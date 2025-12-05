ذخیره آب سدهای تهران نصف شد

راما حبیبی در نشست خبری در جریان نمایشگاه بینالمللی صنعت آب اظهار کرد: در طی پنج سال اخیر برای اولین بار در تاریخ ۶۰ سال گذشته ما پنج سال متوالی خشکسالی را تجربه کردهایم.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: از ابتدای سال آبی امسال یعنی از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تاکنون بارشها بسیار ناچیز بوده است. ما در مدت مشابه سال گذشته ۴۸ میلی متر بارندگی داشتیم اما از ابتدای مهر ماه امسال تاکنون ۱.۹ میلیمتر بارندگی به ثبت رسیده است. بارندگی بلندمدت نیز در همین بازه زمانی ۷۵ میلیمتر بوده است.
حبیبی با بیان اینکه امسال نسبت به سال قبل با کاهش ۹۶ درصدی بارندگی مواجه بودهایم گفت: به لحاظ میزان بارندگی در بلندمدت نیز ٩٧.٥ درصد کاهش داریم که بسیار چشمگیر و محسوس است.
معاون شرکت آب منطقه ای تهران خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته خشکی را تجربه کرده بودیم ، اما در حد یک یا دو سال بوده و سپری شده و مجددا بارش ها به حد نرمال رسیده است. اما خشکسالی پنج سال اخیر باعث شده خروجی سدهای تامین کننده آب بیشتر از ورودی باشد و در حال حاضر حجم سدهای استان تهران به حد ناچیزی رسیده است.
وی تصریح کرد: از مجموع پنج سدی که آب شرب استان تهران را تامین میکنند ۱۷۰ میلیون متر مکعب آب ذخیره داریم؛ در حالی که در مدت مشابه پارسال ۳۸۰ میلیون متر مکعب آب ذخیره داشتیم. در میانگین بلندمدت نیز ۵۰۹ میلیون متر مکعب آب ذخیره داشتیم. این نشان میدهد نسبت به میانگین بلندمدت با حدود یک سوم کاهش حجم آب مواجهیم و نسبت به پارسال حجم آب موجود تقریبا نصف است.
حبیبی با اشاره به اهمیت مصرف بهینه آب در راستای صرفهجویی گفت: بخشی که همکاران ما در حال اندیشیدن تمهیدات لازم و بررسی گزینههای مختلف هستند که همواره انجام میشود. از شهروندان هم درخواست میکنیم الگوهای بهینه را رعایت کنند و مصرف صحیح را در دستور کار قرار دهند. امیدواریم این صرفهجوییها ادامه یابد تا بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.