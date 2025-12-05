مدارس گلستان شنبه و یکشنبه غیرحضوری شد

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0628\u0627 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0639\u0644\u0648\u0645\u200c\u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0628\u0646\u06cc \u0628\u0631 \u0631\u0648\u0646\u062f \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0628\u062a\u0644\u0627 \u0628\u0647 \u0622\u0646\u0641\u0644\u0648\u0627\u0646\u0632\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0647\u0645\u0647 \u0645\u0642\u0627\u0637\u0639 \u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0646\u0628\u0647 \u0648 \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647 ( \u06f1\u06f5 \u0648 \u06f1\u06f6 \u0622\u0630\u0631) \u063a\u06cc\u0631\u062d\u0636\u0648\u0631\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n\u00a0\n\n\n\n\n\u00a0