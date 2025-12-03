میلی صفحه خبر لوگو بالا
آخرین قیمت جدید طلا و سکه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴

آخرین قیمت طلا و سکه در بازار امروز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ اعلام شد.
آخرین قیمت جدید طلا و سکه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴

به گزارش تابناک، گزارش‌ها حاکی از آن است که هر قطعه سکه امامی با افزایش ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تومانی، ۱۲۷ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان شد.

هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۱۹۳ هزار تومانی به قیمت ۱۲ میلیون و ۳۱۴ هزار تومان به فروش رفت.

قیمت انواع سکه و طلا را ساعت۲۰ امروز ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ را مشاهده می کنید:

نوع

قیمت

سکه امامی

۱۲۷ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان

سکه بهار آزادی

۱۲۱ میلیون و ۹۲۵ هزار تومان

نیم سکه

۶۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

ربع سکه

۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

سکه گرمی

۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

گرم طلای ۱۸ عیار

۱۲ میلیون و ۳۱۴ هزار تومان

گرم طلای ۲۴ عیار

۱۶ میلیون و ۴۱۳ هزار تومان

مثقال طلا

۵۲ میلیون و ۲۸۳ هزار تومان

اونس طلا (دلار)

۴۲۱۹
