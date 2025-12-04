ترامپ: دیگر رئیس جمهور نمی شوم

رئیس‌جمهور آمریکا درباره انتخابات ۲۰۲۸ گفت: «این من نخواهم بود. احتمالا یکی از افرادی که اکنون دور این میز نشسته‌اند، نامزد خواهند شد. شاید حتی دو نفر از آن‌ها با هم رقابت کنند.»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ نامزد حزب جمهوری‌خواه نخواهد بود و نامزد بعدی از میان اعضای دولت او انتخاب خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، ترامپ در جلسه کابینه افزود که جمهوری‌خواهان به دلیل آنچه «سیاست‌های بسیار ضعیف دموکرات‌ها» خواند، نسبت به حزب دموکرات در موقعیت بهتری قرار دارند.

