ریتم
گل یخ ؛ کوروش یغمایی
گل یخ آهنگی از کورش یغمایی متکی بر ترانهای از مهدی اخوان لنگرودی در سبک فولک راک است که در سال 1350، در اولین آلبوم او گل یخ (آلبوم) منتشر شد. به گفته مهدی اخوان لنگرودی، او ترانه را در دانشگاه ملی و وقتی نوشتهاست که فرزند سه سالهٔ برادرش که همراه او در دانشگاه بود گریه میکرد و «اشکهایش مثل یک ستاره از چشمهایش بیرون میزد». موزیک ویدیوی این قطعه را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۳
برچسبها:ریتم کوروش یغمایی گل یخ ویدیو موزیک ویدیو مهدی اخوان لنگرودی
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱