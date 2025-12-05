میلی صفحه خبر لوگو بالا
هوای تهران آلوده تر می شود

به دلیل پایداری و سکون نسبی جو و عدم وزش باد قابل‌ملاحظه تا ظهر روز دوشنبه (۱۷ آذر) دراستان تهران به ویژه مناطق پرتردد شهری، انباشت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش دید مورد انتظار است.
هوای تهران آلوده تر می شود

اداره کل هواشناسی استان تهران از تداوم آلودگی هوا و افزایش آلاینده‌های جوی تا ظهر روز دوشنبه (۱۷ آذر) خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، وضعیت جوی استان تهران طی پنج روز آینده، آسمان صاف تا قسمتی ابری، گاهی همراه با افزایش ابر و وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود.

همچنین به دلیل پایداری و سکون نسبی جو و عدم وزش باد قابل‌ملاحظه تا ظهر روز دوشنبه (۱۷ آذر) دراستان تهران به ویژه مناطق پرتردد شهری، انباشت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش دید مورد انتظار است.

همچنین از بعدازظهر تا اواخر وقت دوشنبه، با فعالیت سامانه بارشی، افزایش ابر و وزش باد و در نیمه شمالی استان به ویژه در ارتفاعات، بارش باران و برف و در نیمه جنوبی بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

روزهای شنبه و یکشنبه (۱۵ و ۱۶ آذر) افزایش نسبی دما و روز دوشنبه (۱۷ آذر) کاهش نسبتا محسوس دما مورد انتظار است.
 
آسمان تهران، فردا (۱۵ آذرماه) صاف و همراه با غبار محلی و در بعدازظهر وزش باد ملایم با حداقل دمای ۷ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد و طی یک‌شنبه (۱۶ آذرماه)  نیمه‌ابری و غبار آلود با حداقل دمای ۱۰ و حداکثر دمای ۱۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

 

