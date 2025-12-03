انتقاد تند دادستان کل کشور: حجاب را شخصی ندانید

موحدی‌آزاد با اشاره به رعایت آزادی‌های مشروع در نظام قضایی گفت: هیچ‌کس بدون دلیل احضار نمی‌شود در کدام کشور فردی که برادرش اقدام ضد امنیتی کرده، خود مصون می‌ماند؟ نظام ما این‌گونه ظرفیت و تحمل دارد که همه چیز را در خود ذوب می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه در آیین تکریم و معارفه دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی، با اشاره به مبانی فرهنگی و اقتصادی ذکرشده در اصول قانون اساسی، اظهار کرد: در اصل دوم قانون اساسی، پایه‌های نظام اسلامی شامل توحید، نبوت، نقش هدایت‌گر امامت و کرامت و ارزش والای انسانی توأم با مسئولیت در برابر خداوند تبیین شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی با اشاره به عوامل مؤثر در تحقق فضائل اخلاقی در جامعه گفت: عامل اصلی، خداوند متعال است. عامل دوم، متولیان جامعه هستند زیرا یکی از وظایف حاکمیتی تزکیه است در حوزه‌هایی مانند تغذیه، مسکن، تحصیل، بهداشت و بیمه باید تلاش کنیم عامل سوم، والدین و تربیت صحیح آنان است و عامل چهارم خود انسان است.

وی تأکید کرد: همه افراد جامعه از جمله مسئولان، معلمان، اساتید دانشگاه، والدین و حتی خود فرد مکلف‌اند برای رشد فضائل اخلاقی تلاش کنند.

موحدی‌آزاد با اشاره به چالش‌های مربوط به عفاف و حجاب اظهار کرد: اینکه چه کسی مسئول این موضوع است، پاسخ روشنی دارد، همه حوزه‌های علمیه، معلمان، اساتید، ائمه جمعه، قضات، هنرمندان، صداوسیما و فیلم‌سازان در قبال این مسئله مسئول‌اند جامعه اسلامی است نه سکولار.

وی افزود: برخی، حجاب را با احکام فردی مقایسه می‌کنند تا اذهان مردم را گمراه کنند. این افراد یا مریض‌اند یا جاهل. مجلس برنامه دارد و ناهنجاری‌ها را اصلاح خواهد کرد که این تکلیف ماست.

دادستان کل کشور با اشاره به سابقه برگزاری منظم انتخابات در کشور گفت: در کجای دنیا هر سال انتخابات سراسری برگزار می‌شود؟ نظام حتی زیر بمباران صدام نیز انتخابات را برگزار کرده است. این دوره نیز انتخابات شوراها و روستاها در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: داشتن جامعه سالم و مذهبی حق مردم است. اجازه نمی‌دهیم افرادی جاهل یا غافل با هدایت بیرون از کشور انسجام ملت را برهم بزنند همه باید مراعات کنند.

موحدی‌آزاد با تشکر از دادستان پیشین مرکز استان گفت: در سمت جدید وظایف بیشتری بر عهده دارند. آقای محمدزاده نیز سکاندار جدید مدیریت دادستانی استان و ناظر بر دادگاه‌های بخش خواهند بود.

وی با اشاره به وظایف داخلی و بیرونی دادستان افزود: وظایف داخلی دادستان شامل نظارت بر روند قضایی، ارزیابی عملکرد و رفتار قضات و تأمین نیازهای آنان است. در حوزه بیرونی نیز دادستان باید مردمی باشد، نه اینکه فقط در اتاق بنشیند.

دادستان کل کشور تأکید کرد: دادستان باید انقلابی و فسادستیز باشد. نظم، احیای حقوق عامه و اجرای دقیق وظایف قانونی از شاخص‌های قاضی انقلابی است.

دادستان کل کشور با انتقاد از اجرای ناقص برخی قوانین اظهار کرد: چرا قانون جوانی جمعیت درست اجرا نمی‌شود؟ دادستان جدید باید این موضوع را از مدیران مطالبه کند. قانون عفاف و حجاب نیز باید به‌درستی اجرا شود.

وی افزود: نباید با افراد مظلوم برخورد شدیدتر از مدیران داشت. مردم از ناعدالتی ناراحت می‌شوند و اعتمادشان از ما سلب می‌شود پرونده مدیران نیز باید مانند سایر افراد بدون ملاحظه رسیدگی شود.

وی با اشاره به لزوم استفاده از نیروهای جوان و انقلابی گفت: افرادی که توان مدیریتی بالاتری دارند باید در سمت‌های مهم‌تری قرار گیرند. کسانی که سال‌ها مسئولیت داشته‌اند باید جای خود را به نیروهای صالح و جوان بدهند.

دادستان کل کشور با تاکید بر لزوم احوالپرسی و ارتباط مستمر با همکاران و دادستان‌ها گفت: همکاری با قوه مجریه، استاندار و فرمانداران باید تقویت شود. انسجام و همبستگی که در جنگ دوازده روزه تقویت شد باید حفظ شود. هدف همه ما خدمت به اسلام، حفظ استقلال کشور و حل مشکلات معیشتی مردم است.

وی یادآور شد: نباید اجازه داد واحدهای تولیدی تعطیل شوند. رسیدگی به تخلفات ضروری است اما باید از توقف تولید جلوگیری کرد. بخشی از جامعه وضعیت اقتصادی خوبی دارند اما برای بخش‌هایی که در مضیقه‌اند باید برنامه‌ریزی کرد و آثار فشارها و تحریم‌ها را کاهش داد.