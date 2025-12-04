میلی صفحه خبر لوگو بالا
چرا زنان باید پروتئین را جدی بگیرند؟

پروتئین یک درشت‌مغذی ضروری است که بدن برای عملکرد سالم به مقدار قابل‌توجهی از آن نیاز دارد.پروتئین از اسیدهای آمینه ساخته شده؛ همان «بلوک‌های سازنده» که باید مرتباً به بدن برسند.
پروتئین فقط غذای ورزشکاران نیست. برای زنان، این درشت‌مغذی ستون اصلی انرژی، سلامت هورمونی و قدرت بدنی است. در این مطلب یاد می‌گیرید چطور بدون سختی بیشتر پروتئین وارد برنامه غذایی‌تان کنید.

به گزارش تابناک به نقل از سلامت نیوز؛ پروتئین این روزها بیش از همیشه محبوب شده، اما واقعیت این است که بسیاری از زنان هنوز به اندازه کافی از آن نمی‌خورند؛ آن هم دقیقاً در دوره‌هایی از زندگی که بیشترین نیاز را داریم.

وقتی کلمه «پروتئین» را می‌شنوید، چه چیزی به ذهن‌تان می‌رسد؟ سینه مرغ؟ پودر پروتئین؟ این روزها پروتئین همه جا هست؛ از چیپس‌هایی که به عنوان «اسنک پروتئینی» فروخته می‌شوند تا آب‌هایی که با پروتئین غنی شده‌اند.

آن‌قدر این روند داغ شده که بعضی متخصصان نگران زیاده‌روی در مصرف پروتئین هستند. اما نکته اینجاست: تحقیقات نشان می‌دهد اغلب زنان کمتر از نیازشان پروتئین مصرف می‌کنند؛ به‌ویژه در دوره‌هایی که بدن بیشترین نیاز را دارد.

بث جانسون، مربی تغذیه و تناسب اندام، می‌گوید:«نیاز زنان به پروتئین در طول زندگی تغییر می‌کند؛ دوران نوجوانی، بارداری و مخصوصاً سال‌های نزدیک به یائسگی. اما معمولاً مصرف کافی نداریم و همین کمبود روی انرژی، قدرت و سلامت کل بدن اثر می‌گذارد.»

چرا به پروتئین نیاز داریم؟

جما جوئل، متخصص تغذیه، توضیح می‌دهد:«پروتئین هضم آهسته‌تری دارد، انرژی پایدارتری می‌دهد، شما را سیرتر نگه می‌دارد، به ساخت و حفظ عضله کمک می‌کند، استخوان‌ها را تقویت می‌کند و حتی در مدیریت وزن مؤثر است.»

اگر بدن یک خانه باشد، پروتئین آجرها، داربست و تعمیرکار آن است.

بدن هر روز از پروتئین برای این کارها استفاده می‌کند:

ساخت و ترمیم عضلات

تقویت سیستم ایمنی

تعادل هورمونی

سلامت پوست، مو و ناخن

کاهش گرسنگی و تنظیم قند خون

بهبود خلق، خواب و تمرکز

افزایش انرژی

تقویت استخوان‌ها

کمک به ریکاوری بعد از بیماری یا آسیب

تولید آنزیم‌ها برای گوارش و عملکردهای حیاتی


چرا پروتئین برای زنان مهم‌تر است؟

بدن زنان به دلیل تغییرات هورمونی مداوم، از بلوغ تا بارداری، شیردهی، پریود، پری‌منوپوز و یائسگی به مقدار متغیری از پروتئین نیاز دارد.

جانسون می‌گوید:«این تغییرات بزرگ نیاز بدن را بالا می‌برد و پروتئین در این دوره‌ها نقشی کلیدی پیدا می‌کند.»

نیاز پروتئینی زنان در مراحل مختلف زندگی

نوجوانی: رشد سریع پس نیاز بیشتر

سال‌های باروری: چرخه قاعدگی، بارداری و شیردهی مصرف پروتئین را بالا می‌برد

پری‌منوپوز: کاهش استروژن، خطر کاهش عضله و استخوان

سنین بالا: جلوگیری از ساربکوپنی (کاهش عضله) برای قدرت و تحرک

اگر پروتئین کافی نخوریم، ممکن است با مشکلاتی مثل کاهش انرژی، ریکاوری ضعیف، شکنندگی ناخن، ریزش مو و از همه بدتر کاهش عضله و استخوان مواجه شویم.

۵ دلیل اینکه زنان باید پروتئین را در اولویت بگذارند

۱) حفظ و افزایش عضله

بعد از ۳۰ سالگی، عضله به طور طبیعی کاهش می‌یابد و این روند در پری‌منوپوز شدیدتر می‌شود.پروتئین جلوی تحلیل عضلات را می‌گیرد.

۲) حمایت از تعادل هورمونی

بسیاری از هورمون‌ها از پروتئین ساخته می‌شوند یا برای عملکرد درست به آن نیاز دارند.

۳) افزایش سیری و ثبات انرژی

پروتئین هضم را کند می‌کند و از افت قند خون جلوگیری می‌کند.

۴) تقویت استخوان‌ها

پروتئین علاوه بر کلسیم برای سلامت استخوان ضروری است؛ به‌خصوص بعد از یائسگی.

۵) ریکاوری سریع‌تر

چه ورزش کنید، چه عمل جراحی داشته باشید، بدن از پروتئین برای بازسازی و بهبود استفاده می‌کند.

چطور مطمئن شویم پروتئین کافی می‌خوریم؟

بیشتر بزرگسالان روزانه حدود ۰.۷۵ گرم پروتئین به ازای هر کیلو وزن بدن نیاز دارند، اما مطالعات می‌گویند مصرف بیشتر، مخصوصاً در سنین بالا، مفید است.

۵ راه ساده برای افزایش مصرف پروتئین

صبحانه پروتئینی بخورید: تخم‌مرغ، ماست یونانی، توفو اسکرامبل، کره بادام‌زمینی.

پروتئین گیاهی را جدی بگیرید: عدس، نخود، سویا، تمپه، لوبیا، کینوا.

میان‌وعده را ارتقا دهید: پنیر کاتیج، تخم‌مرغ آب‌پز، ماست، نخود برشته.

حبوبات را به غذا اضافه کنید: عدسی؛ لوبیا در خوراک‌ها، سالاد، سوپ.

در صورت نیاز مکمل استفاده کنید: اگر به‌سختی نیازتان را از غذا تأمین می‌کنید، شیک پروتئین کمک می‌کند.

پروتئین فقط برای ساخت عضله نیست.بدن زنان برای هورمون‌ها، استخوان‌ها، انرژی، ریکاوری و سلامت بلندمدت به آن وابسته است و نیاز ما در دوره‌های مختلف زندگی تغییر می‌کند.

چه نوجوان باشید، چه مادر، چه در آستانه یائسگی یا فقط به دنبال حس بهتر در بدن‌تان؛ وقتش رسیده پروتئین را جدی‌تر بگیرید.
 

