پس لرزه اختلال پمپ بنزین های ایران

به‌احتمال زیاد از هفته آینده نرخ سوم بنزین به قرار هر لیتر ۵ هزار تومان رونمایی می‌شود. مردم هنوز سؤال‌های زیادی دارند ازجمله اینکه آیا ذخیره بنزین مصرف‌نشده حفظ می‌شود، پول ناشی از افزایش قیمت کجا هزینه می‌شود و تکلیف خودروهای تعویض پلاک‌شده چه خواهد شد.

نرخ بنزین و سهمیه‌ها

طرح جدید بنزین که از نیمه دوم آذرماه اجرا می‌شود نرخ سوم ۵هزار تومانی را برای سوختگیری در جایگاه‌ها درنظر گرفته و سهمیه ۳هزار تومانی خودروها حذف شده است.

نرخ‌های فعلی ۱۵۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۳ هزار تومان آزاد برای خودروهای شخصی همچنان برقرار است اما استفاده از این سهمیه‌ها تنها از طریق کارت سوخت شخصی امکان‌پذیر خواهد بود. سقف سهمیه ماهانه نیز همچنان شامل ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای و ۱۰۰ لیتر بنزین نرخ آزاد است. نرخ سوم ثابت نیست و وزارت نفت موظف است آن را به‌صورت فصلی و براساس میانگین قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها تعیین کند.

کارت سوخت و ذخیره بنزین

سهمیه ذخیره‌شده روی کارت سوخت خودروهای شخصی که تنها یک خودرو دارند، پس از اجرای طرح همانند قبل باقی می‌ماند و زمان شارژ سهمیه‌ها نیز طبق روال گذشته، ابتدای هرماه خواهد بود.

درصورت سالم بودن کارت سوخت نیازی به تعویض یا به‌روزرسانی آن نیست. درصورت مفقود یا معیوب شدن کارت، مالک می‌تواند از طریق سامانه FCD.NIOPDC.IR یا مراکز پلیس +۱۰ درخواست کارت المثنی دهد و تا زمان صدور کارت جدید از کارت اضطراری برای سوختگیری استفاده کند. درصورت اختلال در سامانه، امکان سوختگیری با کارت جایگاه نیز فراهم است.

یک سهمیه برای یک خودرو

هر فرد تنها برای یک خودرو سهمیه دریافت می‌کند و خودروهای دیگر باید با نرخ سوم سوختگیری کنند. مالکان فرصت دارند در بازه یک‌ماهه خودروی مشمول سهمیه را مشخص کنند و در غیراین صورت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به‌صورت خودکار یکی از خودروهای ثبت‌شده را سهمیه‌دار اعلام خواهد کرد.

خودروهای نوشماره و دولتی

خودروهای نوشماره، یعنی خودروهای تولید کارخانه‌ که برای نخستین بار شماره‌گذاری می‌شوند، حتی اگر کارت سوخت پیش از این صادر شده باشد مشمول دریافت سهمیه نخواهند بود. همچنین خودروهای دولتی جز آمبولانس‌ها، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و خودروهای خارجی وارداتی نیز سهمیه دریافت نمی‌کنند و سوخت مورد نیاز خود را باید با نرخ سوم تهیه کنند.

تاکسی‌ها و خودروهای اینترنتی

رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و ناوگان فعال در سکوهای جابه‌جایی مسافر نیز پس از راه‌اندازی سامانه احراز هویت توسط وزارت کشور، مابه‌التفاوت قیمت بنزین ۵ هزار تومانی و نرخ آزاد ۳ هزار تومانی را به‌صورت اعتباری دریافت خواهند کرد. به این ترتیب هزینه نهایی سوخت مصرفی آنها همچنان با نرخ دوم محاسبه خواهد شد.

سهمیه موتورسیکلت‌ها و فاقد یارانه‌ها

سهمیه موتورسیکلت‌ها طبق روال گذشته ادامه خواهد یافت و کارت سوخت برای خودروهای فاقد سهمیه یارانه‌ای مانند نوشماره‌ها صرفا برای تسهیل سوختگیری و مدیریت مالک؟ خودرو صادر می‌شود.

هدف طرح و تشویق به CNG

هدف اصلی اجرای این طرح تشویق رانندگان به استفاده از گاز CNG به جای بنزین و کاهش مصرف سوخت است. از ابتدای بهمن‌ماه، سهمیه نرخ دوم خودروهای دوگانه‌سوز نصف خواهد شد تا صاحبان این خودروها به استفاده بیشتر از گاز تشویق شوند و مصرف بنزین کاهش یابد.

قیمت ثابت می‌ماند؟

یکی از ویژگی‌های متفاوت این سیاست آن است که نرخ سوم، عددی ثابت نخواهد بود. وزارت نفت موظف است قیمت سوختگیری با کارت جایگاه را به‌صورت فصلی و براساس میانگین قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها در فصل قبل محاسبه کند. این بدان معناست که نرخ ۵ هزار تومانی صرفا رقم آغازین این مسیر است و امکان افزایش یا کاهش آن در ماه‌های آینده وجود دارد.

پول بنزین آزاد چه می‌شود؟

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که رئیس‌جمهور دستور داده تأمین اعتبار از محل درآمدهای جایگزین مانند خودرو یا بنزین با اولویت اجرای کالابرگ انجام شود و سخنگوی دولت نیز اعلام کرده که این کار حتما انجام خواهد شد.

با این حال مردم منتظرند تا وعده‌ها عملی شود. کالابرگ شامل دهک‌های پایین و کالاهای اساسی ضروری است و اجرای آن می‌تواند فشار اقتصادی بر خانوارها، به‌ویژه بازنشستگان و کسانی که درآمد متوسط دارند، کاهش دهد.

آینده سه‌نرخی شدن بنزین

قالیباف در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر سه‌نرخی شدن بنزین بر مصرف و قاچاق تأکید کرد که تغییرات جزئی در نرخ سوخت تأثیری بر کاهش مصرف یا توقف قاچاق ندارد و راهکار مؤثر، هدایت سهمیه‌ها به سمت کالابرگ الکترونیک است.

مجلس آماده همکاری با دولت برای اصلاح برخی ایرادات قانونی طرح است و اجرای موفق کالابرگ و مدیریت سهمیه‌ها می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی مردم را کاهش دهد.

اطلاع‌رسانی و پیگیری

اطلاع‌رسانی رسمی درباره طرح از سوی شورای اطلاع‌رسانی دولت و مراجع رسمی انجام می‌شود و پیگیری مشکلات کارت سوخت از طریق مرکز پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با شماره ۰۹۶۲۷ ممکن است.

هدف طرح، علاوه بر تنظیم بازار و کاهش مصرف بنزین، تسهیل مدیریت سوخت برای مالکان خودروها و ایجاد عدالت در توزیع سهمیه‌هاست.