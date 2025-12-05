دکتر عبدالله کریمی با بیان اینکه اپیدمی آنفلوآنزا را تجربه میکنیم، اظهار کرد: بیماری آنفلوآنزا در اواخر آبان ماه و اوایل آذر ماه به صورت اپیدمی میشود. ویروس، عامل بیماری آنفلوآنزا است و اولین اقدامی که برای پیشگیری از این بیماری میتوان انجام داد، تزریق واکسن است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ همچنین رعایت فاصله اجتماعی، شستوشوی مرتب دستها و استفاده از ماسک به ویژه در مکانهای عمومی در پیشگیری از این بیماری بسیار کمککننده است.
او درباره درمان آنفلوآنزا توضیح داد: درمان آنفلوآنزا مانند هر بیماری ویروسی دیگر درمان علامتی است. افرادی که به آنفلوآنزا مبتلا شدهاند، میبایست استراحت کنند و در صورتی که تب دارند، تب خود را با استامینوفن و در صورت نیاز با «بروفن» پایین آورند. همچنین مصرف آسپرین در کودکان کمتر از 18 سال میبایست به شدت پرهیز شود.
رئیس بخش عفونی بیمارستان کودکان مفید درباره مصرف مایعات فراوان در زمان بیماری گفت: افرادی که به آنفلوآنزا مبتلا میشوند، میبایست مایعات فراوان، آبمیوه رقیق و آب فراوان بنوشند تا آب بدن آنها کم نشود و احساس آرامش داشته باشند.
کریمی گفت: افرادی که دارای تب بالا، تنفس تند، لبهای کبود، بیقراری فراوان در زمان بیماری به ویژه برای شیر خواران کمتر از شش ماه، کاهش سطح هوشیاری بوده و به سختی از خواب بیدار میکنیم و یا کاهش شدید آب بدن را تجربه میکنند، هرچه سریعتر میبایست به پزشک مراجعه کنند.
او افزود: اگر فرد دچار بیماری عارضهدار یا علائم هشدار نشود، میتواند نسبت به انجام مواردی که به آن اشاره کردم، اقدام کنند ولی در غیر اینصورت میبایست به پزشک مراجعه کنند.