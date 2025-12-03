طعنه تند پیشکسوت استقلال قبل از بازی دربی

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ محمد نوری بازیکن سالهای گذشته استقلال درباره دیدار دربی پیش رو اظهار داشت: اگر اتفاقات دور و بر تیم عادلانه باشد، یعنی مسائل به سود تیم سوگلی فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش رقم نخورد شک ندارم که استقلال به راحتی در دربی برنده میشود. متاسفانه الان چندین سال است که در مسابقات دربی همه چیز به نفع پرسپولیس رقم خورده است.
وی افزود: هنوز از یادمان نرفته همان دربی که در فینال جام حذفی با آقای ساپینتو داشتیم، داورها آخر بازی در آغوش پرسپولیسیها بودند و به آنها تبریک میگفتند. جشن داوران با عضای تیم پرسپولیس هرگز از ذهن هواداران استقلال بیرون نمیرود. الان هم معتقدم اگر دربی با داوری عادلانه برگزار شود قطعاً با اختلاف دو گل برنده خواهیم بود.
نوری تاکید کرد: اگر هواداران استقلال و برخی از مدیران باشگاه تاکید داشتند که باید دربی با داور خارجی قضاوت شود به خاطر همین بود. متاسفانه اتفاقاتی در مسابقات دربی گذشته رخ داده که ما اعتمادمان را به داوران خودمان از دست دادهایم، چون البته میدانیم که فدراسیون کاملاً پشت تیم سوگلی اش است. از الان هم میگویم اگر بخواهند با داور بازی را برای پرسپولیس در بیاورند این دربی اصلاً دربی نیست.
نوری اضافه کرد: بازی قبل از فولاد ما را در تختی برگزار کردند تا منیر الحدادی مصدوم شود و بچههای ما با شرایط بدنی خراب به دربی برسند. در حالی که بازی تیم سوگلی شان مقابل تراکتور را لغو کردند تا آنها با استراحت کامل بیایند. کاملا مشخص است که از استقلال میترسند و نگرانند که با اختلاف چند گل به استقلال نبازند. باز هم تاکید میکنم اگر همه چیز عادلانه باشد ما حداقل با دو یا سه گل از پرسپولیس جلوتریم. اما در همین چند هفته اخیر دیدیم که چه سناریوهایی را به راه انداختند تا همه چیز به نفع تیم سوگلی شان تمام شود.
نوری یادآور شد: خجالت آور است که دربی را هم در ورزشگاهی برگزار میکنند که هیچ فرقی با استادیوم شهر قدس ندارد. هم از نظر جمعیتی هم از نظر ساختاری. ضمن اینکه شهر اراک همیشه یکی از آلودهترین هواها را داشته و از این نظر در حق هوادارانی که میخواهند این بازی را ببینند هم ظلم شد.
پیشکسوت استقلال در پایان گفت: ما با در اختیار داشتن بازیکنان بزرگ و ستارههای خوبی که داریم هم از نظر نفری هم از نظر سرمربیگری و سرپرستی کاملاً از پرسپولیس سرتریم و جایگاهمان در جدول هم این را نشان میدهد. قطعاً بچهها با تمام قدرت به زمین میروند و هیچ چیزی نمیتواند جلوی برد استقلال را بگیرد مگر فدراسیون.