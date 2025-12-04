میلی صفحه خبر لوگو بالا
ترامپ: دیگر رئیس جمهور نمی شوم

رئیس‌جمهور آمریکا درباره انتخابات ۲۰۲۸ گفت: «این من نخواهم بود. احتمالا یکی از افرادی که اکنون دور این میز نشسته‌اند، نامزد خواهند شد. شاید حتی دو نفر از آن‌ها با هم رقابت کنند.»
کد خبر: ۱۳۴۳۹۱۰
| |
723 بازدید
|
۳
ترامپ: دیگر رئیس جمهور نمی شوم

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ نامزد حزب جمهوری‌خواه نخواهد بود و نامزد بعدی از میان اعضای دولت او انتخاب خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، ترامپ در جلسه کابینه افزود که جمهوری‌خواهان به دلیل آنچه «سیاست‌های بسیار ضعیف دموکرات‌ها» خواند، نسبت به حزب دموکرات در موقعیت بهتری قرار دارند.

رئیس‌جمهور آمریکا درباره انتخابات ۲۰۲۸ گفت: «این من نخواهم بود. احتمالا یکی از افرادی که اکنون دور این میز نشسته‌اند، نامزد خواهند شد. شاید حتی دو نفر از آنها با هم رقابت کنند.»

دونالد ترامپ رئیس جمهور جمهوری خواهان کابینه خبر فوری تابناک
محمدرضا
|
Malaysia
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
7
پاسخ
حتی اگر بخواهی هم نمی تونی بشی
ناشناس
|
Canada
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
0
پاسخ
ایشالا که تا قبل از 2028 مثل قبلی ها به درک واصل خواهد شد و دنیا نفس راحتی خواهد کشید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
0
پاسخ
نخواهی بود که بشی . انشالله.
