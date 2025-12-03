توضیحات وزیر نفت درباره نرخ سوم بنزین

به گزارش تابناک؛ محسن پاکنژاد وزیر نفت در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره نرخ سوم بنزین گفت: این بحث مطرح بود که سهمیه موجود در کارت‌های شخصی خودروها، یعنی همان ۶۰ لیتر و ۱۰۰ لیتر، تغییری نخواهد کرد و اساساً قرار نیست تغییری در آن ایجاد شود؛ بنابراین اتفاقی که اکنون رخ داده، همان باقی‌ماندن سهمیه ۶۰ لیتر با قیمت هزار و پانصد تومان و سهمیه ۱۰۰ لیتر با قیمت سه هزار تومان است.

وی افزود: آنچه دستخوش تغییر شده، میزان هزینه استفاده از کارت اضطراری سوخت در جایگاه‌هاست که به مبلغ پنج هزار تومان رسیده است. بر اساس مطالعات انجام‌شده، بیش از حدود ۴۲ درصد سوخت‌گیری‌ها در جایگاه‌های سوخت با استفاده از کارت جایگاه صورت می‌گرفته است.

وزیر نفت خاطرنشان کرد: بخشی از هم‌وطنان عزیز نیز تاکنون اهمیت چندانی برای همراه‌داشتن کارت سوخت شخصی قائل نبوده‌اند. چرا؟ زیرا قیمت سه‌هزار تومانی همان ۱۰۰ لیتر با کارت جایگاه نیز اعمال می‌شد. اما از این پس، این وضعیت متفاوت خواهد بود؛ به این معنا که اگر کارت سوخت شخصی همراه‌شان نباشد، سهمیه ۱۰۰ لیترِ سه‌هزار تومانی با کارت جایگاه، به‌صورت پنج‌هزار تومانی محاسبه خواهد شد.

پاک نژاد عنوان کرد: برای خودرو‌های مناطق آزاد، مناطق ویژه و برخی خودرو‌های وارداتی نیز تمهیداتی در آیین‌نامه جدید دیده شده است. این آیین‌نامه با پیش‌بینی یک سامانه بازخوردگیری از شرایط جامعه، امکان اعمال تعدیلات دوره‌ای را فراهم کرده است. کارگروه تخصصی آن شامل وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت نفت و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی است و متناسب با شرایط تصمیم‌گیری می‌کند.

وی ادامه داد: نمی‌توان گفت این اقدام دولت به‌طور قابل‌توجهی موجب کاهش مصرف سوخت یا کاهش واردات بنزین خواهد شد، اما می‌توان آن را آغاز یک تغییر تدریجی در فرایند مدیریت سوخت‌گیری دانست. همان‌طور که خانم دکتر مهاجرانی، سخنگوی دولت، تأکید کرده‌اند، بر اساس مطالعات اقتصادی، این تغییرات اثر تورمی معناداری نخواهد داشت و همان حدود ۰.۲ درصد برآورد شده است.

پاک نژاد در پاسخ به این سوال که هواشناسان و کارشناسان معتقدند که وضعیت کنونی به دلیل واردات بنزین از روسیه می‌باشد. آیا این موضوع را تأیید می‌کنید، گفت: بنزینی که به صورت وارداتی تأمین می‌شود، با دقت بسیار بالایی نمونه‌برداری می‌شود و در آزمایشگاه‌های معتبری که تحت نظارت سازمان استاندارد فعالیت می‌کنند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و به طور طبیعی از کیفیت مناسبی برخوردار است.

وی درباره حذف سهمیه بنزین خودرو‌های وارداتی و نو پلاک تصریح کرد: این موضوع برای خودرو‌های وارداتی جدید است. یعنی وارداتی‌هایی که جدید وارد خواهد شد. همچنین ماشین‌ها تولید داخلی که نو هستند، در نگارش تعیین این موضوع باید دقت بیشتری می‌شد، اما کارگروه مربوطه تمامی این مسائل را تعیین تکلیف خواهد کرد.

وی همچنین افزود: تاریخ دقیق اجرایی شدن نرخ سوم بنزین مشخص نیست.