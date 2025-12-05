میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستگیری تیم مسلح وابسته به منافقین در پردیس

روابط عمومی سپاه شهرستان پردیس اعلام کرد: با اقدام سربازان گمنام در سازمان اطلاعات سپاه پردیس، تیم مسلح عملیاتی نفاق در این شهرستان متلاشی شد.
کد خبر: ۱۳۴۴۰۴۶
| |
1112 بازدید

دستگیری تیم مسلح وابسته به منافقین در پردیس

 

تیم مسلح عملیاتی نفاق در پی اقدامات ضدامنیتی در استان تهران و البرز، در شهرستان پردیس متلاشی شد.

به گزارش تابناک به نقل از مشرق؛ با رصد اطلاعاتی و هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات شهرستان پردیس، تیم عملیاتی مرتبط با نفاق که ضمن شبکه سازی به حمله به بیش از ۱۰ مرکز دولتی، امنیتی و نظامی در استان‌های تهران و البرز اقدام کرده بودند، در شهرستان پردیس دستگیر شدند.

بر اساس این گزارش، این افراد با شبکه سازی و اقدامات ضد امنیتی، اخیراً درصدد تأمین مواد اولیه جهت ساخت بمب‌های دست ساز جهت سو قصد به جان شهروندان و ایجاد ناامنی بودند که با اشراف و اقدام بموقع سازمان اطلاعات شهرستان پردیس ناکام ماندند.

روابط عمومی سپاه شهرستان پردیس از هموطنان درخواست کرد تا در صورت اطلاع از فعالیت مجرمانه و انجام اقدامات ضد امنیتی، مراتب را سریعاً به شماره ۱۱۴ ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه اطلاع دهند.

شهرستان پردیس با جمعیتی بیش از ۵۰۰ هزار نفر در شرق پایتخت قرار دارد.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پردیس تیم عملیاتی دستگیری اقدامات امنیتی سازمان اطلاعات عملیات نفاق
خط و نشان مدلل برای دولت و سفره مردم/ آقایان دولتی؛ وقت شکست انحصار بازار نهاده است
اردستانی عذرخواهی کرد
محور‌های اصلی استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا؛ کاهش اهمیت خاورمیانه و نگاه خاص به روسیه
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پوتین و راز «ظرف مدفوع»
هلاکت ۲۳ عضو گروهک‌های تروریستی
باند فروش سلاح‌های جنگی در تهران منهدم شد
انجام اقدامات امنیتی در اطراف دانشگاه شریف
معاون سازمان اطلاعات پاکستان ترور شد
پیشرفت اقدامات امنیتی در مرزهای ایران و عراق
شناسایی بزرگترین شبکه تأمین مالی تیم‌های عملیاتی
سارقان مأمورنما در پردیس به دام افتادند
سقف افزایش شهریه دوره های شبانه و پردیس های پولی
اطلاعیه انهدام یک تیم مسلح عملیاتی
قیمت مسکن مهر پردیس باز هم افزایش یافت
اعزام ۶ تیم عملیاتی برای سیل سیستان‌وبلوچستان
معضل آب در پردیس ادامه دارد
مقابله با «خشونت در مدارس» در کشورهای مختلف
شناسایی یک تیم عملیاتی مهم رژیم صهیونیستی در تهران
شرور سابقه دار شهرستان پردیس دستگیر شد
۲ تروریست داعشی در نینوا به دام افتادند
سازمان يا وزارت اطلاعات؟
پردیس های پولی دانشگاهها به تدریج تعدیل می شوند
تلاش پردیس البرز برای ارتقا سطح کیفی آموزش
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
پاسخ وقیحانه نماینده اسرائیل به قطعنامه سازمان ملل
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
فیلم عروسی مریم مومن و سهیل قاصدی
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
مینو محرز: مردم از خانه بیرون نیایند
آمریکا مادورو را به قطر تبعید می‌کند
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۹۹ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005deA
tabnak.ir/005deA