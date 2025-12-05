با استناد به گزارش مورخ ۱۴ آذر رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و تأکید بر ضرورت قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا و نیز بر اساس مصوبه کارگروه «شرایط اضطرار»، کلیه فعالیتهای آموزشی در همه دورههای تحصیلی آموزش و پرورش، مراکز آموزش عالی و دانشگاهی استان در روز شنبه مورخ ۱۵ آذر بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری چهارمحال و بختیاری در روز جمعه ۱۴ آذر، بر اساس مصوبه این کارگروه، مهدهای کودک، پیشدبستانیها و مدارس استثنائی نیز در روز یادشده تعطیل هستند.
در این راستا از عموم شهروندان تقاضا میشود با رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی، پرهیز از حضور غیرضروری در مراکز پرتجمع، کاهش ترددهای درونشهری و رعایت کامل شیوهنامههای ابلاغی از سوی مرکز بهداشت از جمله شستوشوی مکرر دستها و استفاده از ماسک برای افراد دارای علائم بیماری برای پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوانزا همکاری لازم را داشته باشند.