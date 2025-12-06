به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، پژوهشگران MIT به تازگی موفق شدند یک «عامل هوش‌مصنوعی CAD» توسعه دهند که می‌تواند از روی یک اسکچ دوبعدی — مثلاً یک طرح ساده کشیده‌شده دستی یا دیجیتال — به‌طور خودکار و بدون دخالت انسان، یک مدل کامل سه‌بعدی CAD بسازد. این سیستم نه با حدس زدن مدل ذهنی، بلکه با مشاهده و یادگیری حرکات واقعی موس و تعامل با نرم‌افزار CAD — دقیقاً مانند یک طراح انسان — عمل می‌کند.

این عامل جدید با استفاده از مجموعه داده‌ای شامل بیش از ۴۱,۰۰۰ ویدیو از فرآیند طراحی واقعی، نحوه استفاده از ابزارها، کلیک‌ها و منوها را یاد گرفته است. سپس با دیدن یک اسکچ دوبعدی، قادر است تمامی مراحل لازم را تا تولید مدل ۳D انجام دهد؛ از انتخاب ابزار تا تنظیم پارامترها.

از آنجا که نرم‌افزارهای CAD برای تازه‌کارها اغلب سخت و پیچیده هستند، این نوآوری می‌تواند انقلاب در حوزه طراحی، مهندسی و تولید ایجاد کند: هر کسی — حتی بدون دانش قبلی CAD — می‌تواند تنها با کشیدن یک طرح ساده، مدل قابل استفاده برای تولید یا پرینت سه‌بعدی داشته باشد.

به گفته محققان، این فناوری می‌تواند هزینه و زمان طراحی را به‌طور چشمگیری کاهش دهد، موانع ورود به طراحی صنعتی را برای شرکت‌های کوچک و استارت‌آپ‌ها از میان بردارد و خلاقیت را در سطح گسترده‌تری گسترش دهد.