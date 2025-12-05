دستگیری تیم مسلح وابسته به منافقین در پردیس

تیم مسلح عملیاتی نفاق در پی اقدامات ضدامنیتی در استان تهران و البرز، در شهرستان پردیس متلاشی شد.

به گزارش تابناک به نقل از مشرق؛ با رصد اطلاعاتی و هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات شهرستان پردیس، تیم عملیاتی مرتبط با نفاق که ضمن شبکه سازی به حمله به بیش از ۱۰ مرکز دولتی، امنیتی و نظامی در استان‌های تهران و البرز اقدام کرده بودند، در شهرستان پردیس دستگیر شدند.

بر اساس این گزارش، این افراد با شبکه سازی و اقدامات ضد امنیتی، اخیراً درصدد تأمین مواد اولیه جهت ساخت بمب‌های دست ساز جهت سو قصد به جان شهروندان و ایجاد ناامنی بودند که با اشراف و اقدام بموقع سازمان اطلاعات شهرستان پردیس ناکام ماندند.

روابط عمومی سپاه شهرستان پردیس از هموطنان درخواست کرد تا در صورت اطلاع از فعالیت مجرمانه و انجام اقدامات ضد امنیتی، مراتب را سریعاً به شماره ۱۱۴ ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه اطلاع دهند.

شهرستان پردیس با جمعیتی بیش از ۵۰۰ هزار نفر در شرق پایتخت قرار دارد.