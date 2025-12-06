میلی صفحه خبر لوگو بالا
رایزنی مصر و آژانس درباره پرونده هسته ای ایران

وزیر خارجه مصر و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تماس تلفنی درباره مسائل متعددی از جمله پرونده هسته ای ایران تبادل نظر کردند.
رایزنی مصر و آژانس درباره پرونده هسته ای ایران

وزارت خارجه مصر امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد، بدرعبدالعاطی، وزیر خارجه مصر و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به صورت تلفنی با هم گفت وگو کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وزیر خارجه مصر در این گفت وگو تاکید کرد که کشورش از نقش محوری آژانس بین المللی انرژی اتمی و معاهده منع گسترش سلاح هسته ای حمایت کامل می کند.

وی بر اهمیت محافظت از جهانی بودن این معاهده و حفظ اعتبار آن به عنوان پایه اساسی امنیت بین المللی و تداوم همکاری با آژانس تاکید کرد.

دو طرف همچنین درمورد همکاری دوجانبه مصر و آژانس در زمینه استفاده مسالمت آمیز از انرژی هسته ای به ویژه پروژه هسته ای «الضبعه» رایزنی کردند.

عبدالعاطی و گروسی در ادامه رایزنی های خود در مورد پرونده هسته ای ایران نیز تبادل نظر کردند.

وزیر خارجه مصر بر لزوم تداوم تلاش ها برای کاهش تنش و اعتمادسازی و فراهم کردن شرایط مناسب در راستای تداوم همکاری ها و رسیدن به راه حل های دیپلماتیک و از سرگیری گفت وگوها با هدف رسیدن به توافق فراگیر در چارچوب منافع تمامی طرف ها و تحقق صلح و امنیت بین المللی تاکید کرد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه شب (به وقت اروپای مرکزی) نیز با انتشار پیامی در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشت: گفت‌ وگوی به‌ موقعی با کایا کالاس مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره نقش بی‌بدیل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حوزه راستی‌آزمایی عدم اشاعه از جمله در ایران و همچنین تلاش‌های مستمر ما برای تضمین ایمنی و امنیت هسته‌ای در اوکراین داشتم.

وی در ادامه از همکاری‌های اتحادیه اروپا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قدردانی کرد.

گروسی طی دو هفته اخیر نیز دو بار با میخائیل اولیانوف سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین درباره موضوع هسته‌ای ایران دیدار و گفت‌ وگو کرده است.

این درحالی است که همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پی حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان و همچنین قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای توقف همکاری‌ها در صورت اجرا نشدن تعهدات طرف‌های مقابل، با محدودیت‌هایی مواجه شد.

وزارت خارجه مصر رافائل گروسی آژانس بین المللی انرژی اتمی سلاح هسته ای انرژی هسته ای اتحادیه اروپا خبر فوری ایران
