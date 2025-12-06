En
/
فا
En العربیة
کد خبر:۱۳۴۴۲۵۴
1878 بازدید
نظرات: ۱
ریتم

گل یخ ؛ کوروش یغمایی

گل یخ آهنگی از کورش یغمایی متکی بر ترانه‌ای از مهدی اخوان لنگرودی در سبک فولک راک است که در سال 1350، در اولین آلبوم او گل یخ (آلبوم) منتشر شد. به گفته مهدی اخوان لنگرودی، او ترانه را در دانشگاه ملی و وقتی نوشته‌است که فرزند سه سالهٔ برادرش که همراه او در دانشگاه بود گریه می‌کرد و «اشک‌هایش مثل یک ستاره از چشم‌هایش بیرون می‌زد». موزیک ویدیوی این قطعه را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
ریتم کوروش یغمایی گل یخ ویدیو موزیک ویدیو مهدی اخوان لنگرودی
ناشناس
|
Japan
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
8
پاسخ
دمت گرم تابی…
