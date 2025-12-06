میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هیولای من چه شکلی هست؟

یک جمله‌ای که همه‌چیز را می‌گوید: «هر کدام از ما یک هیولا درون‌مان داریم؛ فقط بعضی‌ها درِ قفسش را زودتر باز می‌کنند.»
کد خبر: ۱۳۴۴۲۱۷
| |
723 بازدید
هیولای من چه شکلی هست؟
 به گزارش تابناک، سریال «هیولا در من» (The Beast in Me، ۲۰۲۵) داستان خود را با معرفی آگی ویگز آغاز می‌کند؛ نویسنده‌ای سرشناس که پس از فقدان دل‌خراش فرزندش، دیگر توان به دست گرفتن قلم را از دست داده و در عمارتی وسیع و ساکت، با سایه‌های گذشته‌اش هم‌نشین شده است.
 
 آرامشِ شکنندهٔ این خلوت، با ورود همسایهٔ جدید، نایل جارویس، به یک‌باره فرو می‌پاشد. نایل، تاجری ثروتمند و مرموز با لبخندی خون‌سرد و نگاهی یخ‌زده، مردی است که همسرش چندی پیش تحت شرایطی مشکوک ناپدید شده است.
 
آگی به‌سرعت به این باور می‌رسد که نایل قاتل است. او جاسوسی را آغاز می‌کند، اسناد را زیرورو می‌کند و به تدریج به مرد نزدیک‌تر می‌شود؛ اما هرچه عمیق‌تر در این ماجرا فرو می‌رود، مرز‌های میان شکارچی و شکار، قربانی و جلاد، واقعیت و توهم، و از همه مهم‌تر، میان هیولای درون خودش و هیولای درون نایل، به طرز وحشتناکی محو می‌شود.
 
بدین‌ترتیب، آنچه در ابتدا جست‌وجوی یک قاتل به نظر می‌رسید، به سفری درونی و تاریک به اعماق روان آگی تبدیل می‌گردد. دلایل برتری این اثر در میان تریلر‌های روانشناختی سال:همکاری کلر دینز و متیو ریس، بی‌تردید یکی از درخشان‌ترین دوئت‌های بازیگری سال ۲۰۲۵ است؛ دینز با نگاهی سرشار از خشم فروخورده و اندوهی عمیق، و ریس با آرامشی مرگ‌بار که هر لحظه ممکن است فرو بریزد، چنان شیمی‌ای خلق کرده‌اند که تماشاگر گاه احساس می‌کند شاهد زندگی واقعی دو انسان است، نه بازیگری در برابر دوربین.
 
هیچ‌یک از شخصیت‌های اصلی در جایگاه قهرمان مطلق یا شرور یک‌بعدی قرار نمی‌گیرند؛ هر دو صرفاً انسان‌هایی‌اند که قفس هیولایشان شکسته و تنها شیوهٔ بروز این هیولا در آنان متفاوت است.
پرسش مرکزی سریال، پرسشی است که تا مدت‌ها پس از پایان اعتبار خود را حفظ می‌کند: «اگر روزی هیولای درون من بیدار شود، چه چهره‌ای خواهد داشت؟»
 
ترس واقعی اثر نه از تصاویر خشن و خونین، بلکه از سکوت‌های سنگین، نگاه‌های طولانی و دیالوگ‌های زیرپوستی تأمین می‌شود که آرام‌آرام زیر پوست نفوذ می‌کنند.
 
پرسش مرکزی سریال، پرسشی است که تا مدت‌ها پس از پایان اعتبار خود را حفظ می‌کند: «اگر روزی هیولای درون من بیدار شود، چه چهره‌ای خواهد داشت؟»
 
نقاط ضعف اثر (به منظور رعایت صداقت انتقادی):قسمت‌های چهارم و پنجم اندکی از ریتم کلی کاسته و بیش از حد بر تنهایی و خلأ درونی آگی متمرکز شده‌اند.
 
برخی پیچش‌های داستانی پایانی برای تماشاگران تیزبین تا حدی قابل پیش‌بینی است؛ با این حال، کیفیت بالای کارگردانی و بازیگری همچنان قادر است شوک لازم را ایجاد کند.
 
در مجموع، «هیولا در من» تاکنون بهترین تریلر روانشناختی سال ۲۰۲۵ لقب گرفته است؛ اثری که پس از پایان یافتنش، نه به دلیل حضور قاتلی نقاب‌دار، بلکه به سبب پرسشِ سوزان و بی‌پاسخی که در ذهن مخاطب می‌کارد، اجازهٔ خواب آسوده را از او سلب می‌کند: «هیولای تو چه شکلی است؟»/منیره رقابی
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
نفد فیلم سریال نقد سینما
نقش‌آفرینی دانشجویان ضدشاه در آذر ۵۶؛ از زد و خورد با اوباش تا محاصره سفارت‌ در ایتالیا و دانمارک
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است
مدارس کدام استان‌ها فردا یک شنبه ۱6 آذر تعطیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دانشگاه آزاد قزوین قهرمان روبوکاپ شد
ترسناک‌ترین جمله‌ای که درباره اینترنت می‌توان گفت
دوپینگ اعجوبه وزنه‌برداری رسماً تأیید شد
کشتی قهرمانی جهان/آغاز گرایی و نوری با برد
مدیریت سالمندی: چگونه سرازیری زندگی را کنترل کنیم؟
تاثیر یوگا بر سلامتی: از کاهش درد تا بهبود خواب، شواهد علمی یوگا
نفاط ضعف شخصیتی کمال گراها چیست؟
ایران برای موج سالمندی و سالمندان آماده است؟
۱۲ نکته برای لذت بردن از زندگی مشترک
۱۵ نکته برای سلامت روان و عزت نفس سالمندان
بیماری های شایع سالمندی و راه حل کنترل آنها
"معنای زندگی" در دوران سالمندی چیست؟
زیبایی ها و فرصت های سالمندی کدام است؟
چگونه رنج باعث صیقل روح و روان آدمی میگردد؟
آیا همه چیز از ذهن سرچشمه می گیرد؟
نبرد تکاملی یا همکاری حیاتی
فرهنگ و تاریخ بر ژن‌های انسان تاثیری دارد؟ 
ورزش‌های معتدل: راهی برای سلامتی جسم و ذهن
آیا فقر بر ژنیک کودکان اثر می گذارد؟
فواید شگفت انگیز آب برای جسم و ذهن
چرا با خودمان رودربایستی داریم؟
چگونه بحث‌های خانوادگی را بدون دلخوری حل کنیم؟
از دیدگاه علمی؛ طنز چگونه حالمان را بهتر می‌کند؟
تفاوت‌های زن و مرد: سفری جذاب به دنیای زیستی، روانی و اجتماعی
چرا فروغ فرخزاد در زندگی خود متولد نشد؟
گنج‌های گمشده: چرا استعدادهای ایران در سایه می‌مانند؟
رازهای ذهن زنان؛ زنان چه می خواهند؟
نگاهی به "مرگ یزدگرد"؛ احضار گذشته برای نقد حال
نگاهی به فیلم "خواهر ناتنی زشت"؛ چرخه خونبار زیبایی
وقتی زندگی از برنامه‌ریزی می‌گریزد، نگاهی به فیلم صراط!
نگاهی به فیلم نارنگی‌ها: روایتی انسانی از میان خاکستر جنگ
نقد فیلم «چشم‌های باز و بسته»: رقص امیال زیر نقاب هویت «چشم‌های باز و بسته»
«کتاب سبز» و یوگا: شباهت‌های عمیق یک فیلم و یک فلسفه
نگاهی به فیلم «جنگجوی صلح‌طلب», آشغال های مغزت رو بریز بیرون!
ساختمان پزشكان از امشب در تلويزيون
نگاهی به فیلم "شوهر ستاره"؛ جلوه‌گری با نمایش مشکلات زنان
همدلی پلیس با مجرم دوست داشتنی!
وحشت واقعی کجاست؟ نگاهی به فیلم "اسلحه ها"
مادر، معجزه و معنای زندگی: حماسه بی‌نظیر فارست گامپ
پرونده «پایتخت» بسته شد
پرتقال کوکی و جدال انسانیت؛ نقدی بر فیلم پرتقال کوکی
فروپاشی عشق در گرداب سادیسم،نگاهی به فیلم ماه تلخ
پخش سریال «سرزمین کهن» متوقف شد
عبور از قهرمان؛ نگاهی به فیلم "خدای جنگ"
چگونه مهران مدیری مجری برنامه تخصصی هفت شد؟
نگاهی به مینی‌سریال «دوست دختر» (The Girlfriend)/کنترلگری یا محبت!
«پایتخت ۳» حذفیات نداشته است
نگاهی به فیلم پدر؛ آنتونی هاپکینز نقاش احساسات
لیست بازیگران احتمالی نقش کریتوس
«بازی خونی»، گرفتاری سینما در تله شعار
نگاهی دیگر به فیلم صیاد؛ جراحی تخصصی تاریخ جنگ برای عریان نمودن فکت ها
«خداحافظ دختر شیرازی»؛ عاشقانه فانتزی که تماشا نخواهد شد
نقدی بر «تصنیف نارایاما»: سفری به قلب مرگ
چگونه کوبریک در «بری لیندون» اشرافی‌گری را عریان کرد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
پوشش خبرساز ژیلا صادقی در یک مراسم
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۸۱ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۱۵۴ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۱۸ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۳ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۴ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!/ وفاق فعلی یک زدوبند سیاسی است/ بساط دولتی‌بودن اقتصاد برچیده شود/ ایران تحریم شدنی نیست، اگر...  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dgv
tabnak.ir/005dgv