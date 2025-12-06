به گزارش تابناک؛ به دنبال تداوم آلودگی هوا و شیوع آنفلوآنزا مدارس و دانشگاه‌های برخی استان‌ها و شهرها فردا یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ تعطیل اعلام شد. با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر افزایش آلودگی کلانشهرها و هشدارها درباره موج ابتلا به آنفلوآنزا احتمال اعلام تعطیلی مدارس در استان‌ها و شهرهای دیگر نیز افزایش یافته است.

آخرین اخبار تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها فردا یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ را در ادامه می‌خوانید:

مدارس البرز

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با اعلام تداوم شرایط آلایندگی گفت: به دلیل پایداری هوا و افزایش آلاینده‌ها، تمامی مدارس استانـ به‌جز طالقان و آسارا ـ فردا یکشنبه ۱۶ آذر غیرحضوری است و طرح زوج‌وفرد از درب منازل اجرا می‌شود.

مدارس و دانشگاه‌های اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی این استان در روز یکشنبه ‍۱۶ آذرماه خبر داد.

به منظور قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا روزهای شنبه تا دوشنبه ۱۷ آذرماه، آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش دولتی و غیر انتفاعی و… دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اصفهان به صورت غیرحضوری خواهد بود؛ همچنین مراکز فرهنگی و ورزشی و برگزاری مسابقات در این روز تعطیل خواهد بود.

مهدهای کودک، پیش دبستانی و مدارس استثنایی طی روزهای فوق در مناطق یاد شده تعطیل است.

مدارس و دانشگاه های کردستان

تمامی دانشگاه‌ها و مدارس کردستان یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ به‌دلیل شیوع آنفلوانزا تعطیل و آموزش غیرحضوری است.

طبق تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری کردستان، تمامی دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز آموزشی استان در روزهای ۱۵ تا ۱۷ آذر به‌دلیل شیوع آنفلوانزا تعطیل بوده و آموزش غیرحضوری است.

همچنین، کارمندان دارای بیماری‌های زمینه‌ای می‌توانند در این روزها دورکاری کنند.

مدارس و دانشگاه‌های خوزستان

بنا بر اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان مدارس و دانشگاه‌های اکثر شهرهای استان در روز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ تعطیل و فعالیت آنها به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، تمامی مراکز آموزشی و دانشگاه‌های استان به‌جز شهرستان‌های ایذه، صیدون، باغملک، دزپارت، لالی و اندیکا به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

مدارس و دانشگاه‌های لرستان

مدارس و دانشگاه‌های لرستان فردا یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ تعطیل و آموزش غیرحضوری اعلام شد.

باهدف جلوگیری از گسترش و قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا، تمامی مقاطع آموزشی در استان لرستان طی روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه (۱۵، ۱۶ و ۱۷ آذرماه) به‌صورت غیرحضوری و از طریق بسترهای مجازی فعالیت خواهند کرد.

بر این اساس، همه مراکز آموزشی شامل پیش‌دبستانی‌ها، مهدهای کودک، مدارس ابتدایی، متوسطه اول و دوم و دانشگاه‌ها ملزم به ارائه آموزش غیرحضوری در بستر فضای مجازی و فضای شاد هستند.

مدارس ایلام

براساس مصوبه کارگروه سلامت استان و به‌منظور صیانت از سلامت دانش‌آموزان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، کلیه مدارس استان ایلام در تمامی مقاطع تحصیلی شامل مهدهای کودک، پیش‌دبستانی، مدارس استثنایی، ابتدایی و متوسطه اول و دوم در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر، در روز یکشنبه ۱۶ آذرماه به‌صورت غیرحضوری و در بستر شاد برگزار می‌گردد.

مدارس گلستان

با توجه به اعلام دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر روند رو به رشد موارد ابتلاء به آنفلوآنزا در استان در چند روز اخیر، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، با هدف گسست در زنجیره انتقال این بیماری، همه مدارس در همه مقاطع در ۱۴ شهرستان گلستان، روز یکشنبه ۱۶ آذر مجازی و غیرحضوری خواهد بود.

مادران شاغل دارای فرزند پیش دبستانی و دبستانی نیز در صورت لزوم با موافقت مدیر مربوطه، می‌توانند از دورکاری استفاده کنند.

مدارس ابتدایی تهران

فعالیت مدارس ابتدایی در استان تهران به استثنای فیروزکوه، ملارد، رباط کریم و قرچک یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ تعطیل و آموزش غیر حضوری است.

فعالیت همه ادارات دایر می‌باشد و دستگاه‌های دولتی با نظر مدیران می‌توانند به مادران شاغلی که فرزند خردسال پیش دبستانی و دبستانی دارند دورکاری اعمال کنند.

مدارس و دانشگاه‌های هرمزگان

مدارس و دانشگاه‌های هرمزگان فردا یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ تعطیل و آموزش به شکل غیرحضوری است.

مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، با بیان اینکه دانشگاه‌های استان از تاریخ ۱۵ تا ۲۱ آذرماه مطابق با شرایط و با صلاحدید رؤسای دانشگاه‌ها فعالیت خواهند کرد، از تعطیلی مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها در روز یکشنبه ۱۶ آذرماه خبر داد.

همچنین مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم نیز تعطیل و به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.

مدارس مازندران

کلاس‌های حضوری تمام مقاطع تحصیلی مازندران در روز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ تعطیل شد.

مدیریت بحران استان مازندران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان و جلوگیری از گسترش آنفلوانزا، کلیه مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی روز یکشنبه ۱۶ آذرماه به صورت غیرحضوری و آنلاین برگزار خواهند شد.

مدارس کیش

به علت تداوم شرایط شیوع آنفلوآنزا، مدارس جزیره کیش در روز یکشنبه ۱۶ آذرماه تعطیل و به صورت غیرحضوری به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

مدارس و دانشگاه‌های کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد که به‌دلیل افزایش موارد ابتلا به آنفلونزا، همه مدارس استان در روز‌های ۱۶ و ۱۷ آذر و همچنین دانشگاه‌ها تا پایان هفته تعطیل هستند.

مدارس سه شهر آذربایجان غربی

براساس تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان،مراکز پیش‌دبستانی، مدارس دولتی و غیردولتی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) و مراکز آموزشی شامل آموزشگاه‌های علمی آزاد، زبان‌های خارجی، هنری و تقویتی در شهرستان‌های ارومیه، نقده و مهاباد در هر دو شیفت صبح و عصر تعطیل بوده و آموزش به‌صورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد.

مدارس و دانشگاه‌های استان کرمانشاه



مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه اعلام کرد: فردا یکشنبه مدارس و دانشگاه‌های استان کرمانشاه تعطیل خواهند شد .

شروع فعالیت مدارس تبریز با تاخیر روز یکشنبه مدارس شهرستان های تبریز، اسکو، عجبشیر، آذرشهر و بناب در تمام مقاطع تحصیلی شیفت صبح، فعالیت خود را از ساعت ۱۰ صبح آغاز خواهند کرد.