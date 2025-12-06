به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سخنگوی دولت در آیین بزرگداشت آغاز هفته زن و تکریم مقام مادر: خانم دکتر ایرجزاد به عنوان یکی از بزرگان علمی ایران میگفتند که با زنان شبیه گلدان رفتار میشود، وقتی که تیمی علمی از کشورهای خارجی به ایران میآید میگویند که ببینید ما دکترای فیزیک بانو داریم که توانسته در بهترین دانشگاه فنی ایران به عنوان استاد تمام فعال باشد.
اگر به دنبال حل موضوعات هستیم باید بپذیریم که سیاستگذاری باید ترکیبی از نگاه زنانه و مردانه باشد.
باید بپذیریم که زنان نه تنها جزئي از راه حل بلکه خودِ راهحل هستند و ما نمیتوانیم بدون درک زیبایی و نگاه زنانه، سیاستگذاری توسعهای داشته باشیم.
اگر موضوع پسماند همچنان بدون راهحل باقی مانده است از این جهت است که درک نکردیم این موضوعی اجتماعی است.
موضوعات اجتماعی متشکل از موضوعات زنان و مردان است و نمیشود مردان بنشینند و برای چنین موضوعاتی تصمیم بگیرند و بعد بگوییم حالا زنان مهم هستند.
زنان جزئي از سیاستگذاری هستند و این موضوعی است که معاونت رئيس جمهور در امور زنان و خانواده به خوبی در حال پیگیری آن هستند.