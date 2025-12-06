رضا رشیدپور دعوت به برگزاری ماراتن تهران کرد

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0631\u0636\u0627 \u0631\u0634\u06cc\u062f\u067e\u0648\u0631\u061b \u062c\u0647\u062a \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u0627\u0646\u062d\u0635\u0627\u0631\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u0634\u062e\u0635\u06cc \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0627\u06cc\u06a9\u0633 \u0646\u0648\u0634\u062a:\n\u0628\u0631\u0627\u06cc \u0646\u0634\u0627\u0637 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0648 \u0627\u0645\u06cc\u062f\u0622\u0641\u0631\u06cc\u0646\u06cc \u0648 \u0634\u06a9\u0633\u062a\u0646 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u0627\u0646\u062d\u0635\u0627\u0631\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646\u060c \u0645\u0627\u0631\u0627\u062a\u0646 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n\u00a0\n