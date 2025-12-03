آخرین قیمت جدید طلا و سکه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴

به گزارش تابناک، گزارش‌ها حاکی از آن است که هر قطعه سکه امامی با افزایش ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تومانی، ۱۲۷ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان شد.

هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۱۹۳ هزار تومانی به قیمت ۱۲ میلیون و ۳۱۴ هزار تومان به فروش رفت.

قیمت انواع سکه و طلا را ساعت۲۰ امروز ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ را مشاهده می کنید: