اعلام زمان حراج سکه + جزییات

دور جدید حراج سکه بناست روز دوشنبه ۱۷ آذرماه برگزار شود، متقاضیان شرکت در این حراج فردا می‌توانند نسبت به واریز وجه اقدام کنند.
اعلام زمان حراج سکه + جزییات

با اعلام بانک مرکزی، دور جدید حراج قطعات سکه طلا روز دوشنبه، هفدهم آذرماه، در مرکز مبادله برگزار می‌شود؛ حراجی که به گفته مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، با هدف پاسخ‌گویی به تقاضای انباشته بازار طراحی شده و واریز وجه متقاضیان از فردا آغاز می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در این مرحله، همه افراد بالای هجده سال امکان حضور خواهند داشت و سقف خرید همانند دوره‌های قبل بدون تغییر باقی مانده؛ یعنی هر متقاضی تنها می‌تواند پنج قطعه خریداری کند و مجموع خرید هر کد ملی در دوره دوازده‌ماهه منتهی به روز حراج از بیست قطعه فراتر نخواهد رفت.

بانک مرکزی در ادامه برنامه‌های تنظیمی خود اعلام کرده که طرح پیش‌فروش سکه برای تحویل اسفندماه نیز در هفته پایانی آذرماه اجرا می‌شود و جزئیات آن به‌زودی از سوی مرکز مبادله منتشر خواهد شد.

ضمن اینکه،  اطلاعات کسب شده از سوی خبرنگار ما حاکی از آن است که بانک مرکزی با هدف مدیریت بازار ارز و کنترل نقدینگی در نظر دارد از ماه آتی اوراق پیش فروش شمش طلا با سررسید 6 ماهه و یکساله منتشر نماید. 

قیمت خرید و تسویه اوراق در سررسید به نرخ بازار در نظر گرفته شده است.

با توجه به سابقه انتشار اوراق طلا به نظر می‌رسد در صورت انتشار توسط بانک مرکزی، ضمن اعتبار آن مورد استقبال قرار گیرد و بخش زیادی از نقدینگی مازاد جمع آوری گردد.

سکه حراج سکه سکه طلا پیش فروش سکه اوراق طلا بانک مرکزی
محمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
1
پاسخ
هی سکه هاتونو حراج کنید هی با دلارهایی که از اونور آب میاد سکه هاتونو جمع کنند خوب آدم های خوش فکر یک کم گوگولهاتونو بکار بندازید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
1
پاسخ
تو سایت حراجی اطلاعیه حراجی ۱۷ آذر روز دوشنبه بار گزارش نشده ،
