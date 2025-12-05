تشکیل پرونده قضایی برای برگزارکنندگان ماراتن کیش

این برخورد شامل تمامی مسئولان دخیل در برگزاری مسابقه، اعم از بخش دولتی و عوامل بخش خصوصی خواهد شد.

دادستان کیش گفت: برای مسئولان و برگزارکنندگان رقابت دو ماراتن کیش به دلیل نقض مقررات و قانون پرونده قضایی تشکیل شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، علی سالمی زاده دادستان کیش اظهار کرد: با وجود تذکرات قبلی مبنی بر لزوم رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و همچنین اصول شرعی و عرفی و حرفه‌ای در برگزاری این مسابقه، مسئولان مربوطه به این تذکرات توجه لازم را نداشتند و نحوه برگزاری رویداد به‌گونه‌ای بوده که موجب خدشه‌دار شدن عفت عمومی شده است.

وی افزود: با توجه به تخلفات صورت‌گرفته و بر اساس قوانین و مقررات، پرونده کیفری برای مسئولان و عوامل برگزارکننده این رویداد تشکیل شده است.

دادستان کیش تاکید کرد: در اجرای تأکیدات دادستان کل کشور، برخورد با متخلفان باید قاطع، بازدارنده و بدون اغماض باشد؛ این برخورد شامل تمامی مسئولان دخیل در برگزاری مسابقه، اعم از بخش دولتی و عوامل بخش خصوصی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی از فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی سالم حمایت می‌کند، اما با کوتاهی یا بی‌توجهی به ضوابط قانونی و شرعی وفق مقررات برخورد خواهد کرد.