روسیه از طرح صلح ترامپ عقب کشید!

رئیس‌جمهور روسیه روز پنجشنبه گفت که برخی از پیشنهادات در طرح آمریکا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین برای کرملین غیرقابل قبول بوده و هنوز راه زیادی تا رسیدن به توافق در پیش است.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ این در حالی است که پیش از این ولادیمیر پوتین درباره طرح ترامپ ابراز امیدواری کرده و گفته بود که این پیشنهاد می‌تواند مبنای گفتگوها قرار گیرد.

بنا بر این گزارش؛ استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، و جرد کوشنر، داماد ترامپ، پس از مذاکرات با پوتین در کاخ کرملین، قرار است بامداد جمعه با هیئت اوکراینی به رهبری رستم عمروف دیدار کنند.

پوتین درباره این گفتگوها بیان کرد که مذاکرات روز سه‌شنبه با ویتکاف و کوشنر، پنج ساعت زمان برد و «ضروری و مفید» بود، اما برخی از پیشنهادات غیر قابل قبول بودند.

پوتین قبل از فرود آمدن در دهلی‌نو برای یک سفر رسمی در روز پنجشنبه، در گفتگو با کانال تلویزیونی ایندیا تودی گفت که پیشنهادات آمریکا که در جلسه کرملین مورد بحث قرار گرفت، شامل عناصر جدیدی نیز می‌شد.

رئیس‌جمهور روسیه اظهار داشت: «ما مجبور بودیم عملاً هر نکته را بررسی کنیم، به همین دلیل است که این همه زمان برد.»

او تأکید کرد که روسیه به اهداف تعیین‌شده خود دست خواهد یافت و تمام منطقه شرقی دونتسک را به کنترل خود در خواهد آورد. پوتین گفت: «همه این‌ها به یک چیز خلاصه می‌شود: یا ما این سرزمین‌ها را با زور پس می‌گیریم، یا در نهایت نیروهای اوکراینی عقب‌نشینی می‌کنند.»