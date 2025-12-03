آخرین قیمت جدید طلا و سکه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴

به گزارش تابناک، گزارشها حاکی از آن است که هر قطعه سکه امامی با افزایش ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تومانی، ۱۲۷ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان شد.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۱۹۳ هزار تومانی به قیمت ۱۲ میلیون و ۳۱۴ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع سکه و طلا را ساعت۲۰ امروز ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ را مشاهده می کنید:
|
نوع
|
قیمت
|
سکه امامی
|
۱۲۷ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان
|
سکه بهار آزادی
|
۱۲۱ میلیون و ۹۲۵ هزار تومان
|
نیم سکه
|
۶۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|
ربع سکه
|
۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|
سکه گرمی
|
۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|
گرم طلای ۱۸ عیار
|
۱۲ میلیون و ۳۱۴ هزار تومان
|
گرم طلای ۲۴ عیار
|
۱۶ میلیون و ۴۱۳ هزار تومان
|
مثقال طلا
|
۵۲ میلیون و ۲۸۳ هزار تومان
|
اونس طلا (دلار)
|
۴۲۱۹