میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تجزیه و تحلیل جامع بحران فوتبال پایه و پیامد‌های آن بر ساختار فوتبال کشور

تنها مسیر ممکن بازگشت اعتبار به تیم‌های ملی؛ «گذر از فوتبال رانتی»

غلامرضا جهانی
کد خبر: ۱۳۴۴۲۴۵
| |
706 بازدید
|
۲

تنها مسیر ممکن بازگشت اعتبار به تیم‌های ملی؛ «گذر از فوتبال رانتی»

غلامرضا جهانی مدرس FIFA و AFC در مقاله‌ای نسبت به مشکلات و معضلات فوتبال پایه ایران پرداخته است که در ادامه می‌آید:

فوتبال پایه به‌عنوان زیربنای توسعه فوتبال حرفه‌ای، نقش بنیادینی در تربیت نسل آینده بازیکنان جوان ایفا می‌کند. در سال‌های اخیر، این رده در ایران با افت شدید کیفی، آموزشی، مدیریتی و ساختاری مواجه شده که پیامد‌های آن کاهش عملکرد تیم‌های ملی، ضعف باشگاه‌ها، نادیده گرفتن استعداد‌ها و دلسردی و بی انگیزه‌گی گسترده استعداد‌ها بوده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و مبتنی بر شواهد، مهم‌ترین عوامل افت فوتبال پایه در کشور را بررسی کرده و مجموعه‌ای از راهکار‌های عملی برای اصلاح این ساختار ارائه می‌دهد.

۱. مقدمه
رشد و پیشرفت فوتبال هر کشور وابسته به کیفیت ساختار‌های پایه آن است. بی‌توجهی به این بخش موجب بروز چرخه‌ای از شکست‌ها، ضعف‌ها و بحران‌ها در رده‌های بالاتر می‌شود. بررسی روند سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فوتبال پایه ایران نه‌تنها دچار عقب‌ماندگی شده، بلکه با مشکلاتی سیستماتیک مواجه است که نیازمند اصلاحات بنیادین و فوری است.

۲. به‌کارگیری مربیان فاقد صلاحیت و استاندارد حرفه‌ای
یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف فوتبال پایه، نبود نظام آموزشی و ارزیابی علمی برای مربیان رده پایه است. انتخاب مربیانی که بسیاری از آنها حتی حداقل مدرک مربیگری را ندارند و در بهترین شرایط دارای مدرک D یا C هستند و همچنین انتخاب مربیان براساس رابطه، دستمزد و هزینه پایین یا فشار‌های بیرونی، منجر به نتایج زیر شده است:

  1. فقدان دانش فنی، آکادمیک و تجربه در میان مربیان تیم‌های پایه
  2. نداشتن طرح و برنامه تمرینی استاندارد و اصولی ویژه فوتبال پایه
  3. عدم شناسایی صحیح استعداد‌ها به دلیل نبودن نیروی کارامد و متبحر
  4. غلبه رفتار‌های سلیقه‌ای بر اصول حرفه‌ای
  5. مدیریت نادرست رشد جسمانی، فنی و روانی بازیکنان نوجوان و ...

این شرایط موجب شده بخش قابل‌توجهی از نوجوانان مستعد، مسیر رشد طبیعی خود را از دست بدهند.

۳. فساد ساختاری: از رابطه‌گرایی تا دلالی‌گری
نبود نظارت کافی، فوتبال پایه را بیش از سایر بخش‌ها در معرض فساد قرار داده است. مهم‌ترین نمود‌های این فساد عبارت‌اند از:

  1. دریافت مبالغ غیررسمی برای حضور در تیم‌ها
  2. نفوذ واسطه‌ها و ایجنت‌ها در فهرست‌گیری بازیکنان
  3. وعده‌های ساختگی برای اعزام به تیم‌های خارجی
  4. تحمیل بازیکنان خاص توسط مدیران
  5. تخصیص امتیازات ورزشی براساس قدرت، پول یا نفوذ خانوادگی

تداوم این چرخه فساد، عدالت ورزشی را از بین برده و انگیزه و اعتماد خانواده‌ها را به شدت کاهش داده است.

۴. نبود قوانین حمایتی و ساختار نظارت اخلاقی
حفاظت از سلامت روانی و جسمانی نوجوانان در فوتبال پایه یکی از اصول اساسی مدیریت ورزشی در جهان است. نبود چنین ساختاری در ایران به پیامد‌های زیر منجر شده است:

  1. افزایش احتمال سوءاستفاده‌های رفتاری، مالی و مدیریتی
  2. نبود سازوکار گزارش‌دهی امن برای بازیکنان و خانواده‌ها
  3. تکرار تخلفات توسط افراد فاقد صلاحیت
  4. ایجاد فضای ناامن روانی برای نوجوانان

این ضعف نظارتی، تهدیدی جدی برای شخصیت، سلامت و آینده ورزشی بازیکنان نوجوان محسوب می‌شود.

۵. دخالت سیاست و نهاد‌های غیرورزشی در فرآیند انتخاب بازیکنان
ورود سیاست، قدرت و نهاد‌های غیرمرتبط به فوتبال پایه آثار مخربی بر شایسته‌سالاری دارد. مداخله در انتخاب مربی یا بازیکن منجر به:

  1. سهمیه‌بندی‌های قومی و منطقه‌ای
  2. دعوت تحمیلی بازیکنان خاص به تیم‌های ملی  تنها از چند باشگاه محدود
  3. تبدیل تیم‌های پایه به ابزار نمایش یا امتیازدهی
  4. کاهش اعتماد عمومی به فرآیند انتخاب

این مسئله اساس رقابت سالم را از بین برده و تیم‌های ملی را از ماهیت حرفه‌ای خود دور ساخته است.

۶. ضعف سیستم استعدادیابی و فقدان آکادمی‌های استاندارد
در فوتبال پیشرفته جهانی، آکادمی‌ها دارای ساختاری دقیق، علمی و چندبعدی هستند؛ شامل: مربیان دارای مدارک بین‌المللی سطح A و B ویژه آموزش و تربیت بازیکنان فوتبال پایه می‌باشند. (در چارت آموزش دوره‌های مربیگری AFC پس از گذراندن دوره‌های مربیگری D و  C دوره‌های مربیگری به دو سطح B و A ویژه فوتبال پایه و دوره‌های مربیگری B و A و Pro ویژه بزرگسالان تقسیم‌بندی شده است. در سیستم آموزش و تربیت مربیان کشور، دوره‌های مربیگری ویژه فوتبال پایه وجود ندارد. این مسئله یکی از اصلی‌ترین دلایل افت فوتبال پایه است).

  • حضور روان‌شناس، متخصص تغذیه، مربیان آماده سازی جسمانی ویژه این رده‌های سنی و آنالیزور
  • پرونده رشد جسمانی و تکنیکی برای هر بازیکن
  • وجود طرح و برنامه توسعه فردی و فنی با اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت.

اما در بسیاری از باشگاه‌های ایران، آکادمی‌ها فاقد این زیرساخت‌ها هستند و تنها عنوان "آکادمی" را یدک می‌کشند. پیامد این ضعف:

  1. اتلاف استعداد‌های بالقوه
  2. افت کیفیت مسابقات پایه
  3. انتقال نقص‌های ساختاری به تیم‌های بزرگسال
  4. کاهش رقابت‌پذیری در سطح ملی و بین‌المللی
  5. پیامد نهایی: سقوط فوتبال پایه و تأثیر مستقیم بر رده بزرگسالان

فوتبال بزرگسالان آیینه تمام‌نمای عملکرد رده‌های پایه است. زمانی که پایه‌ها تضعیف شوند، خروجی آن به صورت موارد زیر نمایان می‌شود:

  1. تیم‌های ملی کم‌کیفیت و فاقد ثبات
  2. باشگاه‌هایی با بازیکنان ناآماده و کم‌تجربه
  3. نسل‌های سوخته و بی‌انگیزه
  4. دلسردی و نبود انگیزه گسترده استعداد‌ها به دلایل ساختاری

تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که فوتبال مبتنی بر رابطه، رانت و بی‌برنامگی در هیچ کشوری به موفقیت نرسیده است.

۸. راهکار‌های حرفه‌ای و قابل اجرا
برای اصلاح بحران فوتبال پایه، مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت ضروری است:

۸–۱. ارتقای نظام آموزش و ارزیابی مربیان
اگر به دنبال تغییر و پیشرفت هستید، آن را از آموزش نیرو‌های متبحر، کارآمد و آکادمیک، با طراحی دوره‌های استاندارد مربیگری ویژه فوتبال پایه شروع کنید.

  • الزام به دریافت مدارک معتبر مربیگری پیش از فعالیت
  • ارزیابی سالانه و صدور گواهینامه صلاحیت فنی

۸–۲. ایجاد نهاد مستقل و شفاف برای نظارت بر فوتبال پایه

  • جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت
  • پایش مداوم فرآیند‌های انتخاب، نقل‌وانتقال و آموزش

۸–۳. توسعه سامانه ملی استعدادیابی

  • ثبت آنلاین اطلاعات بازیکنان
  • امکان بررسی مسیر رشد و عملکرد در طول زمان
  • فراهم‌سازی فرصت برابر برای تمام مناطق کشور

۸–۴. تشکیل واحد حقوقی و اخلاقی مستقل

  • رسیدگی فوری به شکایات
  • حفاظت از امنیت روانی، اخلاقی و جسمانی بازیکنان
  • برخورد با تخلفات مالی، رفتاری و مدیریتی

۸–۵. ممنوعیت دخالت نهاد‌های غیرورزشی

  • تضمین شایسته‌سالاری
  • افزایش اعتماد عمومی به تیم‌های ملی

۸–۶. توسعه واقعی آکادمی‌ها و مسیر رشد بازیکنان

  • ایجاد برنامه‌های فردی رشد
  • بهره‌گیری از متخصصین چندرشته‌ای
  • ایجاد ساختار‌های تربیت بازیکن مطابق با استاندارد‌های جهانی

۹. نتیجه‌گیری
فوتبال پایه ستون فقرات فوتبال حرفه‌ای است. بدون اصلاح ساختاری، نظارتی و آموزشی در این رده، هیچ برنامه‌ای برای پیشرفت فوتبال ایران به نتیجه نخواهد رسید. گذر از فوتبال رانتی و رابطه‌محور به فوتبال حرفه‌ای، علمی و شفاف، تنها مسیر ممکن برای بازگرداندن اعتبار به تیم‌های ملی و باشگاهی کشور است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فوتبال پایه تیم ملی نوجوانان فدراسیون فوتبال آکادمی فوتبال
جنجال‌های بی پایان رامین رضاییان در استقلال؛ از اخراج توسط ساپینتو تا تکذیب!
سود انباشته کم شد، پاداش مدیران بالا رفت/ هیأت‌مدیره بورس کالا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان پاداش گرفت؟!
توزیع میلیاردها «دلار سفید» با طعم تلخ گرانی در سفره مردم/ رانت ارزی یا حمایت معیشتی؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تیم‌داری بنا، قصاب و فرش‌فروش در فوتبال ایران/ اینها به فوتبال خیانت کردند!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
1
پاسخ
مدارس فوتبال تابستانها یک میلیون فرد را تیغ می زنند برای نهایت سالی دویصد بازیکن . باشگاه زیاد نظارت کم. ایران نیاز به این همه فوتبالیست ندارد. بسیاری از مدارس فوتبال باید تعطیل شوند و نفرات سراغ ورزشهای پایه و پرمدال بروند. وقت و هزینه و جسم مردم را با فوتبال نابود نکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
0
پاسخ
درد این فوتبال فقط و فقط با پرداخت حق پخش تصویری فوتبال علاج میشه که در اون زمان بخش خصوصی وارد میشه چون فوتبال هزینه یومیه خودش رو در میاره و بخش خصوصسی شروع به سرمایه گذاری برای بیشتر شدن بهره وری میکنه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
آخرین اخبار
عواقب فریاد زدن بر سر کودکان
دو حقیقتی که لازم نیست در یک ازدواج موفق، فاش شوند
این نشانه ها یعنی فیبر زیاد می‌خورید!
پمپاژ افسردگی در فضای مجازی
برخی مدارس ساوه روز دوشنبه تعطیل شد
هشدار سیل: آسمان در غرب ایران به زمین می‌آید!
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
ماجرای گروگانگیری و ربایش یک کشتی در خلیج فارس
عکس: دورهمی بازیگر پایتخت با سه بازیگر جذاب سینمای ایران
جراره: صف طولانی استیضاح وزرا محصول تعلل هیئت‌رئیسه/ اصلاح کابینه باید پیش‌دستانه انجام شود
ساعات کار ادارات در زمستان ۱۴۰۴ تغییر کرد
حمله بی‌سابقه ایلان ماسک به اتحادیه اروپا
وقتی بازجوی ایرانی یوزی خود را به اسیر عراقی داد/ ماجرای کمیته اعدامی‌ها و نگاه دختران موصل به ارتش
تصویب آیین‌نامه جبران قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
تصاویر جنجالی ماراتن کیش
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
پیام تبریک پوتین به رئیس جمهور جدید سوریه
جشن تولد بهاره رهنما در 51 سالگی!
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
تعیین تکلیف تعطیلی مدارس تهران/ابتدایی تعطیل شد
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۰۸ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۷ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۲۷ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۰۵ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۸۸ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۷۳ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dhN
tabnak.ir/005dhN