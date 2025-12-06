در حالی که در روزهای اخیر گاف های مدیریتی استانداری به خصوص در تعطیل کردن تهران بخاطر آلودگی هوا دستمایه شوخی و طنز شده بود این بار یک تصمیم عجیب دیگر در دولت بهانه تازه ای برای خنده ایجاد کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز24؛ در روز‌های اخیر گزارش‌های متعددی از رانندگان تاکسی منتشر شده مبنی بر اینکه پیامک‌هایی با محتوای جریمه دریافت کرده‌اند.

در این پیامک به راننده تاکسی ابلاغ شده که بر اساس مصوبه شورای عالی ترافیک به دلیل ورود به محدوده ممنوعه توسط دوربین مکانیزه ثبت تخلف شده‌اند.

پیش از این نیز خبرنگاران گزارش داده بودند که علی رغم داشتن طرح ترافیک سالانه به دلیل ورود به محدوده طرح ترافیک جریمه شده‌اند.

جریمه خبرنگاران در حالی است که بر اساس شرایط اعطای طرح ترافیک، خودروی متقاضیان می‌بایست معاینه فنی معتبر داشته باشند یعنی دولت به جای ممنوعیت تردد خودرو‌های فرسوده اقدام به ایجاد محدودیت برای خودرو‌های دارای معاینه فنی معتبر خبرنگاران کرده که با مجوز شهرداری تردد می‌کنند.

نکته حیرت انگیز دیگر در جریمه تاکسی‌ها این است که اساسا خودرو‌های وسایل حمل و نقل عمومی از جمله تاکسی‌ها باعث کاهش تردد خودرو‌های تک سرنشین می‌شوند، اما با تصویب شورای مذکور شهروندان باید به دلیل ممنوعیت تردد زوج و فرد و نیز جریمه شدن تاکسی‌ها باید یک روز در میان پیاده در سطح شهر تردد کنند!