دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در آیین گرامیداشت روز دانشجو و چهلوپنجمین سال تأسیس دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر، با اشاره به تغییر جایگاه نیروی دریایی از یک نیروی عملیاتی به یک نیروی راهبردی و سپس نیروی حیاتی و تعیین کننده، تصریح کرد: موفقیتهای بزرگ سالهای اخیر، از حضور ناگروه ۸۶ در اقیانوسها تا ثبت دستاوردهای بینالمللی، حاصل تربیت جوانانی است که امروز در صف نخست دانشگاه نشستهاند و بار سنگین آینده نیرو را بر دوش خواهند گرفت.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: این جایگاه، ثمره تلاشهای ۴۵ ساله نیروهای مومن، متخصص و جانبرکف نیروی دریایی ارتش و نیز خون پاک شهدای هفت آذر و همه شهدای عرصه دریاست.
امیر دریادار ایرانی با اشاره به حضور موفق یگانهای ایرانی در رزمایشها و رویدادهای مهم جهانی از جمله رزمایش بریکس، تأکید کرد: حضور قدرتمند جمهوری اسلامی ایران در آبهای آزاد و در عرصه دیپلماسی دریایی، نتیجه پیوند عمیق بدنه آموزشی با بدنه عملیاتی و اعتماد به توان داخلی است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: تجهیزات بهکارگیریشده در عملیاتها و رزمایشها، کاملاً ایرانی است و این افتخار بزرگی برای کشور به شمار میرود.
امیر دریادار ایرانی به عملیاتهای موفق اسکورت دریایی در سالهای اشاره و خاطرنشان کرد: امروز سیادت دریایی جمهوری اسلامی ایران از تنگه هرمز تا عمق اقیانوسها امتداد یافته و این مسیر، با همت جوانان این دانشگاه پرفروغتر خواهد شد.