقطعی این محور از هفته گذشته (۱۰ آذر) آغاز شده بود، توضیح داد: به دلیل شرایط اجرایی پروژه، این محدودیتها بهصورت مرحلهای و در بازههای زمانی متناوب ادامه داشته و انسداد جدید نیز از فردا وارد فاز بعدی میشود.
عبادی با تشریح برنامه زمانبندی جدید انسداد گفت: از یکشنبه ۱۶ تا سهشنبه ۱۸ آذر، هر روز از ساعت ۷ صبح تا ۷ غروب و روز چهارشنبه ۱۹ آذر از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ ظهر محور کندوان مسدود خواهد بود.
وی تأکید کرد: این محدودیتها بهصورت کنترلشده اجرا میشود تا عملیات عمرانی با کمترین اختلال در تردد انجام شود.
وی افزود: جابهجایی ساکنان و تردد محلیها تا قبل از محدوده اجرای پروژه امکانپذیر است و همکاران پلیسراه در محل برای هدایت خودروها مستقر خواهند بود.
عبادی با اشاره به ماهیت این پروژه گفت: انسدادها برای تکمیل سقف گالری پیشساخته در محدوده کمرزرد انجام میشود؛ سازهای که نقش مهمی در ارتقای ایمنی محور و جلوگیری از ریزش سنگ، بهویژه در فصل بارندگی، دارد.
رئیس پلیسراه مازندران از رانندگان خواست پیش از حرکت، آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کوهستانی استان را از طریق سامانههای رسمی دریافت کنند.