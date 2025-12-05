میلی صفحه خبر لوگو بالا
آیا آنفلوآنزا به یک بحران تبدیل می‌شود؟

با آغاز روزهای اوج‌گیری آنفلوآنزا، رئیس بخش عفونی بیمارستان کودکان مفید با هشدار نسبت به شروع اپیدمی این بیماری، بر ضرورت رعایت فاصله‌گذاری، شست‌وشوی دست‌ها و استفاده از ماسک در مکان‌های عمومی تأکید کرد و به اهمیت استراحت، مصرف مایعات و پرهیز از آسپرین در کودکان پرداخت.
آیا آنفلوآنزا به یک بحران تبدیل می‌شود؟

دکتر عبدالله کریمی با بیان اینکه اپیدمی آنفلوآنزا را تجربه می‌کنیم، اظهار کرد: بیماری آنفلوآنزا در اواخر آبان ماه و اوایل آذر ماه به صورت اپیدمی می‌شود. ویروس، عامل بیماری آنفلوآنزا است و اولین اقدامی که برای پیشگیری از این بیماری می‌توان انجام داد، تزریق واکسن است. 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ همچنین رعایت فاصله اجتماعی، شست‌وشوی مرتب دست‌ها و استفاده از ماسک به ویژه در مکان‌های عمومی در پیشگیری از این بیماری بسیار کمک‌کننده است. 

او درباره درمان آنفلوآنزا توضیح داد: درمان آنفلوآنزا مانند هر بیماری ویروسی دیگر درمان علامتی است. افرادی که به آنفلوآنزا مبتلا شده‌اند، می‌بایست استراحت کنند و در صورتی که تب دارند، تب خود را با استامینوفن و در صورت نیاز با «بروفن» پایین آورند. همچنین مصرف آسپرین در کودکان کمتر از 18 سال می‌بایست به شدت پرهیز شود. 

رئیس بخش عفونی بیمارستان کودکان مفید درباره مصرف مایعات فراوان در زمان بیماری گفت: افرادی که به آنفلوآنزا مبتلا می‌شوند، می‌بایست مایعات فراوان، آبمیوه رقیق و آب فراوان بنوشند تا آب بدن آنها کم نشود و احساس آرامش داشته باشند.

کریمی گفت: افرادی که دارای تب بالا، تنفس تند، لب‌های کبود، بی‌قراری فراوان در زمان بیماری به ویژه برای شیر خواران کمتر از شش ماه، کاهش سطح هوشیاری بوده و به سختی از خواب بیدار می‌کنیم و یا کاهش شدید آب بدن را تجربه می‌کنند، هرچه‌ سریع‌تر می‌بایست به پزشک مراجعه کنند.

او افزود: اگر فرد دچار بیماری عارضه‌دار یا علائم هشدار نشود، می‌تواند نسبت به انجام مواردی که به آن اشاره کردم، اقدام کنند ولی در غیر اینصورت می‌بایست به پزشک مراجعه کنند. 

خط و نشان مدلل برای دولت و سفره مردم/ آقایان دولتی؛ وقت شکست انحصار بازار نهاده است
اردستانی عذرخواهی کرد
محور‌های اصلی استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا؛ کاهش اهمیت خاورمیانه و نگاه خاص به روسیه
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
پاسخ وقیحانه نماینده اسرائیل به قطعنامه سازمان ملل
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
فیلم عروسی مریم مومن و سهیل قاصدی
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
مینو محرز: مردم از خانه بیرون نیایند
آمریکا مادورو را به قطر تبعید می‌کند
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
