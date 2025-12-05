هشدار قرمز در گلستان به صدا درآمد!

بر اساس آخرین نتایج پایش بیماری‌های تنفسی، از ابتدای آبان‌ماه روند ابتلا به آنفلوانزا صعودی بوده، اما در سه روز گذشته این روند به شکل نگران‌کننده‌ای شتاب گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سیدمهدی صداقت اعلام کرد: تا پیش از این حدود هشت درصد نمونه‌های مشکوک در پایش هفتگی مثبت می‌شد، اما بررسی‌های روزانه جدید نشان می‌دهد این رقم در حال حاضر به حدود پنجاه درصد رسیده است.

به گفته وی، این جهش بزرگ یعنی تقریباً نیمی از افرادی که اکنون با علائم شبه‌آنفلوانزا به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، واقعاً به این بیماری مبتلا هستند و انتظار می‌رود در روزهای آینده این روند صعودی همچنان ادامه داشته باشد.

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان تأکید کرد: تنها راه کنترل این موج شدید، رعایت جدی و همگانی دستورالعمل‌های بهداشتی است.

وی ادامه داد: شست‌وشوی مکرر دست‌ها، حفظ فاصله حداقل ۱.۵ به‌ویژه با افراد بیمار، خودداری از دست زدن به چشم، بینی و دهان و در نهایت مراجعه فوری به مراکز درمانی در صورت تداوم تب، تنگی نفس یا بدتر شدن حال بیمار، مهم‌ترین اقداماتی هستند که می‌توانند زنجیره انتقال را قطع کنند و از گسترش بیشتر بیماری جلوگیری نمایند.