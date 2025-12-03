میلی صفحه خبر لوگو بالا
طعنه تند پیشکسوت استقلال قبل از بازی دربی

بازیکن اسبق استقلال گفت: اگر با داوری سر استقلال را نبرند ما با اختلاف دو گل پرسپولیس را شکست می‌دهیم.
کد خبر: ۱۳۴۳۷۱۹
| |
889 بازدید
|
۱۱

طعنه تند پیشکسوت استقلال قبل از بازی دربی

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ محمد نوری بازیکن سال‌های گذشته استقلال درباره دیدار دربی پیش رو اظهار داشت: اگر اتفاقات دور و بر تیم عادلانه باشد، یعنی مسائل به سود تیم سوگلی فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش رقم نخورد شک ندارم که استقلال به راحتی در دربی برنده می‌شود. متاسفانه الان چندین سال است که در مسابقات دربی همه چیز به نفع پرسپولیس رقم خورده است.

وی افزود: هنوز از یادمان نرفته همان دربی که در فینال جام حذفی با آقای ساپینتو داشتیم، داور‌ها آخر بازی در آغوش پرسپولیسی‌ها بودند و به آنها تبریک می‌گفتند. جشن داوران با عضای تیم پرسپولیس هرگز از ذهن هواداران استقلال بیرون نمی‌رود. الان هم معتقدم اگر دربی با داوری عادلانه برگزار شود قطعاً با اختلاف دو گل برنده خواهیم بود.

نوری تاکید کرد: اگر هواداران استقلال و برخی از مدیران باشگاه تاکید داشتند که باید دربی با داور خارجی قضاوت شود به خاطر همین بود. متاسفانه اتفاقاتی در مسابقات دربی گذشته رخ داده که ما اعتمادمان را به داوران خودمان از دست داده‌ایم، چون البته می‌دانیم که فدراسیون کاملاً پشت تیم سوگلی اش است. از الان هم می‌گویم اگر بخواهند با داور بازی را برای پرسپولیس در بیاورند این دربی اصلاً دربی نیست.

نوری اضافه کرد: بازی قبل از فولاد ما را در تختی برگزار کردند تا منیر الحدادی مصدوم شود و بچه‌های ما با شرایط بدنی خراب به دربی برسند. در حالی که بازی تیم سوگلی شان مقابل تراکتور را لغو کردند تا آنها با استراحت کامل بیایند. کاملا مشخص است که از استقلال می‌ترسند و نگرانند که با اختلاف چند گل به استقلال نبازند. باز هم تاکید می‌کنم اگر همه چیز عادلانه باشد ما حداقل با دو یا سه گل از پرسپولیس جلوتریم. اما در همین چند هفته اخیر دیدیم که چه سناریو‌هایی را به راه انداختند تا همه چیز به نفع تیم سوگلی شان تمام شود.

نوری یادآور شد: خجالت آور است که دربی را هم در ورزشگاهی برگزار می‌کنند که هیچ فرقی با استادیوم شهر قدس ندارد. هم از نظر جمعیتی هم از نظر ساختاری. ضمن اینکه شهر اراک همیشه یکی از آلوده‌ترین هوا‌ها را داشته و از این نظر در حق هوادارانی که می‌خواهند این بازی را ببینند هم ظلم شد.

پیشکسوت استقلال در پایان گفت: ما با در اختیار داشتن بازیکنان بزرگ و ستاره‌های خوبی که داریم هم از نظر نفری هم از نظر سرمربیگری و سرپرستی کاملاً از پرسپولیس سرتریم و جایگاهمان در جدول هم این را نشان می‌دهد. قطعاً بچه‌ها با تمام قدرت به زمین می‌روند و هیچ چیزی نمی‌تواند جلوی برد استقلال را بگیرد مگر فدراسیون.

محمد نوری پیشکسوت باشگاه استقلال داوری پرسپولیس دربی ساپینتو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
2
11
پاسخ
بهتره تا جمعه صبر کنید و حاشیه سازی نکنید
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
2
13
پاسخ
منظور ایشون اینه که هر تعداد که پرسپولیس گل بزنه ، داوران یه جوری پنالتی بگیرن که این اختلاف دو گل حفظ بشه . بابا بس کنید این بی منطق گویی ها رو و یه کم از مسایل فنی فوتبال یاد بگیرید صحبت کنید .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
3
14
پاسخ
چه انتظاری از تیمی که تازه از الوصل 7 گل خورده دارید جز هوچی گری پیرمردهایش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
4
13
پاسخ
همین الانش کیسه با همه بازیکنای چند صد میلیاردی، 3 هیچ از پرسپولیس عقبه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
4
12
پاسخ
کیسه کشا همینطورین :
قبل دربی کری میخونن
بعد بازی غیب میشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
2
5
پاسخ
ممد آقا، ما بخوایم نخوایم جامون اون بالا بالاهاس….پس داداش این حرفا رو نزن و رقیبو دست کم نگیر، اتفاقا پرسپولیس خیلیم خوب بازی میکنه و در اغلب مواقع خودش امتیازشو میگیره، ما باید خودمونو بیشتر از اینا تقویت کنیم و کلا موقع بازی حواسمون فقط به توی زمین باشه، چه جلو پرسپولیس چه هر تیم دیگه ای
اینو هم بگم که هر چه رقیب بالاتر جایگاه ما والاتر….ما استقلالیم و نیازی به این گفتن این حرفا نیس، اگه پرسپولیس از روی بازی مردانه برد مبارکش باشه اگه ما بردیم که ما از این بردا زیاد داشتیم، همین که استقلالیم خودش هزاران برده
پاسخ ها
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
من پرسپولیسی هستم و دقیقا این مدل صحبت کردن رو فرهنگ می دونم . استقلالی با فرهنگ و رقیب دوست داشتنی .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
1
8
پاسخ
1- این که حتی تعداد تفاضل گل را جناب پیش شکست !!!تعیین می کند یعنی کارشناسانه صحبت نمی کند و میخواهد مخ هوادا ران را با سوهان عذاب دهد 2- زمینه سازی برای توجیه شکست احتمالی ..3- پس زمانی که شما هم می بردید به کمک داور می بردید همانطور که شکست شما بخاطر داور بوده !!!!!4- با چنین افرادی که تشویش اذهان می کنند نباید میدان و اهمیت داد حتی توسط تیم های طرفدار شان . چون چنین افرادی باعث اختلاف و کینه بین طرفداران دو تیم میشوند 5- چنین افرادی میخواهند صرفا خودشان را نزد طرفداران تیم مطرح و به روز رسانی کنند...!!!!
سلطان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
4
پاسخ
این آقا دنبال فالوره واسلام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
3
پاسخ
این همه سال با داوری باختید
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
0
پاسخ
نمیدونم این کیه و چند سال تو استقلال بازی کرده، همه جا اسمش هست و مدام در حال مصاحبه ...من بازیکنای قدیمی استقلال رو میشناسم و لی نمیدونم این آقا کی تو استقلال بازی کرده...
